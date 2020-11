Gjuhëtari i mirënjohur dhe pedagogu i gjuhës shqipe prof. Remzi Përnaska

Prof. Seit Mansaku

Prof. Enver Hysa

Më 4 nëntor 2020 u nda nga jeta në Paris gjuhëtari i mirënjohur dhe pedagogu i përkushtuar i gjuhës shqipe prof. dr. R. Përnaska duke lënë në pikëllim bashkëshorten, fëmijët, të afërmit, kolegët dhe miqtë e tij të shumtë. Lamtumira e fundit iu dha në një ceremoni mortore të organizuar në ambientet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në të cilën merrnin pjesë familjarë e të afërm të të ndjerit, kolegë e miq të tij, që kishin ardhur për ta nderuar dhe për ta përcjellë atë në banesën e fundit. Midis tyre ishte edhe Kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi. Fjalën e lamtumirës e mbajti akademik Shaban Sinani, i cili foli për jetën dhe veprën e të ndjerit.

Me prof. Remziun na lidhte jo vetëm profesioni, por edhe një miqësi e gjatë rreth 60-vjeçare. E kemi njohur atë që në vitet e studimeve universitare, si bashkëstudent, si koleg e pedagog, në fillim si asistent i prof. Mahir Domit dhe më vonë si bashkëpunëtor shkencor në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave.

Prof. Remzi Pernaska ka lindur në Korçë më 20 dhjetor 1934. Ka kryer studimet e larta, fillimisht në Institutin e lartë Pedagogjik Dyvjeçar në Tiranë për gjuhë dhe letërsi ruse, pastaj në vitet 1961-1963 ndoqi studimet e larta për gjuhë shqipe dhe letërsi në Universitetin e Tiranës, pasi u kthye nga Moska, ku ishte dërguar për orientalistikë në Institutin e Gjuhëve të Lindjes, pa kryer studimet për shkak të ndërprerjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik. Për rezultate të shkëlqyera në studimet e larta, e mbajtën pedagog të sintaksës së gjuhës shqipe në katedrën e gjuhës shqipe të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, ku punoi prej vitit 1963 deri në vitin 1974. Që në fillim të veprimtarisë së tij pedagogjike universitare binte në sy një profil i veçantë i Remziut si pedagog, i cili lejonte dhe madje nxiste diskutime me studentët për çështje të ndryshme problemore të sintaksës, gjente dhe pranonte më shumë se një zgjidhje gjatë analizës sintaksore për kategoritë e ndryshme sintaksore. Ndalej më shumë në analizën e gjymtyrëve që ishin në kapërcyell të ndarjeve tradicionale, që lejonin më se një interpretim sintaksor, në ato raste që paraqisnin gërshetime funksionale, disa prej të cilave do t’i bënte objekt trajtimi në punimet e tij të mëvonshme. Me përgatitjen teorike që kishte jepte disa zgjidhje alternative gjatë analizës gjuhësore për gjymtyrë të ndryshme të fjalisë dhe për fjali të ndryshme të periudhës. Ai jepte kështu që në fillimet e veprimtarisë së tij pedagogjike shenja se do t’i përkiste një modeli të studiuesit me një formim dhe qëndrim të veçantë në fushë të sintaksës, se do të ishte nga ata studiues që do të përpiqeshin të sillnin një frymë të re në studimet sintaksore tradicionale , por jo duke mohuar e shpërfillur traditën, gjuhësinë tradicionale, të cilën ai e vlerësonte pa rezerva.

