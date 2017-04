Gjykata Evropiane, Sir King: Me ne edhe pas Brexit

Zyrtari më i lartë i Britanisë në BE paralajmëroi se pas Brexit, Londrës do t’i duhet që të njohë vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë nëse dëshiron që të ruajë nivelin aktual të bashkëpunimit në fushën e terrorizmit dhe krimit të organizuar.

Në një intervistë me gazetën “The Guardian”, King sugjeroi se duhen bërë diskutime vërtetë të vështira që të të mos ketë ndryshime në bashkëpunimin për sigurinë, i cili do të jetë pjesë e negociata me 27 vendet e tjera të BE.

Këtë javë, Unioni ra dakord unanimisht për një sërë direktivash të ashpra negociimi, përfshirë deklaratën se BE nuk do të diskutojë çështje tregtie apo bashkëpunimi sigurie, derisa të zgjidhen çështjet e divorcit britanik, të drejtave të qytetarëve dhe kufizimi me Irlandën.

King deklaroi për The Guardian se që bashkëpunimi i sigurisë të ruhet pas Brexit, institucionet e BE duhet të lëvizin në territor të ri dhe do të lindë nevoja për kompromise të vështira politike në të dyja anët, përfshirë rolin e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë.

Një nga premtimet e kryeministres Theresa May është fundi i juridiksionin të Gjykatës Evropiane mbi Mbretërinë e Bashkuar.