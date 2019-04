Dita – shënim

Dje nëpërmjet mediave pamë një seri të përsëritur të një filmi aksion të zhvilluar pikërisht në Aeroportin e vetëm, gjithashtu ndërkombëtar të Rinasit, por kësaj rradhe me një gjetje akoma më spektakolare, ku banda e grabitësve nuk i lë gjë mangut filmave më të detajuar e përpunuar, ku qëllimi përfundimtar, thasët me euro, justifikojnë goditjen dhe rrëmbimin e tyre, për të bërë në këtë mënyrë paratë e jetës.

Kjo është e drejta historike kriminale dhe e jashtëligjshme e çdo individi apo grupi që mendon se duke grabitur, vjedhur, vrarë e kryer aktivitet kriminal, mund të realizojë qëllimet e tij. Eshtë po kaq e vjetër kjo histori, sa janë të vjetër Abeli dhe Kaini, e sa ç’është e vjetër përpjekja e njeriut për të frenuar kaosin, për të vënë rregulla të jetesës e bashkëjetesës, për të vënë shtetin përballë anarshisë, për të vënë Zhaverin përballë Zhan Valzhanit, për të ushtruar ruajtjen e rendit publik nëpërmjet binomit më jetëgjatë keqbërës/polic, ku në këtë përpjekje epike, në këtë betejë që nuk përfundon kurrë, gjithnjë fiton forca që përfaqëson të mirën, ruajtësi i qetësisë, garantuesi i jetës dhe pronës, i pari ndihmës me autoritet, pra në rastin konkret Policia e Shtetit, pra ajo Policia që duam, por që e duam punë-mbaruar, që e duam fitimtare dhe jo humbëse.

Kemi kohë që opinioni publik, në mënyrë të njëpasnjëshme përcjell ngjarje nga më të rëndat. Vrasje të cilësuara, me pagesë ose jo, të tipit mafioz ose jo. Grabitje në mes të ditës në mes të qyteteve kryesore. Vjedhje, korrupsion, drogë, kriminalitet, etj. Në një numër të madh ngjarjesh, autorët kapen më pas dhe këto raportohen si arritje.

Njëri nga autorët e grabitjes së djeshme mbeti i vrarë nga shkëmbimi i zjarrit me policinë. Gjetja e trupit dhe identifikimi i tij do të rrisë mundësitë e identifikimit edhe të autorëve të tjerë apo grupit të grabitësve. Me gjasa nga identifikimi do të kalohet në një kërkim të intensifikuar të të gjitha strukturave ligjzbatuese, por edhe kujtdo që mund të japë informacion, për kapjen e autorëve. Ne urojmë që ky grup kriminal të kapet sa më shpejtë dhe të vihet para drejtësisë.

Menjëherë sapo u njoftua grabitja dhe rrethanat e saj, nga vendngjarja u raportuan edhe një sërë masash të paplotësuara dhe difektoze që autorët e grabitjes edhe nëpërmjet informatorëve të brendshëm dhe njohësve të sistemit të hyrje-daljeve në Aeroport, por edhe njohjes së regjimit të parkimit dhe protokollit të ndjekur në ulje ngritjet e avionit të piketuar, ngarkim shkarkimi i tij, kombinuar kjo edhe me lëvizjen e blindave që dorëzojnë monedhat për t’u ngarkuar në avion, i shfrytëzuan në favorin e tyre.

Kuptohet që do të dëgjojmë përsëri pingpongun e rradhës në mënyrë që institucionet t’ja lënë qyrkun e fajet njëri-tjetrit, por kjo nuk zhvlerëson aspak, dëmin e madh që ju bë me këtë rast Sigurisë Kombëtare, emrit të Shqipërisë, pa marrë parasysh këtu dëmin financiar, njerëzor dhe rrezikun e shtuar për pasagjerët, personelin, forcat e sigurisë dhe forcave policore që u ndeshën me armë me këtë bandë të rrezikshme, ku kësaj rradhe plumbat ishin reale dhe përplasja përfundoi me një jetë të humbur.

