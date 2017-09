Gjuha letrare e sakatuar në shkresa zyrtare

I nderuar zoti Adrian

Për të dalë në përfundimin e titullit të shkrimit na është dashur që në dy vitet e fundit të studiojmë 500 shkresa zyrtare me përzgjedhje të rastësishme , të formuluara nga institucione , njësi vendore e dikastere të ndryshme.Shkresat u përkasin viteve 2011-2015.

Objekt i këtij studimi kanë qenë shkresa të formuluara nga 60 institucione qëndrore në nivel vendor të qarkut Dibër si drejtori rajonale, zyra , ente ,31 komuna , 4 bashki , këshilli i qarkut , institucioni i prefektit , por dhe nga Presidenca , Kuvendi , Këshilli i Ministrave, ministri të ndryshme , drejtori të përgjithshme etj.

Qëllimi ka qenë që të shikohet se si përdoret gjuha letrare në shkresa , si zbatohen rregullat e drejtshkrimit dhe cilat janë gabimet kryesore drejtshkrimore , morfologjike , sintaksore dhe semantike në shkresat e hartuara diku e nisur për diku tjetër. Madhësia e shkresave , që i janë nënshtruar studimit, ka qenë e ndryshme , shkresa tip njoftimi me gjysëm faqeje , shkresa njëfaqëshe , dy faqëshe e trefaqëshe, në pak raste dhe ndonjë raport zyrtar me më shumë faqe të shkruara.

Pa hyrë në anën formale të hartimit të shkresave , në llojin e shkrimit e madhësinë e tij , distancat anësore , modelimin e shkresës, përdorimin e dy stemave asaj të Republikës së Shqipërisë dhe asaj të njësisë vendore , komunës apo bashkisë , ndalemi në ato të meta të përgjithshme që hasen më së shumti në shkresat zyrtare.

Kategoria alarmuese në këto shkresa është ajo kur shkresa nuk plotëson asnjë parametër. Hartuesit e këtyre shkresave as që e kanë idenë se çfarë po shkruajnë , shkresa nuk merret vesh se ku fillon e ku mbaron, lidhja e fjalive është skandaloze , më saktë nuk ka fjali të lidhura, mendime të cunguara e të sakatuara , grumbuj fjalësh pa kuptim dhe në fund lexuesi nuk kupton as qëllimin e shkresës , as pse është formuluar ajo.

Gabimet drejtshkrimore në shkresa fillojnë që me shkrimin e datës , që shpesh shkruhet sipas oreksit të shkruesit pa marrë parasysh faktin që për shkrimin e datës ka një rregull të caktuar.

Nga 500 shkresat e studiuara , në 367 prej tyre data është shkruar gabim, shifër kjo që kap mbi 70% të totalit.

Numrin më të madh të gabimeve e zënë ato drejtshkrimore. Nuk bëhet fjalë për një “ë”të pa vënë në trup apo në fund të fjalës , për raste të veçanta të përdorimit të “r” apo “rr” , të “q” apo “ç”, të “r” apo “n” , të “ a” apo “ë” , por për gabime të gjithanshme drejtshkrimore , aq sa ka shkresa te të cilat, pas korrigjimit, në fletë më shumë ka ngjyrë të kuqe korrigjimi se të zezë shkronjash.

Një titullar vendor , i vendosur për të kryer detyrën në të gjithë gamën e saj, pasi lexoi një shkresë të një institucioni arsimor , e fotokopjoi , e korrigjoi dhe ia nisi hartuesit me një shkresë përcjellëse në të cilën ndër të tjera shkruhej: “Në shkresën Tuaj, kopje të së cilës sjellim bashkëlidhur , në dy faqe e gjysëm format , keni bërë 244 gabime drejtshkrimore , pa hyrë në gabimet e llojeve të tjera. Edhe sanitares së institucionit , ku ju drejtoni , nuk do t’i lejoheshin gabime të tilla, nëse do ta hartonte ajo shkresën”.

Kështu shkroi titullari , por ai ishte i vetëm. Askush tjetër nuk bën qoftë dhe një vërejtje gojore për shkresa të tejmbushura me gabime , por pasi i lexon , i arkivon dhe ato mbeten në arkiv , ashtu të sakatosura. Nga ana tjetër titullarë institucionesh firmosin shkresat e servirura pa menduar qoftë dhe për një çast të vetëm se shkresa ka me dhjetra gabime gjuhësore të natyrave të ndryshme.

