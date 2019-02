Globalizimi i shoqërisë dhe imagjinata sociologjike (Pj. II)

Prof. Fatos Tarifa

Tipare të globalizimit

Nga sa shtjelluam në pjesën e parë të kësaj eseje, mund të themi se globalizimi karakterizohet nga këta tipare të përgjithshëm:

Shtrirja e veprimtarive sociale, politike dhe ekonomike përtej kufijve politikë shtetërorë. Kjo do të thotë se ngjarjet dhe vendimet e marra në një vend, ose në një rajon të botës marrin rëndësi për individë dhe komunitete në rajonet më të largët të saj.

Intensifikimi i ndërlidhjeve dhe i ndërvarësive në pothuajse çdo sferë të ekzistencës shoqërore—nga ekonomia tek ekologjia, nga veprimtaritë e Microsoft-it te përhapja e terrorizmit);

Ritmi i përshpejtuar i ndërveprimeve dhe i proceseve globale si rezultat i zhvillimit në shkallë globale të sistemeve të transportit, të informimit e të komunikimit, që rrisin shpejtësinë me të cilën lëvizin dhe shkëmbehen nëpër botë njerëzit, idetë, lajmet, mallrat, informacioni, kapitalet dhe teknologjia. Këto, nga ana e tyre, kanë bërë të mundur në kohën tonë krijimi i një shoqërie civile transnacionale.

Ndërthurrja e mjedisit lokal me atë global në atë shkallë, aq sa ngjarjet që ndodhin në një vend, ose në një rajon të caktuar mund të kenë pasoja globale dhe ngjarjet globale mund të kenë pasoja serioze në vende dhe rajone të

Globalizimi bashkëkohor është një proces shumë kompleks dhe shumëdimensional (ekonomik, ushtarak, ligjor, ekologjik, arsimor, kulturor, social) dhe karakterizohet nga një ndërvarësi globale. Por globalizimi është, gjithashtu, edhe një dukuri e pabarabartë, që ka ndikim dhe pasoja të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës; ai është më i avancuar në disa fusha sesa në të tjerat. Globalizimi është, më së fundmi, edhe një dukuri shumë asimetrike, pasi jo të gjithë vendet dhe rajonet e globit janë njëlloj të globalizuar (vendet e OECD versus vendet më të varfër të Afrikës nën-sahariane). Përveç kësaj, vende të ndryshëm i përjetojnë ndryshe pasojat e globalizimit, ashtu sikurse vende të caktuar, që më parë kanë qenë liderë globalë (Franca, Spanja, Rusia), nuk janë më të tillë, ndërkohë që, të jesh një vend i globalizuar është një gjë, ndërsa të jesh një vend globalizues është një gjë krejt tjetër.

Globalizimi si “biografi e njerëzimit”

Nëse përpiqemi të gjejmë një datë ose një periudhë historike, një zbulim ose një shpikje, një ngjarje ose një dukuri, e cila të ketë shënuar fillimin e vërtetë të procesit globalizues të shoqërisë, do të merrnim përsipër një detyrë të pamundur.

Kalendari i ngjarjeve dhe i “momenteve” historikë që mund të konsiderohen si “hapat” më të rëndësishëm, ose vendimtarë në marshimin e madh historik të njerëzimit drejt një bote të globalizuar, si kjo e sotmja, do të përfshinte ngjarje dhe dukuri shumë të ndryshme për nga natyra dhe impakti i tyre në zhvillimin shoqëror, që nisin nga helenizimi i shoqërisë mesdhetare 800 apo 700 vite para erës së re, deri te “makdonalizimi”, “dixhitalizimi” apo “starbakizimi” i shoqërisë së sotme. Në një kuptim real të fjalës, globalizimi mund të thuhet se është “biografia e botës”

Pyetja që mund të lindë, sidoqoftë, është kjo: A ka qenë dhe a është globalizimi i shoqërisë një proces që kryhet me “hope”, pra që nxitet nga ngjarje historike ose zbulime të veçanta në shkencë e në teknologji, apo, përkundrazi, ai është një proces gradual, që ka nisur shumë shekuj më parë dhe është intensifikuar gjithnjë e më shumë në këta dhjetvjeçarët e fundit?

