Gjyqtari Artur Malaj në filtrin e Vettingut, DSIK: I përfshirë në afera korruptive

Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Apelit, Artur Malaj i është nënshtruar procesit të Vettingut.

Trupa përfaqësuese përbëhet nga Genta Tafa (Bungo), Suela Zhegu dhe Pamela Qirko. Malaj ka zgjedhur te jete i pranishëm vetë në sallë, pa avokat. Sipas ILDKPKI ai rezulton pa probleme.

Ai ka ne pronësi tokë bujqësore në Vlorë me sipërfaqe 2000 metra katrore. Tokë ullishte me sipërfaqe 3500 metër katrorë, po në Vlorë, në pronësi 50%. Ka një apartament në Tiranë 106 metër katrorë, blerë për 55 mijë euro, me garazh. Ka marrë kredi 5 mln lekë në bankë. Ndërkohë që garazhi rezulton me sipërfaqe 16 m2 blerë në vitin 2008, me 50% blerë për 500 mijë lekë. Në raport theksohet se ka probleme me kontratat e blerjes së shtëpisë, pasi paratë janë paguar jashtë noterit.

KPK thotë se ka dyshime se gjyqtari është i përfshirë në afera korruptive. DSIK thotë se ai ështe përfshirë në afera korruptive si kryetar i Gjykatës së Vlorës, duke favorizuar palë në proces në këmbim të parave dhe favoreve. KPK ka administruar dosjet e cituara si korruptive nga DSIK dhe ka dalë në përfundimin se raporti është i paplotë dhe i pabazuar në prova dhe fakte.

Artur Malaj ka një karrierë të gjatë në sistemin e drejtësisë. Ai ka drejtuar Gjykatën e Vlorës nga viti 2004 deri në vitin 2013; kur u emërua nga presidenti i Republikës si gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit. Malaj ka qenë gjithashtu edhe anëtar i Kolegjit Zgjedhor.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtarit Artur Malaj nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

