“Greqia do t’u heq shtetësinë kryebashkiakëve të Finiqit e Dropullit”

“Qeveria e re e Kyriakos Mistotakis do t’u heqë shtetësinë greke dy kryebashkiakëve të sapo zgjedhur në bashkitë e minoritetit grek”. Ky ishte paralajmërimi i gazetarit të njohur grek Panajotis Savididis, në një shkrim të publikuar së fundmi nga portali “Himara.Gr”. Ai shkruan se ka informacion se Ministrit të ri të Brendshëm të Greqisë do t’i shkojë dosja e zgjedhjeve lokale në Finiq dhe Dropull, me kërkesën për heqjen e shtetësisë greke të dy minoritarëve, që sipas tij, i përdori Rama për të përçarë grekët në jug të Shqipërisë.

Gazetari i shpallur non grata në Shqipëri në 2019-ën është i bindur se Kristaq Kiço, kryetar i Bashkisë së Finiqit dhe Dhimitër Toli kryetar i Bashkisë së Dropullit mund të kenë fatin e Gjergj Goros në Himarë, të cilit iu hoq shtetësia greke 3 vjet më parë, me motivacionin e bashkëpunimit kundër interesave të minoritetit grek, shkruan SI.

“Votimet e Zgjedhjeve Komunale të stilit të Enver Hoxhës në Shqipëri dhe frika e thellë e rikthimit të 1997. Athina duket e vendosur në qëndrimin e saj kundër grekëve etnikë që veprojnë si një paterica të lëvizjeve të Ramës në zonat e pakicave”, shkruan ai. Gazetari i “Protothema” bën një analizë të gjatë të ngjarjeve politike në vendin tonë, duke ngritur shqetësimin për një përplasje civile të ngjashme me ato të vitit 1997, pas zgjedhjeve të 30 qershorit, duke i quajtur kryebashkiakët e Finiqit dhe Dropullit si patericat e minoritare të kryeministrit Edi Rama.

Gazetari i shpallur non grata në Shqipëri në 2019-ën është i bindur se Kristaq Kiço, kryetar i Bashkisë së Finiqit dhe Dhimitër Toli kryetar i Bashkisë së Dropullit mund të kenë fatin e Gjergj Goros në Himarë, të cilit iu hoq shtetësia greke 3 vjet më parë, me motivacionin e bashkëpunimit kundër interesave të minoritetit grek.

“Votimet e Zgjedhjeve Komunale të stilit të Enver Hoxhës në Shqipëri dhe frika e thellë e rikthimit të 1997. Athina duket e vendosur në qëndrimin e saj kundër grekëve etnikë që veprojnë si një paterica të lëvizjeve të Ramës në zonat e pakicave”, shkruan ai. Gazetari i “Protothema” bën një analizë të gjatë të ngjarjeve politike në vendin tonë, duke ngritur shqetësimin për një përplasje civile të ngjashme me ato të vitit 1997, pas zgjedhjeve të 30 qershorit, duke i quajtur kryebashkiakët e Finiqit dhe Dropullit si patericat e minoritare të kryeministrit Edi Rama.

“Pavarësisht nga vendimi i partisë së pakicës së PBDNJ për të bojkotuar zgjedhjet si pjesa tjetër e partive opozitare shqiptare, Kryeministri shqiptar i detyroi kandidatët të vazhdonin në planet kundër pakicave. Në Bashkinë e Finiqit, nga 30,568 anëtarë të regjistruar votuan vetëm 4,000 (14%), duke zgjedhur kryetarin e bashkisë Kristaq Kiço, kryetar i një partie të vogël – fantazmë “MEGA”.

Kiço mori 3.333 vota, por ka raporte për mashtrime zgjedhore. E njëjta gjë në Bashkinë e Dropullit, ku kryetar u zgjodh drejtuesi i degës lokale të Partisë Socialiste, Dhimitër Toli, me 2.448 vota, nga 20.006 të regjistruar (11%). Sipas burimeve, ministri i ri i Brendshëm i Greqisë, do të gjejë në zyrën e tij një dosje voluminoze me të gjitha provat mbi veprimin anti-helenik të kryetarëve të rinj të Finiqit dhe Dropullit, Kiço dhe Toli, të cilët në thelb me sjelljen e tyre lehtësuan manipulimet e Ramës kundër një pakice greke. Athina do te ndërmarrë një masë presioni, si heqja e shtetësisë greke për dy kryetarët e rinj të Bashkive, Kiço dhe Toli, për të njëjtat arsye që ia hoqi kryetarit të Bashkisë së Himarës Gjergji Goro”, bën të ditur Savidis.

