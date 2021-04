Gjykata e Lezhës i pushoi çështjen, reagon Arben Ndoka: Ne kete rast nuk kemi te bejme me vendosjen e drejtesise

Gjykata e Lezhës ka pushuar çështjen ndaj ish-deputetit të Partisë Socialiste, Arben Ndoka, pasi ka dalë në përfundimin se nuk provohet vepra penale ndaj tij.

Arben Ndoka përfundoi në pranga në tetor të vitit 2018, në kuadër të operacionit “Volvo 4”.

Ish-deputeti socialist u akuzua për falsifikim të dokumenteve, vulave, stampave ose formularëve, shpërdorimi i tokës në kuadër të një grupi kriminal, të përfshirë në tjetërsim tokash në zonën bregdetare në Qarkun e Lezhës.

Pas hetimit disamujor një grup kriminal u dyshua si i implikuar në abuzimet me troje shtetërore në zonën e Lezhës dhe Kurbinit, përmes falsifikimit të dokumenteve e vulave.

Dyshohej se Ndoka së bashku me zyrtarë të tjerë të Lezhës ndikuan në tjetërsimin e pronave te “Rana e Hedhun” dhe në Kune, nga ranishte në tokë arë, që më pas të kalonte te të afërmit e tyre.

Pas mbylljes së kësaj çështjeje vjen edhe reagimi i parë:

Ne kete rast nuk kemi te bejme me vendosjen e drejtesise apo me ndeshkim te atyre qe shkelin ligjin ,por kemi te bejme me zbatimin e nje skenari te sajuar nga struktura e klane te caktuara te cilet kane fjetur me endrren se do te behen udheheqes te medhenj dhe me ane te dosjes 339 dhe 184, do te rrezojne qeverine dhe do te zevendesojne Edi Ramen.

Kjo eshte arsyeja per te cilen une kam dy vjet e gjysem qe endem dyerve te gjykatave, dhe per kete jane ne dijeni te gjithe deputetet e Parlamentit dhe cdo njeri qe ka njohje ne qarqet politike.

Une jam ndeshkuar pikerisht nga keto Klane, te cilet kane vepruar duke perdorur prokurore dhe OPGJ , ushtare te tyre, duke krijuar fraksione paradoksale ne sistemin e drejtesise.

Merren vendime ne zyra dhe Klane te caktuara dhe i formalizojne ne zyren e prokurorise dhe me forcen qe i jep posti i prokurorit, perdorin “shkopin e maliqit” per te vene nen sherbimin e tyre forcen e ligjit.

1. Gjykata e shkalles se pare del me vendim per me burg ndaj meje dhe familjareve te mi dhe me arrestimin e bujshem nga forcat e njesise speciale te repartit Renea.

2. Gjykata e Apelit per krimet e rensa nderron masen e sigurise nga arrest me burg ne arrest shtepie per dy vite me radhe.

3. Gjykata e Lezhes del me vendimin e ceshtjes.

Une nuk jam arrestuar per ndonje veper penale as per 45 milion euro prona sic jam akuzuar. Nuk kam asnje meter toke te padeklaruar , por jam arrestuar per te permbushur skenarin e dirigjuar nga ato qe thashe me siper.

Ku u zhduken 45 milion euro prona???

Gjate gjithe ketij procesi ka pasur trysni nga keto struktuta te caktuara qe kane hartuar kete skenar per te dhene denime maksimale ndaj njerezve te mi, duke mos lejuar ate pjese pozitive ne sistemin e drejtesise per te bere drejtesi.

Une konsideroj absurd faktin qe keno funksionare skemaxhinj qe kane ushtruar fuksione te larta ne dikastere te ndryshme te cilet kane vene ne dispozicion te interesave te veta personale gjithcka qe i jep ligji dhe posti politik.

Per te kuptuar me shume ne kete ceshtje do te ishte domosdoshmeri qe te shikohet kjo dosje nga juriste asnjanes dhe jo nga gjyqtare e prokurore qe jane vendosur per te sulmuar njerezit te cilet i kane sherbyer kundershtareve te tyre brenda dhe jashte llojit.

Tashme te gjithe e dine se kush kane qene dirigjentet e dosjes 339 dhe 184, kane fjetur me iluzionin per t’u bere kryetare te medhenj apo kryeministra te vendit, pas nje pakti te bere me disa pseudo miq te tyre qe bejne pjese ne politiken e brendshme dhe te jashtme.

Fakt per te cilin te gjthe deputetet e Partise socialiste komentojne ne cdo ambjent, pavaresisht se per te ruajtut raportet mes tyre nuk e deklarojne publikisht ne media as kete rast dhe as raste te tjera me video skandale, tendera , etj.

c.r/ dita