Historianët, sociologët, ekonomistët dhe studjuesit e shkencaës politike ndahen në pikëpamjet e tyre kur vjen puna për të përcaktuar një pikënisje të procesit të globalizimit, ose origjinën e tij. Këtë, zakonisht, e lidhin me episode historike (eksplorimet gjeografike, zbulimin e rrugëve të reja detare, ose lëvizjet e mëdha migruese nga një kontinent në tjetrin), si edhe me ngjarje politike dhe shoqërore, apo me zbulime dhe inovacione teknologjike, që mendohet se kanë pasur një ndikim shumë të madh, ose vendimtar, në “zvogëlimin” e planetit tonë.

Ka autorë, të cilët mendojnë se globalizimi i shoqërisë zë fill qysh me kolonizimin helenik (ose, siç quhet ndryshe, me helenizimin) e Italisë së jugut, (krijimin e së ashtuquajturës Magna Grecia―Megalê Hellas) në shekujt e 8-të dhe 7-të para erës së re, dhe me zgjerimin e ndikimit politik e kulturor helen në një zonë relativisht të gjerë gjeografike, nga bregu lindor i Detit të Zi, në bregdetin e Azisë së Vogël dhe ishujt e Detit Egje, në Italinë e jugut, në Sicili dhe deri në Marsejë. Ky ekspansion krijoi atë që njihet si “qytetërim helenik”, i cili, veç kulturës së grekëve të lashtë, eksportoi në territoret e sipërpërmendura edhe gjuhën e tyre, greqishten e vjetër, e cila, për afro 5 shekuj—nga vitet 300 para erës së re deri në vitet 200 të erës së re—u bë gjuha “universale” e kulturës së antikitetit.

Autorë të mendojnë se pikënisje e vërtetë e procesit të globalizimit mund të konsiderohet viti 1439, kur Johann Gutenberg shpiku teknikën dhe makinën e parë të shtypshkrimit, rëndësia e së cilës ka qenë e jashtëzakonshme për zhvillimin kulturor dhe shkencor të njerëzimit dhe për komunikimin mes kulturave të ndryshme.

Të tjerë autorë mendojnë se, pavarësisht impaktit kolosal që ka pasur shpikja e shtypshkrimit, periudha që shënoi hapin vendimtar për fillimin e procesit të globalizimit të shoqërisë ka qenë dekada 1490-1500, kur progresi në fushën e teknologjisë së lundrimit (velat, busullat dhe hartat) bënë të mundur udhëtimet dhe zbulimet e mëdha gjeografike të Kolombit (1451-1506), Vespuçit (1454-1512), da Gamës (1460-1524), Magelanit (1480-1521), etj. Madje, disa mendojnë se, simbolikisht, pikënisje e procesit të globalizimit mund të konsiderohet viti 1492, kur Kolombi zbuloi Amerikën. Me këtë ngjarje, e cila ndihmoi të kuptohen përmasat “e vërteta” të planetit tonë, papritur, ky planet u bë “më i vogël”. Siç shkruante vetë Kolombi më 1503, “Bota është e vogël dhe eksperienca tashmë e ka provuar këtë”.

Disa konsiderojnë si origjinë të globalizimit e shohin në shekullin e 17-të (periudha 1600-1700), gjatë së cilët u krijuan kompanitë e para shumëkombëshe―British East India Company (1600-1874) dhe Dutch East India Company (1602-1798)―pasi me to filloi tregtia e vërtetë botërore e mallrave.

Të tjerë konsiderojnë si pikënisje të globalizimit periudhën 1770-1815, për shkak të efekteve globale që patën ngjarje të tilla të rëndësishme, si revolucioni industrial, revolucioni amerikan, revolucioni francez, si dhe eliminimi i skllavërisë (në vitet 1780-1865 në Shtetet e Bashkuara dhe në vitin 1833 në krejt territoret e Perandorisë Britanike).