“Komisionit Qendror i Zgjedhjeve mori një vendim për të përjashtuar kryetarin e degës lokale të Omonias për Himarën, Fredi Bejleri, masë që Rama e përdori në favor të kandidatit të tij Gjergji Goro, i cili në vitet e fundit është bërë një ekzekutues i ftohtë i vendimeve që kanë në shënjestër pasuritë e qytetarëve të Himarës që kanë emigruar.

Bllokimi i Bejlerit i udhëhoqi emigrantët grekë drejt bojkotit. Pavarësisht presioneve dhe shantazhit e pjesëmarrjes së aparatit shtetëror në Himarë nuk kalon 18%. Goro mori 1,400 vota nga 4.749 që mori 2015”, shton ai.

Gazetari grek duket se ka qenë në komunikim të vazhdueshëm më Bejlerin, i cili shprehet se himariotët u kërcënuan të merrnin pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit dhe se i dërguan një mesazh qeverisë Rama me votat e pavlefshme.

“Për ne, rezultati i shpallur nga komiteti zgjedhor i një partie nuk ka rëndësi. Nëse zgjedhjet do ishin bërë në rrethana normale dhe shteti shqiptar nuk do bllokonte kandidaturën time me pretekste të ndryshme, zgjedhja e shumicës dërrmuese të do të mbizotëronte” i thotë Beleri gazetarit të “Protothema”, duke theksuar se kishte gjithashtu 200 vota “të pavlefshme” kuptimplota.

“Ata i kërcënuan me punën që të marrin pjesë në në zgjedhje dhe qytetarët zgjodhën të dërgonin një mesazh me vota të pavlefshme në kutinë e votimit”, tha ai.

Savidis sjell në vëmendje edhe përgjimet e publikuara nga “Bild” dhe protestën e opozitës, duke shkruar se kreu i PD-së, Lulzim Basha ka filluar një lëvizje kundër qeverisë së Ramës, duke e akuzuar atë për korrupsion dhe lidhje me krimin e organizuar, duke bërë thirrje për zgjedhje kombëtare.

“Megjithëse Partia Demokratike dhe LSI e qendrës së majtë u larguan nga parlamenti, Partia Socialiste e Edi Ramës vazhdon të sundojë pa opozitën, duke mbajtur një shumicë prej 74 anëtarësh. E gjithë periudha e mëparshme ka pasur incidente të rënda në demonstrata të mëdha anti-qeveritare, si në Tiranë dhe në qytetet e mëdha të Shqipërisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe zgjedhje të reja. Shumë janë të shqetësuar për një përsëritje të vitit 1997, kur Shqipëria ishte në prag të luftës civile.

Klima është më e ngarkuar me publikimin e bisedave të regjistruara, që tashmë po i heton Prokuroria. Sipas përgjimeve Partia Socialiste ka siguruar shumicën duke manipuluar zgjedhjet në vitin 2017. Në një prej tyre dëgjon kryeministrin Edi Rama të komunikojë me zyrtarin Ministrisë së Brendshme, duke i kërkuar atij nëse ai ka ‘arritur qëllimin’. Në frontin e ngërçit politik në zhvillim, presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta nënshkroi një dekret shtyrjen e zgjedhjeve lokale, duke pretenduar se mospjesëmarrja e partive opozitare është “jodemokratike” dhe do të shkaktojë trazira në vend.

Lëvizja Meta shkaktoi reagim të zemëruar të kryeministrit Rama, i cili ka nisur procedurat për të shkarkuar presidentin e vendit me akuzat se ka shkelur Kushtetutën”, thekson mes të tjerash Savidis.

Në përfundim të analizës së tij, gazetari grek shkruan se kriza politike në Shqipëri ka ndikuar në vendimin e Komisionit Europian për të shtyrë hapjen e negociatave me BE-në dhe ka të ngjarë të ndikojë edhe në vendimin që pritet të merret në tetor.

b.b/dita