Paraqitja problemore e çështjeve, rrahja e mendimeve, shqyrtimi i tyre duke vënë në dukje anët pozitive dhe mangësitë e secilës prej bazave teorike dhe zgjidhjeve praktike, përpjekja për të lidhur çështjet e mirëfillta gjuhësore dhe me çështje të teorisë dhe të filozofisë së gjuhës, madje të filozofisë në përgjithësi, janë disa nga veçoritë që kanë shoqëruar gjithnjë veprën gjuhësore dhe pedagogjike të tij. Padyshim, ky është një tipar i studiuesve me horizont të gjerë shkencor që ndjekin dhe njohin pikëpamjet dhe rezultatet e drejtimeve të ndryshme të shkencës gjuhësore dhe karakterin kompleks të dukurive dhe fakteve gjuhësore. Kjo mënyrë të vështruari dhe të konceptuari të fakteve gjuhësore hap gjithmonë perspektiva të reja studimi dhe u hap rrugë zhvillimeve teorike dhe zgjidhjeve të reja në fushën e shkencës gjuhësore.

Në vitin 1974 u dërgua si lektor i gjuhës shqipe në Institutin e Gjuhëve dhe të Qytetërimeve Lindore në Paris, ku punoi deri në vitin 1982. Nga tetori i vitit 1991 deri në shtator 1997 ka punuar sërish si lektor i gjuhës shqipe në Institutin e Gjuhëve dhe të Qytetërimeve të Lindjes në Paris. Që nga viti shkollor 1997-1998 e deri sa doli në pension ka qenë “Professeur associe” në Ecole Pratique des Hautes Etudes të Sorbonës ku ka drejtuar seminarin për tekstet e vjetra në gjuhën shqipe.

Gjatë qëndrimit në Francë ku, përveç detyrës së tij si pedagog i gjuhës shqipe, për të thelluar njohuritë e tij në gjuhësi ndoqi kurse teorike të gjuhësisë së përgjithshme pranë gjuhëtarëve të shquar francezë francez, si Andre Martinet, si edhe të gjuhëtarit tjetër të shquar francez Antoine Culioli. Me punën dhe përkushtimin e tij në auditorët universitare në Institutin e Gjuhëve dhe të Qytetërimeve Lindore në Paris ai, si njohës i mirë dhe studiues i shqipes dhe i strukturave gjuhësore të saj, tërhiqte vazhdimisht vëmendjen dhe interesin e studentëve të tij për të njohur në thellësi shqipen dhe kulturën shqiptare. Studentë të tij, pas mbarimit të studimeve, u bënë njohës të mirë dhe studiues të gjuhës shqipe ose u bënë pjesë e trupit diplomatik të Francës.

Në Francë, në vitin 1994 paraqiti një tezë në Shkollën Praktike të Studimeve të Larta të Sorbonës, mbrojtja me sukses e së cilës i dha diplomën e studimeve të larta në Sorbonë dhe emërtimin “Nxënës i vjetër i Sorbonës”. Nën udhëheqjen shkencore të prof. Antoine Culiolisë, ka mbrojtur disertacionin me temën “Sintaksa e thënies në gjuhën e sotme shqipe (Sintaksa e trajtave të shkurtra të përemrave vetorë)” dhe ka fituar gradën më të lartë shkencore që ka Franca: “Doctor d’Etat es lettres et sciences humaines”, e cila është botuar në Francë nga shtëpia botuese Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 1997. Me këtë rast ai mori dhe titullin “Profesor”. Në këtë vepër R. Përnaska ka bërë përpjekje serioze për trajtimin e gjymtyrëzimit aktual të fjalisë që përbën një risi në studimet sintaksore të dhjetëvjeçarëve të fundit të shekullit të kaluar që ka depërtuar si në trajtimet teorike ashtu edhe në analizat praktike të lendës gjuhësore të gjuhës së sotme shqipe. Prof. Remzi Përnaska ka meritën jo vetëm për trajtimin teorik të këtij koncepti të gjuhësisë funksionale të shkollës gjuhësore funksionaliste të Pragës, por edhe në zbatimin e tij në analizën e gjymtyrëve të fjalisë, veçanërisht të kundrinorit dhe të trajtave të shkurtra të përemrit vetor, në rimarrjen e kundrinorit me anë të trajtave të shkurtra të përemrit vetor. Do të nënvizonim me këtë rast se një nga veçoritë e metodës kërkimore të prof. Remziut në fushë të sintaksës ishte që të gërshetonte arritjet e traditës me risitë e teorive të reja funksionale e strukturaliste në këtë fushë. Madje ai ishte i prirur të kërkonte e të gjente elemente të risive teorike në vepra të gjuhësisë tradicionale