Një pikëpamje veçanërisht e përhapur është ajo, sipas së cilës, globalizimi i vërtetë i shoqërisë filloi me “anglobizimin” e planetit tonë, në periudhën 1870-1913, termi ky i përdorur për herë të parë nga historiani Niall Ferguson i Universitetit të Harvardit. Gjatë kësaj periudhe, Perandoria Britanike arriti shtrirjen më të gjerë territoriale të saj, 36.7 milion km², territor ky sa një e katërta e sipërfaqes tokësore të planetit, duke u bërë perandoria më e madhe që ka njohur historia e njerëzimit dhe duke bashkuar në një të vetëm tregje në çdo kontinent. Për shkak se territoret e saj shtriheshin në të katër anët e globit, në atë kohë u bë e mjaft e përhapur shprehja: “The sun never sets on the British Empire” (Në Perandorinë Britanike dielli nuk perëndon kurrë). Në apogjeun e saj, kjo perandori kishte nën kontrollin e vet mbi 450 milion njerëz, afërsisht një të katërtën e popullsisë së planetit në atë kohë. Ndikimi politik i saj, kultura dhe gjuha angleze u bënë thuajse universale.

Ka ndonjë autor, i cili mendon se globalizimi i vërtetë i shoqërisë mund të thuhet se ka nisur në dekadën e fundit të shekullit të 19-të, me ngjarje të tilla të rëndësishme, si hapja, në vitin 1892, e Ishullit Elis (Ellis Island) në New York për procesimin e emigrantëve europianë që vinin nga përtej Atlantikut, shpikja po atë vit i telegrafisë, dhe krijimi, po më 1892, i korporatës General Electric, një ndër kompanitë e para më të mëdha, me shtrirje në të gjithë globin.

Autorë të tjerë mendojnë se globalizimi i shoqërisë ka nisur në gjysmën e dytë e shekullit të 20-të. Një pjesë e tyre marrin si pikënisje dhjetëvjeçarin 1955-1965, gjatë të cilit, Bashkimi Sovjetik lëshoi Sputnikun e parë në hapësirë (1957); Juri Gagarin u bë njeriu i parë që fluturoi në orbitën rreth Tokës (1961), ndërsa një sërë dukurish ose ngjarjesh të rëndësishme politike dhe shoqërore si, shpërbërja e sistemit kolonial dhe krijimi i “Botës së Tretë”, shtimi i korporatave shumëkombëshe, zhvillimi i turizmit ndërkombëtar, shpikja e radios me tranzistor, rock ‘n’ roll u bë gjuha universale e muzikës pop (Elvis Presley dhe The Beatles ikona kulturore të përbotshme), përhapja e televizionit në vendet e Afrikës, krijimi i NGO-ve të para ndërkombëtare dhe i një sërë lëvizjesh sociale, të marra së bashku, krijuan imazhin e një bote që po bëhej gjithnjë e më e vogël. Kjo ishte periudha kur termi “Globalizim” (Globalization) u përfshi për herë të parë në Webster Dictionary (1961) dhe kur në variantin e tij frëngjisht, Mondialization, ky term u bë gjerësisht i përhapur në një pjesë të “Botës së Tretë”.

Nisur nga roli që luajnë imazhet televizivë, të cilët krijojnë përshtypjen se po i rrafshojnë kufijtë dhe identitetet nacionalë dhe po krijojnë identitete kolektivë transnacionalë, ka autorë që mendojnë se globalizimi i vërtetë i shoqërisë ka nisur në vitet 1980-të, kur CNN filloi të transmetojë 24 orë lajme në kohën reale të ndodhjes së ngjarjeve.

