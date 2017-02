Gracka e George Soros

Leart Kola

Në krye të herës dua të them,që nuk kam ndonjë simpati për miliarderin George Soros e në fakt nuk kam ndonjë simpati për asnjë miliarder. Megjithatë histeria; anti Soros, anti çifut, anti kushdo që nuk është me ne ‘është armik’, tingëllon jo vetëm injorante në sensin që injoron faktet historike, që lidhen me Shqipërinë dhe shqiptarët, por rrezikon të rrëshkasë drejt një Racizmi të pastër.

Për hir të fakteve, Soros ose më qartë fondacioni i tij, ka qënë një prej mbështetësve të vetëm të Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës, duke mbajtur në vitet e vështira gjallë frymën e lëvizjes demokratike jo vetëm me retorikë, por dhe si do thonin këta të PD-së në kohët e tyre të mira ‘me lekë në dorë’. Megjithatë për të shmangur delirin shqiptar, që mendon se e gjithë Bota rrotullohet rreth tyre, këtë gjë Fondacioni e ka bërë me të gjithë lëvizjet anti-komuniste në lindje. Asgjë speciale nuk kishte Shqipëria.

Ajo ç’ka Shqipëria dhe Saliu kishin speciale ishte se, pas një kohe të shkurtër në pushtet, u tentua vendosja e një diktature të re të Saliut (kujtojmë ndryshimet kushtetuese). Këtu, pas humbjes së zgjedhjeve nga Berisha, filloi një represion i pashembullt me rrahje dhe zhdukje aktivistësh e gazetarësh që kundërshtonin Berishën. Fondacioni Soros ishte streha e vetme, jo vetëm financuese e një minimum shoqërie civile gati ilegale, por mbi të gjitha e mbrojtjes së kokës së atyre, që guxonin të shkruanin apo dhe mendonin kundër Saliut.

Këto janë fakte, të tjerat janë teori konspiracioni të zhvilluara nëpër mendime brengash personale të lloj lloj karakteri me maninë e protagonizmit. Individë, që mendojnë se e vetmja mënyrë, që dikush tia mbaj mënd emrin, është të sulmojnë dikë, që emrin ja dinë të gjithë. Megjithatë, siç e thashë dhe në fillim, halli këtu nuk është mbrojtia as e Soros e as e Fondacionit Soros në Shqipëri, që në analizë të fundit mbetet një organizatë, që sot është nesër mund të mos jetë.

Problemi qëndron tek pasojat psikologjike në popullatë, që vijnë si pasojë e akuzave në rritje dhe nevoja që kanë këto akuza, në përsëritjen e tyre, për t묬 ndryshuar qëndrimin anti-Racist që ka karakerizuar gjithmonë shqiptarët. Sepse është fakt,që dramat historike kanë filluar duke akuzuar një njeri e më pas me një lehtësi të pakontrollueshme gjithçka ka rrëshkitur në anti-semitizëm, racizëm të pastër që ka prodhuar pasoja shkatërruese në shoqëritë ku politikanë aventurier për interesa të politikës së ditës kanë prodhuar luftra e shkaterrime gjeneratash të tëra.

Për këtë arsye është mirë të analizojmë kush po e akuzon sot Sorosin dhe Fondacionin e tij. Këta mund të përmblidhen në tre tipologji politikanësh:

–Presidenti i sapozgjedhur Amerikan, që duket se është dhe frymëzim i papritur për këta tanët (para se të zgjidhej nuk e përmendte kurrkush, të paktën jo seriozisht) akuzat e të cilit në kontekstin e politikës amerikane marrin kuptim, për arsye se nuk është aspak konspirativ apo mister angazhimi publik i George Soros në zgjedhje, Pro partisë Demokratike. Por Trump vjen me një problem: Soros është kundërshtar politik për të! Ndërkohë që mendësia e tij kundra; muslimanë, hispanikë, iranianë (me pak fjalë Anti kujtdo që nuk është i bardhë Amerikan) është një politikë që nuk ka lidhje me Sorosin, por me qëndrime politike të rrezikshme. Qëndrime këto, që nuk mbështeten sot jo vetëm nga Gjykatat dhe populli Amerikan por nga e gjithë hapësira ku ne duam te integrohemi.