Në vitet e fundit të veprimtarisë së tij shkencore Remzi Pernaska ka bërë përpjekje serioze për të përpunuar dhe për të futur në studimet sintaksore të shqipes teorinë dhe terminologjinë e thënies, mbështetur në studimet e prof. Kylioli-së. Duke njohur dhe pranuar ndarjen dihotomike sosyriane gjuhë – ligjerim, si edhe ndarjen pasosyriane performance dhe competence, Përnaska është njohur edhe me zhvillime të tjera të mëvonshme që kanë të bëjnë me teorinë dhe gjuhësinë e thënies dhe përpiqet t’ua bëjë të njohura këto zhvillime edhe studiuesve dhe lexuesve shqiptarë. Ndryshe nga gjuhësia tradicionale, që njeh si njësi kumtuese vetëm fjalinë dhe periudhën a fjalinë e përbërë, Përnaska pranon si njësi kumtuese edhe thënien, e cila është njësia themelore e gjuhësisë së të thënit. Për autorin fjalia dhe periudha janë lloji më i rëndomtë i thënies. Sipas tij, fjalia dhe thënia kanë gjëra të përbashkëta, por edhe dallime. Autori është përpjekur të përcaktojë edhe fushat ku mund të zbatohet teoria e thënies për të sqaruar më mirë disa probleme sintaksore, siç janë gjymtyrëzimi aktual i fjalisë dhe përcaktimi i kufijve të gjymtyrëve të fjalisë.

Në Francë ka botuar gjithashtu dhe metodën për mësimin e shqipes me titull Parlons albanais me bashkautorë dy kolegët e tij Ch. Gut dhe A. Gut si dhe dy doracakë me titull Glossaire et guide militaire de conversation francais – albanais dhe Elements de grammaire albanaise.

Pas kthimit në atdhe në vitin 1982 u emërua punonjës shkencor në Sektorin e Gramatikës dhe të Dialektologjisë të Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, ku punoi deri në vitin 1991. Bibliografia e punimeve të tij është mjaft e gjerë. Ai ka mbrojtur disertacionin me temë Kundranori me parafjalë në gjuhën shqipe, me të cilën ka fituar gradën “Doktor i shkencave” në Shqipëri. Ky punim monografik është botuar në Kosovë nga shtëpia botuese Dukagjini në Pejë më 1996. Ndërsa në vitin 1999 mori dhe titullin Profesor.

Thelbin e qëndrimit të tij midis gjuhësisë tradicionale dhe zhvillimeve të reja të gjuhësisë moderne autori e ka shprehur hapur dhe qartë në përfundimet e kësaj vepre kur pohon: “Ne kemi pasur rastin fatlum të njihemi me teori të tjera gjuhësore gjatë qëndrimit tonë të gjatë midis gjuhëtarëve të huaj, sidomos francezë. Kjo shpesh na ka nxitur ta braktisim analizën tradicionale që bëhet në këtë punim dhe të bëjmë një analizë të një lloji të ri”. Në një mënyrë të përmbledhur mund të thuhet se Remzi Pernaska e ka pasuruar teorinë dhe praktikën e studimeve sintaksore të shqipes në tri drejtime kryesore: në kriteret e pëcaktimit dhe të analizës së gjymtyrëve të dyta të fjalisë, sidomos në përcaktimin dhe zgjerimin e konceptit të kundrinës, të cilën ai e quan kundranor, në përfshirjen dhe në zbatimin e teorisë së gjymtyrëzimit aktual të fjalisë dhe të koncepteve bazë të kësaj teorie, temës dhe remës dhe në përfshirjen në studimet e tij të teorisë së thënies dhe të koncepteve e termave që lidhen me të.

