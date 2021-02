Gjykata jep vendimin, lë në burg bashkëpunëtoret e sanitares që zhvasnin pacientët tek “Shefqet Ndroqi”

Gjykata e Tiranës ka pranuar pjesërisht kërkesën e Prokurorisë dhe ka caktuar masën “arrest me burg” për 3 infermieret dhe sanitaren që bashkëpunonin me Tire Alldervishin, e cila i zhvati 8 milionë lekë një pacienteje me koronavirus.

Për Mira Hoxhën, Sheqerije Koçin, Sidorela Çelën dhe Rukije Hoxhajn është dhënë masa arrest në burg, 45 ditë.

Gjykata ka kërkuar prova shtesë nga Prokuroria, ndërsa thekson se kjo masë është dhënë me qëllim që Prokuroria të kryejë veprime të tjera përsa i përket zbardhjes me komunikimet që kanë pasur personat e arrestuar me sanitaren, Tire Alldervishi.

Gjatë seancës gjyqësore, të katërta gratë mohuan akuzat, madje disa prej tyre dhe shpërthyen në lot.

