Gjykata lë në burg protestuesit e arrestuar, Spaho: Fundi i Ramës po afron

Gjykata e Tiranës ka lënë në burg tre nga gjashtë të arrestuarit në protestën e fundit të opozitës të organizuar para Kuvendit të Shqipërisë. Protestuesit janë Mariglen Doçin, Dorian Protoduarin dhe Emiljan Mustafa.

Tre të tjerët, Jurgen Gjikola, Bledar Dollia dhe Arbër Kola u lanë në “arrest shtëpie”. Seanca u zhvillua me dyer të mbyllura, ndërsa morën pjesë në të familjarë dhe përfaqësues nga PD dhe LSI.

Ata akuzohen për konsumimin e elementëve të veprave penale “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Goditje për shkak të detyrës” dhe “Prishja e qetësisë publike”.

Jashtë gjykatës ish-deputetët e opozitës e cilësuan një vendim politik. Për Edmond Spahon ajo çfarë vendosi gjykata është pa fakte dhe prova.

“Për tre të ndaluar u vendos “arrest me burg” pa fakte dhe prova. Shqipëria është ndoshta i vetmi vend në Europë që burgos kur proteston për të drejtat e tua.

Qëllimi i prokurorisë dhe gjykatës është të dalë në mbrojtje të mazhorancës me synim se do të trembë protestuesit në protestat e ardhshme që do të organizohen kundër kësaj qeverie dhe Edi Ramës.

Por janë të pashpresë në këto përpjekje që bëjnë sepse kur qytetarët përplasen me qeverinë fituesit janë qytetarët. Kështu do të ndodhë edhe me këtë mazhorancë dhe Edi Ramën, i cili shpejt do ta lërë karrigen e pushtetit.”

