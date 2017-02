Greqia gati të braktisë Euron në favor të dollarit

Greqia duket e vendosur për t’i bërë dalje Euros në favor të dollarit amerikan, çka do të ishte një lëvizje shkatërruese e cila do të trulloste Gjermaninë dhe do të poshtëronte BE-në.

Ky i fundit u shpreh se zyrtarët e lartë grekë janë duke parë opsionet brenda BE-së për ta bërë këtë lëvizje, pasi spiralja e krizës ekonomike, në të cilën është përfshirë Greqia, ka bërë që liderët europianë të kërcënojnë me përjashtim të vendit nga Unioni.

I intervistuar nga një televizion grek, Malloch tha se dalja e Greqisë nga BE do të ishte opsioni më i mirë për grekët sepse situata e aktuale është e paqëndrueshme.

Ky lajm sigurisht që frikëson Gjermaninë, e cila për momentin as që nuk do të dëgjojë të flitet për të tilla histori, por kandidati për ambasador i SHBA-ve në BE, këmbëngul se pret që Euro të bjerë brenda vitit 2018.

Këto deklarata vijnë vetëm 4 ditë pasi një nga zyrtarët më të lartë financiarë të BE-së, u shpreh se Greqia do të jetë e detyruar të dalë nga Eurozona, nëse nuk arrin të orientojë financat e saj të sëmura.

“Greqia duhet të ndërpresë lidhjet dhe të dalë nga Eurozona dhe nga Unioni. Ajo që i nevojitet Greqisë është ristrukturimi dhe veçanërisht lehtësimi i borxhit, por njerëzit në Evropë as nuk duan të dëgjojnë për këtë”, u shpreh Malloch për median greke.