Autorë të tjerë mendojnë se, globalizimi, në kuptimin real të fjalës, nisi në mesin e viteve 1990, kur Interneti filloi të bëhej një medium publik komunikimi thuasje në të gjithë botën. Sipas tyre, dy inovacionet teknologjikë që mundësuan fillimin e vërtetë të globalizimit të shoqërisë ishin www (World Wide Web) dhe GPS (Global Positioning System). Këta të fundit nuk mund të kuptohen pa atë paketë të teknologjive moderne të komunikimit (Windows, sistemet e kërkimit në Internet, softwere me burime të hapura etj), të cilat krijuan mundësi të pashtershme për industritë e çdo lloji dhe individë nga çdo fushë e aktivitetit shoqëror. Interneti, sistemi GPS dhe krijimi i një sistemi zinxhir global prodhimi dhe furnizimi si Wal-Mart, Gap, Nike etj., ose “online retailers”, si Amazon, apo online trading platforms, si EBay, Alibaba etc., u kanë dhanë shkas, duke filluar nga dekada e fundit e shekullit të 20-të, krijimit të një sërë termash, që cilët shprehin qartë pikërisht natyrën e shoqërisë së sotme gjithnjë e më të globalizuar, si: “Coca-colonization”, “McDonalization”, “Starbuckization”, “Wal-Mart era”, “Globalization 3.0”, “Digital planet”, etj.

Sociologjia dhe qytetet globalë

Në varësi të treguesve që përdorin, shumë institucione think-tank, revista akademike dhe agjenci të ndryshme, përpiqen të masin shkallën e globalizimit të vendeve të veçantë të globit. Përgjithësisht, indekset e globalizimit “masin” shkallën e globalizimit në tri komponentë të rëndësishëm: globalizim ekonomik, kulturor dhe politik.

Shkalla e globalizimi ekonomik “matet” përgjithësisht me shkallën e integrimi ekonomik, me nivelin e tregtisë dhe investimet e drejtpërdrejta të huaja, me konektiviteti teknologjik (numri i përdoruesve të internetit, serverat e sigurtë), meremitancat dhe vlera e trasnfertave monetare person-to-person, etj. Shkalla e globalizimi politik “matet” me shkallën e integrimit e të dhe angazhimit politik (anëtarësia në organizata ndërkombëtare, kontributi financiar dhe me njerëz në misionet paqeruajtës të OKB-se, numri i traktateve ndërkombëtarë të ratifikuar), etj. Shkalla e globalizimit kulturor zakonisht “matet” me nivelin e integrimit kulturor të një sjhoqërie (numri i udhëtimeve jashtë vendit, turizmi ndërkombëtar, trafiku ndërkombëtar i thirrjeve telefonike, numri dhe cilësia e universiteteve, i qendrave kërkimore, i studentëve të huaj etj).

Qytetet, veçanërisht qytetet e mëdhenj industrialë, që janë krijime të modernitetit, kanë qenë përherë objekt i studimeve ekonomike, sociologjike, demografike, politike dhe atyre në fushën e gjeografisë humane, disiplina këto, të cilat, edhe ato vetë, janë pjellë e modernitetit. Siç vë në dukje Anthony Giddens, moderniteti është një parakusht i domosdoshëm për shkencat sociale.

Ne dimë se në periudhën moderne, qytetet u zhvilluan si qendra tregëtare, industriale, arministrative, arsimore e kulturore, si pjesë e zhvillimit të tregjeve kombëtarë dhe e konsolidimit të shteteve kombëtarë. Kryeqytetet u lidhën me qytetet më të mëdhenj rajonalë në territorin e shtetit, në një mënyrë të tillë që rrjetet urbanë promovuan integrimin territorial të ekonomive kombëtare.

Edhe pse refleksiviteti radikal i modernitetit është një parakusht për të gjitha shkencat sociale, Giddens veçon sociologjinë si disiplinën më të interesuar për studimin e vetë modernitetit. Sipas tij, “sociologjia është njëlloj si moderniteti, ashtu sikurse vetë moderniteti është esencialisht sociologjik”.

Shoqëria e sotme mund të thuhet se i ngjan një lloj laboratori dhe “jetët tona të përditshme janë bërë gjithnjë e më shumë eksperimentale”. Si “forma më e përgjithësuar e reflektimit mbi jetën shoqërore moderne” (Giddens), sociologjia është më shumë në gjendje dhe më e angazhuar sesa disiplinat e tjera për studimin e dukurive të sotme të jetës shoqërore, në shkallë lokale dhe globale, çka e bën edhe më të rëndësishme nevojën për zhvillimin e imagjinatës sonë sociologjike.