Në 500 shkresat e studiuara , të cilat së bashku kanë 1218 faqe , numri total i gabimeve është 28412 , ose mesatarisht 23 gabime për secilën faqe. Në këtë numër janë shënuar gabimet drejtshkrimore të të gjitha llojeve ku i njëjti gabim, ndonëse mund të jetë bërë dhjetra herë , është shënuar vetëm një herë, gabime morfologjike , sintaksore dhe semantike.

Natyrisht që një studim i tërë nuk mund të shpaloset në gazetë , ndaj biem për lexuesin gabimet kryesore , “ të trupëzuara”. Më së shumti në shkresa shikohet se fjalitë ndërtohen gabim , ka fjali të gjata që nuk kumtojnë , po ashtu dhe fjali të shkurtëra që nuk mbarojnë e nuk përcjellin te lexuesi atë që shkruesi ka pasur në mendje, por në një farë mënyre duhet nënkuptuar, përdorim të gabuar të fjalëve të ndërshtëna , rend të gabuar gjymtyrësh , aq më shumë kur bëhet fjalë për dy a më shumë përcaktorë që përcaktojnë të njëjtën gjymtyrë apo njëra- tjetrën , vend e rend të gabuar të gjymtyrëve kryesore të fjalisë , përdorim i gabuar i mënyrave e kohëve të foljes , formave të pashtjelluara të saj , më së shumti përdorim i gabuar i paskajores për përcjellore e anasjelltas, përdorim e shkrim i gabuar i parafjalëve , përdorim i dialektalizmave në formën e tyre më të keqe të mundshme, përdorim “ llahtar” i shenjave të pikësimit, i shkronjës së madhe deri dhe në mes të fjalës ( duket e pabesueshme që në shkresa zyrtare gjen xhevahire të tilla ku një fjalë e shkruar me shkronja të vogla ka në mes të saj një apo dy shkronja të mëdha) e të tjera e të tjera.

Përdorimi i fjalëve të huaja, edhe në ato raste kur ekziston një fjalë e plotë dhe e bukur shqipe , e rëndon më shumë gjuhën letrare . Më i dukshëm duket ky përdorim negativ , kur fjala e huaj përdoret në vendin e gabuar , me kuptim të gabuar, më saktë përdoret një fjalë e huaj që nuk përçon atë që do të shprehë hartuesi e firmosësi i shkresës. Dhe shkresat zyrtare me fjalë të tilla janë mbushur plot.

Natyrisht nivel të ulët gjuhësor kanë shkresat e formuluara nga administratat e njësive vendore të zonave të thella rurale ku dhe niveli arsimor i administratës është shumë i ulët. Por dhe në njësi të tjera vendore apo institucione qëndrore në nivel vendor niveli gjuhësor i shkresave është shumë i ulët. Edhe në shkresat e hartuara nga dikasteret e larta shtetërore , ku nuk mund të mendohet se ka punonjës me arsim të mesëm apo 8 vjeçar , ka gabime të shumta gjuhësore , shpesh dhe të rënda. Mos harrojmë që qytetari shkresën zyrtare e quan model të drejtshkrimit të gjuhës shqipe.

Nëse këto shkresa të studiura do t’i konsideroje si formë diktimi për të provuar njohuritë gjuhësore , 350 shkresa nga 500 gjithsej do të vlerësoheshin me notën katër dhe vetëm 150 prej tyre do të merrnin notë kaluese nga pesa deri më tetë. Për fat të keq asnjë shkresë nuk mund ta vlerësosh me notë nëntë apo dhjetë , pasi nuk ka të tillë të shkruar pa gabime.

Kur shkresat zyrtare hartohen kaq pa përgjegjësi, e folura e përditshme në zyrat e shtetit është pak ta quash skandaloze. Dhe gjuhëtarët debatojnë me njëri – tjetrin në duhet apo jo një “ë” në trup apo fund të fjalës.

Ka ardhur koha që këtij problemi t’i kushtohet rëndësi e dorës së parë pasi , kur në shkresat letrare bëhet katrahurë gjuhësore , atëherë nuk ke se ç’të presësh nga të tjerë .

Petrit Zili