Ndërkaq ai është bashkautor i veprës Gramatika e gjuhës shqipe, vëll II Sintaksa (Tiranë, 1982, 1995, 2002), botuar nga Akademia e Shkencave, autor e bashkautor i disa teksteve shkollore për arsimin e mesëm, bashkautor në hartimin e disa zërave për Fjalorin enciklopedik shqiptar. Ka hartuar e botuar artikuj e studime shkencore në revistat tona shkencore dhe në revista të huaja, si dhe një numër artikujsh në shtypin e përditshëm shqiptar. Ka qenë anëtar i redaksisë së revistës “Studime filologjike”, anëtar i Këshillit shkencor të Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nga viti 1983 deri në vitin 1991; ka qenë delegat në Kongresin e drejtshkrimit të gjuhës shqipe më 1972, ku ka mbajtur dhe kumtesën Përdorimi i shkronjave të mëdha në emërtimet e institucioneve shtetërore dhe të organizatave shoqërore. Më pas ka shkruar një varg artikujsh në fushë të kulturës së gjuhës për çështje të ndryshme të gjuhës standarde. Ka marrë pjesë në kongrese dhe konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare për gjuhësi.

Për emrin e mirë që kishte fituar me punën e tij në Francë si specialist i shqipes, ai ka qenë anëtar jurie për mbrojtje disertacionesh në Universitetin e Sorbonës, në Institutin e Gjuhëve dhe të Qytetërimeve Lindore në Paris, në universitetet e Puatjesë dhe të Monpëliesë.

Remziu si njeri ishte shumë shoqëror, i gatshëm për të ndihmuar çdo njeri e studiues, i komunikueshëm dhe i respektueshëm. Ne kishim komunikim thuajse të përditshëm me të nëpërmjet telefonit; ai interesohej për të rejat e ngjarjet shkencore që zhvilloheshin në Shqipëri dhe në Kosovë dhe tregohej i papërtueshëm për të marrë pjesë aktive në to.

Gjatë periudhave të qëndrimit në Francë ai ishte bërë si një pikë referimi për çdo shqiptar që i binte rasti të shkonte në Paris si kalimtar ose si specializant për një periudhë më të gjatë qëndrimi. Ai punoi shumë dhe për njohjen e historisë e të kulturës shqiptare në Francë e më gjerë, po interesohej dhe për të dhëna e shkrime të hershme në shtypin francez për Shqipërinë.

Ai ka qenë si një ambasador i kulturës shqiptare në Francë. Mjafton të kujtojmë këtu përpjekjet e tij, në bashkëpunim me shqiptarë të diasporës, që në Sheshin “Scanderbeg” të Parisit të ngrihet një monument me kalë i heroit kombëtar shqiptar Gjergj-Kastrioti Skënderbeu dhe më në fund, pas shumë përpjekjesh këmbëngulëse, ia dolën që në një shesh të Parisit të vihet dhe monumenti i heroit tonë emri “Scanderbeg”. “Ky monument do të rrojë ndër shekuj. Ne, të vdekshmit, do të harrohemi një ditë. Kryesore dhe mbi çdo gjë është zëri i mirë i shqiptarëve që do të përçohet në Paris, Francë, Evropë e në botë edhe nga ky monument i Skënderbeut”, pohonte me miqtë e tij prof. Përnaska. Ndërkaq ai ka ndihmuar për botimin e veprave të plota të Ismail Kadaresë nga Shtëpia botuese “Fayard” për tekstin shqip e po ashtu ka ndihmuar shtëpitë botuese për zgjedhjen e veprave letrare që janë përkthyer nga shqipja në frëngjisht. Përkthyesit francezë i janë mirënjohës për ndihmën që u ka dhënë për përkthime sa më të mira nga shqipja në frëngjisht.