Nëse kujtojmë veprat e para sociologjike në mesin dhe fundin e shekullit të 19-të, ato ishin studime mbi jetën e qyteteve në kushtet e modernitetit dhe pasojat e këtij të fundit. Në veprën e tij të mirënjohur Gjendja e klasës punëtore në Angli (1845), Frederik Engels studjoi pikërisht gjendjen e proletariatit anglez në një qytet industrial si Mançester. Ferdinand Tonnies solli dy koncepte bazë në sociologji—Gemeinschaft dhe Gesellschaft—që shënojnë dy tipe të ndryshëm komunitetesh socialë, që lidhen njëri me shoqërinë rurale, tradicionale, dhe tjetri me shoqërinë urbane, moderne. Emile Durkheim studjoi ndarjen shoqërore të punës dhe, në bazë të saj, formuloi konceptet solidaritet mekanik (tipik për shoqëritë tradicionale), dhe solidaritet organik (tipik për shoqërinë e urbanizuar moderne). Max Weber formuloi konceptet mbi burokracinë dhe autoritetin legal-racional si tipe idealë të formave të organizimit e të autoritetit shtetëror në shoqëritë moderne. Georg Simmel, në vitin 1903, na ka lënë një ndër veprat më interesante në fushën e sociologjisë urbane: The Metropolis and Mental Life, përmendur një sërë studimesh të rëndësishme të Shkollës së Çikagos, e cila u fokusua kryesisht në studimin e qyteteve dhe të jetës urbane, me të gjitha dukuritë e saj.

Në vitet 1980, sociologia hollandezo-amerikane Saskia Sassen erdhi në përfundimin se qytetet janë ato ku ndihet më shumë e në mënyrë intensive impakti i globalizimit të shoqërirë dhe se qytetet ofrojnë mundësitë më të mëdha për studimin e ndryshimeve lokale të lidhura me ndryshimet globale.

Sassen e zhvendosi fokusin dhe e shtriu sferën e studimit të qyteteve nga roli i tyre në jetën ekonomike e politike kombëtare, në rolin e tyre transnacional e global. Ajo solli një këndvështrim dhe një koncept të ri të një rendi të ri hapësinor global, të krijuar mbi bazën e qarkullimit global të parasë, të informacionit dhe të njerëzve përmes rrjeteve transnacionalë të qyteteve kryesorë, të cilët i quan “global cities” (1984), duke krijuar kështu një njësi të re analitike për studimin e proceseve globalizues, që shkon përtej sistemit të shteteve kombëtarë dhe përtej sistemit të marrëdhënieve mes shteteve.

Në vitin 1991 Sassen botoi librin e saj të njohur Global Cities, në të cilin ajo argumentoi se një rend i ri hapësinor global ishte krijuar tashmë, i mbështetur në një marrëdhënie triadike mes tre qyteteve më të globalizuar të planetit—Nju Jorku, Londra dhe Tokio—dhe një rrjeti qytetesh të tjerë globalë të lidhur me ta.

Saskia dallon katër lloje zonash që simbolizojnë format e reja hapësinore të globalizimit ekonomik: (1) zonat e përpunimit të eksporteve (maquiladoras përgjatë kufirit SHBA-Meksikë); (2) qendrat bankare “ofshore” (p.sh. në Ishujt Kajman, Bahrein etj.); (3) distriktet e teknologjisë së lartë (Silicon Valley; Raleigh-Durham-Chapel Hill Research Triangle etj.) dhe (4) qytetet globalë.

Ndër këta të fundit, Sassen veçon tri qytete, që janë metropolet më të globalizuar, ose qytetet globalë kryesore të planetit: Nju Jorku, si qendra kryesore vendimmarrëse për investimin e kapitaleve, si dhe qendra e inovacioneve që mund të maksimizojnë fitimet; Londra, e cila është qendra kryesore për procesimin e kapitalit dhe Tokio, si qendra më e rëndësishme për eksportimin ekapitalit. Në ditët tona, qytete të tillë si Hong Kongu, Singapori, Pekini, Shangai, Frankfurti etj. Janë bërë, gjithashtu qendra të mëdha financiare me influencë globale.