Duhet të jesh skizofren klinik, që të vish nga një vend me 70% musliman, një vend të Botes së tretë e të ngazëllehesh me politikat e Presidentit të ri Amerikan. Por e zemë se, jemi njerëz mazohistë që na pëlqen të vuajmë, as në këtë rast nuk justifikohet mbështetja e një politike, që në variantin më të mirë është izolacioniste dhe në atë më të keq Raciste. Shqiptari mund të ketë shumë probleme shoqërore, por për fat të mirë kurrë nuk ka pasur problem me Racizmin dhe kjo është dicka që duhet ta ruajmë fort dhe me krenari.

-Kategoria e dytë e politikanëve janë; Putin i Rusisë dhe Orban i Hungarisë. Të dy këta lidera autokratik janë personfikimi i anti-semitizmit dhe Racizmit. Putin si pasardhës i drejtpërdrejtë i politikave të Stalinit është në një farë mënyre anti-semit par excellence. Siç thuhet dhe nëpër dokumentat e luftës së dyte botërore të shkruara nga Anthony Beevor në librin e tij STALINGRAD “…çifutët e Bashkimit Sovjetik ishin aq të dhunuar nga administrate e kohës sa e panë ardhjen e Nazizmit si shpëtim…”.

Këta dy lidera janë referenca jo vetëm të rrezikshme por të panatyrshme për Shqipërinë sepse rrënjët e politikave të tyre janë të zhytura në histori problemesh fetaro-politike dhe të një fashizmi prototip me të cilat ne Shqiptarët s’kemi kurrfarë lidhje. Përkundrazi nëse ka patur një moment serioz në politikën tonë popullore ishte mbrojtja e çifutëve gjatë luftës së dytë botërore.

Kjo karakteristikë ka vlejtur jo vetëm për ata që kanë qënë në krahun e duhur të historisë, por dhe për ata që kanë qënë kuislingë dhe bashkëpunëtore të Nazizmit. Ata asnjëhere nuk u apasionuan pas kampeve, apo dhe përbrendësimit të aspektit racist të Nazizmit, c’ka është një tjeter mesazh pozitiv që na vjen nga historia.

– Kategoria e tretë, ku për fat të keq përfshihemi ndonjëhere edhe ne është ajo që përfaqeson Gruevski në Maqedoni. E cila përveç se përpara këtyre dy të parave tingëllon qesharake tregon gjithashtu, që për interes të politikave të ditës është i gatshëm të akuzojë gjithkënd e sot i është dhënë racizmit për të ruajtur veten nga burgu për vjedhjet kolosale, që ka bërë gjatë qeverisjes së tij.

Jam i sigurtë, që qeverisja e të majtëve në vend ka aq shumë të cara dhe probleme, sa që të luftosh qeverisjen lokale me racizëm ndërkombëtar është një aventurë e dëmshme dhe e rrezikshme. Nuk është e udhës, që për përfitime të ditës të rrëshkasim në stereotipizime që do jenë të dëmshme në kohë e që do na çnatyralizojnë. Jo rrallë në historinë tonë politikanë të ndryshëm janë investuar në sponsorizime të këtyre formave; komunistë – anti komunistë, jugor – verior, lagje e djathtë – lagje e majtë dhe asnjëhere nuk iu kanë funksionuar.

Megjithatë mbetet një terren i rrezikshëm i të bërit politikë. Sot portalet hapen të gjitha duke aluduar për Soros e kompani, por kush na garanton që nesër nuk do hapen duke akuzuar minoritete apo edhe qytete që janë me këtë apo me atë forcë politike? Shqipëria sot nuk ka një problem me Sorosin, por ka një problem me korrupsionin, zhvillimin ekonomik dhe ndërtimin e institucioneve. Sa më shpejt fokusohemi tek problemet reale aq më pak kohë do humbim dhe aq më shumë hapësirë publike do kenë studimet, mendimet dhe mendjet e kthjellta e jo ca palaco gazetarë, që meqënëse përtojnë të krijojnë një mendim të vetin, i marrin hua nga ca palaco të tjerë nëpër Botë.