Për kontributin e dhënë në studimet gjuhësore shqiptare është dekoruar me urdhrin Naim Frashëri të klasit të dytë. Me rastin e 80-vjetorit të lindjes, për ndihmesat e shquara në fushën e studimeve gjuhësore shqiptare, për trajtimin teorik të mjaft dukurive të gjuhës sonë nëpërmjet shumë studimeve e artikujve, për ndihmesën e madhe prej shumë vitesh në fushën e arsimit për përgatitjen universitare e pasuniversitare të shumë arsimtarëve e studiuesve të ndryshëm të shqipes nëpërmes ligjëratave, udhëheqjeve shkencore e teksteve për nevojat e shkollave universitare e parauniversitare dhe për ndihmesat e dhëna për njohjen e përhapjen e kulturës e të gjuhës shqipe në botë, si pedagog i gjuhës e i filologjisë shqipe për shumë vite në Francë e si pjesëmarrës me referime për gjuhën shqipe në shumë konferenca e kongrese ndërkombëtare, është dekoruar nga Presidenti i Republikës me titullin Mjeshtër i madh.

Ai ka vazhduar të punojë deri ditët e fundit për projekte afatgjata, siç ishte një fjalor shqip-frëngjisht i tipit të mesëm me rreth 60000 fjalë bashkë me kolegë francezë në Laboratorin Forell të universitetit të Puatjesë, si dhe për pjesën shqipe të një fjalori shprehjesh që po hartohej nga Qendra e Kërkimeve dhe Studimeve për përhapjen e frëngjishtes të Ecole Normale Superieure në Fontenay / Saint-Cloud.

Vitet e fundit ai arriti të botonte gjatë viteve 2015-2018 katër vëllime të veprës së tij me titull Gjuhësi… gjuhësore, e cila do të përmblidhte veprimtarinë e tij shkencore shumëvjeçare, po vdekja e papritur nuk e la t’i përfundonte projektet që kishte nisur.

Në studimet e tij sintaksore spikat prirja për të trajtuar çështje problemore të pazgjidhura përfundimisht a të pazgjidhura në mënyrë të kënaqshme nga gjuhësia tradicionale dhe përpjekja për të dhënë zgjidhje në përputhje me zhvillimet e gjuhësisë moderne dhe në pajtim me veçantitë që paraqet shqipja dhe me mundësitë që ofron ajo për të argumentuar dhe për të pasuruar më tej çështje të teorisë gjuhësore të përgjithshme. Ai ka pasur guximin për të propozuar vështrime të reja dhe zgjidhje të reja në kuadrin e përgjithshëm të arritjeve të gjuhësisë tradicionale dhe të gjuhësisë teorike të përgjithshme, duke mbajtur parasysh gjithmonë veçantitë e gjuhës shqipe dhe mundësitë që ofron shqipja, faktet gjuhësore të saj, për pasurimin e teorive gjuhësore moderne.

Ndarja nga jeta e prof. Remzi Përnaskës lë një zbrazëti të madhe në radhë të parë për familjen e të afërmit e tij, për ne shokët e miqtë e tij të shumtë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë Veriore e në Francë, po lë dhe një zbrazëti në studimet gjuhësore shqiptare, të cilave do t’u mungojë firma e tij në botimet e ardhme në revista shkencore, në konferenca e në veprimtari të tjera shkencore kombëtare e ndërkombëtare. Vepra e vyer që ai na ka lënë, kujtimet e shumta që ruajmë nga veprimtaritë dhe takimet e këndshme dhe të paharruara me të dhe diskutimet e zgjatura shkencore do të mbeten përgjithmonë në memorien tone dhe do të jenë mësim dhe ngushëllim për të gjithë ata që e kanë njohur.