Përgjithësisht, indeksi i qyteteve globalë “mat” shkallën e influencës së një metropoli përtej kufijve të tij (influencën ekonomike, atë politike dhe kulturore), si dhe integrimin e tij në tregjet botërorë, në kulturën dhe inovacionin teknologjik. Meqenëse metodologjitë e përdorura janë të ndryshme, edhe renditja e qyteteve globalë ndryshon; sidoqoftë, disa qytete janë gjithnjë në krye të listët: Nju Jorku, Londra, Tokio, Parisi, Hong Kongu, Chikago, Los Anxhelos, Singapori, Sidni, Seuli, Pekini, Frankfuri, Amsterdami, Shangai, Moska etj.

Qytetet globalë luajnë një varg funksionesh të rëndësishëm. Ata (1) kanë pozita vendimarrëse e komanduese shumë të përqendruara në organizimin e ekonomisë botërore dhe; (2) janë qendra kyçe për financat dhe firmat e specializuara të shërbimeve që u ofrojnë “shërbime prodhuese” kompanive shumëkombëshe kryesore; (3) janë qendra të mëdha prodhimi e inovacioni në biznes, ekonomi, kulturë, ku edhe kanë selitë e tyre koorporatat e mëdha; (4) janë, gjithashtu, tregje për produktet dhe inovacionet e prodhuara në këto qendra. Si të tillë, qytetet globalë kanë një pozitë dominuese në rajon, si dhe influencë në shkallë globale. Ata dallohen për përqindjen e lartë të njerëzve të punësuar në sektorët e shërbimeve e të informacionit, për institucione arsimore dhe qendra kërkimore të klasit të parë, si dhe për një infrastrukturë funksionale e shkallës më të lartë.

Ata nga ne që kanë udhëtuar e kanë vizituar disa nga qytetet më të mëdha mund të thonë, me një farë lehtësie, sesa i globalizuar është ky apo ai qytet. Këtë ne e bejmë në mënyrë empirike, mbështetur në atë çfarë shohim dhe mësojmë nga eksperienca jonë individuale. Institucione të specializuar kanë përpunuar metodologji të ndryshme (dhe indekse të ndryshëm) për të matur shkallën e globalizimit të shteteve dhe qendrave më të mëdha urbane (metropoleve) dhe çdo vit publikojnë të dhënat e tyre mbi qytetet më globalë të planetit.

“Kutia e Pandorës”

Globalizimi, si një dukuri dhe proces, mund të interpretohet e të vlerësohet nga pozita të ndryshme ideologjike. Unë nuk do të hap këtu “kutinë e Pandorës”. Por, bashkë me ju, të nderuar lexues—dhe duke vënë në punë imagjinatën sociologjike—mund të shtrojmë një pyetje të përgjithshme: A është globalizimi diçka e mirë, apo, përkundrazi, ai është një gjë e keqe?

Përgjigjet variojnë, siç vura në dukje edhe në fillim të kësaj eseje. Një pjesë e madhe e mendojnë se globalizimi nuk është gjë tjetër veçse thjesht një tjetër term e ri në vend të imperializmit ekonomik e kulturor të SHBA, ose të kapitalizmit global. Të tjerë vlerësojnë se globalizimi është i pabarabartë në pasojat e tij, se ai vshtë një teori dhe strategji perëndimore në dobi vetëm të vendeve më të zhvilluar (pak vende fitojnë prej tij, shumica e vendeve humbasin), pasi ai lejon një shfrytëzim më efektiv të vendeve më pak të zhvilluar. Të tjerë akoma mendojnë se globaliizmi i dobëson llogaridhënien demokratike dhe kontrollin mbi organizatat transnacionale dhe aktorë të tjerë globalë.

