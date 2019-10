GJYNAF KE ZOTI / Miçua ekspozon marifetin sesi bota e ka ngopur Edin me lugë bosh gjithë këto vite  

ATHINË – “O gjigand, këtë kullaron e ke të paparë!”

Një sekuencë video e shpërndarë nga stafi i kryeministrit shqiptar Edi KM, që supozohej të ilustronte sharmin e parezistueshëm të shefit kundrejt liderëve të botës, zbuloi pa dashje mënyrën sesi dynjaja perëndimore e ka ngopur Edin me lugë bosh sistematikisht gjithë këto vite, mësojnë me dhimbje Gojët e Liga.

Episodi ka të bëjë me një takim 35 sekondash të të zotit të shtëpisë, kryeministrit grek Miço, me mysafirin Edi KM të ftuar në një forum të rëndësishëm greko-arab.

Miçua bëri sikur ishte pataksur aq shumë nga bukuria e kravatës së Edi KM-së, saqë nuk u përmbajt dot pa i bërë komplimentin e mësipërm.

Sipas burimeve, kreu i asaj që ka mbetur nga shteti shqiptar nisi t’i shpjegojë Miços sesi e kishte dizenjuar vetë kravatën, nisur nga një pikturë e tija, dhe sesi mund t’i gjente edhe atij një me çmim të mirë.

Nga njëri kompliment në tjetrin, Miço i kërkoi si rastësisht Edit të zbatonin marrëveshjen e vjetër të detit.

Edi KM, i bezdisur nga tema, i tha shpejt e shpejt “Po ore, ç’e vret mendjen”, dhe iu rikthye temës së dizenjove.

Sipas një kërkimi arkivor, Gojët e Liga zbulojnë se kjo është vetëm hera e fundit që shefin e ekzekutivit shqiptar e trullosin në atë farë feje me komplimente, saqë ai nuk e ka më vëmendjen e duhur kur thotë Po ose Jo për çështje jo dhe aq serioze sa arti dhe vizatimet, si për shembull, çështjet ekzistenciale të shtetit.

Ka mbetur në histori deklarata e sinqertë e politikanit rural ballkanik Vuçiç, katundarit që pranoi para kamerave të gjithë botës se ai nuk mund të jetë në lartësinë e një super-politikani global si Edi KM. Menjeherë pas kësaj, ky i fundit ishte dakord të këmbeheshin territoret e Kosovës dhe Serbisë me ligjin 7501 për tokat bujqësore.

Më herët akoma, politikanët italianë shpreheshin të mrekulluar me frëngjishten e tij, gjermanët me italishten e tij, francezët me greqishten e tij, e kështu me radhë.

Një tjetër pikë kulmore ishte kur Edi KM u paraqit në marshimin plurifetar të Parisit me tre lapsa me ngjyra në xhep. Siç tashmë dihet, që nga ajo kohë shumica e liderëve globalë qarkullojnë nëpër samite e forume, me tufa lapsash me ngjyra në xhepin e pasëm të pantallonave.

Gjithashtu kombinimi qiellor i kostumit zyrtar me atlete të bardha, mori aq shumë komplimente nga Angela Merkel, saqë Edi KM as e dëgjoi fare fjalinë e mëpasme të kancelares gjermane, “shiko, këtë punën e hapjes së negociatave harroje për ca vite; edhe drogë edhe negociata, nuk shkojnë bashkë”.

Madje Edi KM shtoi shkarazi, “e mo mirë, ç’e vret mendjen,” dhe vijoi të shpjegojë se ku i kishte blerë atletet.

Publiku e mban mend mirë, se i vetmi rast kur Edi KM u bind të hiqte dorë nga atletet në takime zyrtare dhe të mbathte këpucë lustrafin, hoqi pantallonat dhe veshi poture, për të cilat mori lëvdata zyrtare nga Samiti i III-të i fiseve uzbeko-turkmeno-kirgize…

P.S. Po e ndërpresim këtë raportim, për të njoftuar se Miçua sapo i bëri një kompliment tjetër Edi KM-së, këtë rradhë për cirkat fine të këmishës. Në këmbim, mori premtimin për ngritjen e një varreze të ushtarëve grekë në Burrel.

*****

SHËNIM / Gojët e Liga është rubrikë satirike që nuk pranon komplimente. Dëgjuat?