Përveç defekteve të sistemit dhe mungesa e masave ruajtëse në aeroport, të cilat u shfrytëzuan më së miri nga grabitësit, të bie në sy paisja e tyre tërësisht profesionale, jo vetëm me veshjet, kamuflazhin dhe mjetet e maskimit, por sidomos arsenali i armatimit që ju kap grabitësit të vrarë. Automatikë, fishekë, lëndë plasëse, granata defensive, granata tymuese, etj. Imagjino se çfarë arsenali ka patur i gjithë grupi. Kjo tregon se në Shqipëri, grupet kriminale posedojnë të gjitha armatimet e mundshme të cilat mund t’i përdorin në raste të ngjashme, por që dihet fare mirë nga të gjithë që këto armatime nuk janë të lejueshme, ato përbëjnë armëmbajtje pa leje dhe dënohen nga kodi penal.

Lind pyetje, si ka mundësi të ndodhin ngjarje kaq të rënda të përsëritura disa herë? Si ka mundësi të ndodhin vrasje të paralajmëruara?

Edhe këto pyetje janë pyetje tashmë të vjetruara. Menduam se përgjigjen e këtyre pyetjeve do ta merrnim pas vitit 2013, kur publiku shqiptar votoi për ndryshime tërësore në të gjitha marrëdhëniet publike e sociale dhe sidomos në ndryshimin e metodologjisë së aplikimit të elementëve të sigurisë publike. A-ja në abetaren e veprimeve policore është parandalimi. Ngjarjet kriminale dhe sidomos ato të rëndat siç ishte edhe grabitja e djeshme duhet të parandalohen me masa të rrepta. Me një protokoll të rreptë të lëvizjeve, me pengesa e dyer të njëpasnjëshme njësoj sikur të hysh në një burg të sigurisë së lartë, duhet të jenë hyrjet e daljet e Aeroportit. Vërtet nga brenda Aeroporti ruhet nga shoqëritë private të ruajtjes fizike, por çdo masë e marrë në këtë drejtim duhet të kontrollohet nga policia.

Ngjarjet e ndodhura kohët e fundit, defektet e shumta, mediokriteti, mungesa e parandalimit të ngjarjeve, mungesa e kontrollit të territorit, mungesa e informacionit, mungesa e angazhimit të profesionistëve të vërtetë e me një karrierë të gjatë në Polici, defektet e rënda në ndërtimin strukturor të Policisë së Shtetit, mungesa e disiplinës, mungesa e funksioneve organike e mbuluar me detyra dhe kohëmatës konkret, mungesa e pagesave të rregullta e justifikuese për punën e bërë, masat jo të mjaftueshme të marra për të forcuar institucionin e Policisë, na kanë prezantuar këto kohë një Polici të sëmurë, shpesh herë të mundur nga ngjarjet e rënda.

Ka një perceptim të gabuar tek drejtuesit e Policisë, por sidomos tek drejtuesit politikë që marrin pozat e policit dhe mendojnë se punën e tij e bën kushdo. Mendojnë se ndryshimi i kokave drejtuese në drejtorinë qendrore, në drejtoritë e qarqeve dhe në komisariate do të japi rezultate në përmirësimin e performancës së Policisë. Pak kohë më parë filloi e u zbatua një lëvizje masive e drejtuesve të drejtorive e komisariateve me idenë se në këtë mënyrë do të përmirësohet puna e policisë. Por si mund të jetë i mirë një frut i shëndoshë në dukje, por i kalbur nga brenda. Policia sot ka humbur disiplinën, besimin reciprok të kolegëve, ka humbur ruajtjen e sekretit, ka humbur motivimin.

Vetëm një “përmbysje” e metodave të sotme, e mentalitetit të vjetëruar që nuk i përgjigjet zhvillimeve të kohës, forcimi dhe mbështetja e bazës, largimi nga shfaqjet dhe ndërhyrja e politikës, mund të bëjnë një kthesë e cila parandalon ngjarjet e rënda dhe krijon më shumë siguri, gjë që ka munguar deri tani.