Nga ana tjetër, një pjesë e madhe e njerëzve mendojnë se globalizimi ofron mundësinë të shumta për ta bërë planetin tonë një botë më të vogël për të gjithë; se teknologjitë moderne të informacionit e të komunikimit e kanë revolucionarizuar mënyrën në të cilën ne merremi me botën dhe me njëri-tejtrin, duke e transformuar hapësirën gjeografike dhe kohën kronologjike të ngjarjeve botërore. Shumë të tjerë besojnë se globalizimi i përmirëson jetët e njerëzve në çdo skaj të globit dhe e argumentojnë këtë me faktin që, në dyzet vitet e fundit, jetëgjatësia mesatare e popullsisë së Afrikës sështë dyfishuar, ose me faktin që, brenda këtyre 20-30 viteve të fundit, mbi gjysmë miliard kinezë, dhe pothuajse po kaq indianë, (pra një popullsi në çdo njërin nga këta vende e barabartë me popullsinë e të gjitha vendeve të Bashkimit Europian, të marë së bashku), kanë dalë nga gjendja e varfërisë, ose e varfërisë absolute dhe i janë bashkuar klasës së mesme globale. Shumë njerë mendojnë se globalizimi i pasuron jetët e popujve nga pikëpamja kulturore dhe krijon një kulturë kozmopolitane anembanë globit, ndërsa të tjerë argumentojnë se globalizimi ka zhvilluar një kulturë të parandalimit të rreziqeve globale (risk culture), në një shoqëri globale që përballet me shumë risqe (world risk society), siç e quajnë atë Ulrich Beck dhe Anthony Giddens (ndotja globale, ngrohja globale, AIDS, rreziku i proliferimit nuklear, terrorizmi).

Globalizmi dhe liria

Vij tani te çështja që shtrova në fillim të kësaj eseje: Nëse globalizimi “premton” dhe tenton të sigurojë një liri më të madhe prej çdo gjëje që kushtëzohet nga kufizimet tradicionale dhe lokale—pra të mënyrave tradicionale të të menduarit dhe të të jetuarit dhe nga fryma e lokalizmit në ekonomi, në kulturë dhe në politikë—ai nuk nënkupton domosdoshmërisht (madje mund ta përjashtojë, ose ta evitojë) lirinë për mundësinë e të jetuarit në kushtet e kufizimeve që imponojnë mënyra tradicionale e jetesës në një komunitet të ngushtë.

Dhe nëse liria e përshpejton ndryshimin dhe zhvillimin shoqëror, një nga gjërat që mund të ndryshojë është edhe vetë liria për të ruajtur dhe vazhduar ato mënyra jetese, të cilat brezat e mëparshëm i kanë konsideruar të çmuara dhe për të cilat shumë njerëz sot kanë nostalgji. Kjo na sjell në një çështje shumë të rëndësishme teorike dhe praktike, që ka të bëjë me raportin mes modernes dhe traditës, por unë nuk do të flas këtu për këtë çështje, e cila kërkon një shtjellim të gjerë nga shumë këndvështrime.

Por, më lejoni ta përfundoj këtë ese duke iu kthyer ftesës që ju bëra në fillim të saj, për të përdorur imagjinatën sociologjike për të kuptuar, përmes saj, lidhjet dhe ndërveprimet që ekzistojnë mes kushteve reale të jetës dhe biografisë së gjithsecilit prej nesh, nga njëra anë, me zhvillimet dhe tendencat historike kryesore të kohës sonë, siç është, edhe globalizimi, efektet e të cilit i ndiejmë dhe i përjetojmë në çdo aspekt të jetës sonë të përditshme, edhe kur nuk mendojmë për to:

Si ushqehemi sot? Si vishemi? Çfarë lexojmë? Çfarë shohim? Ç’muzikë dëgjojmë? Po fëmijët tanë? Si informohemi? Si mendojmë? Ç’gjërave u japim rëndësi? Nga ç’sëmundje vuajmë më së shumti? Si kurohemi prej tyre? Çfarë studiojmë në shkolla dhe si e për cilat profesione përgatitemi. Ç’ligjeve u bindemi? Si ndikojnë ngrohja globale dhe krizat financiare në jetën e gjithsecilit nga ne? Dhe qindra pyetjeve të tjera, shumë prej të cilave janë esenciale për vet ekzistencën tonë.

Nëse vëmë në punë imagjinatën tonë sociologjike do të mund ta kuptojmë më mirë këtë botë të globalizuar në të cilën jetojmë, si edhe vendin dhe rolin tonë në të.