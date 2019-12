Greqia kërkon 12 miljet e detit: T’i dërgohet mesazh i qartë Shqipërisë

Kufiri detar vijon që të jetë një temë e nxehtë mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ish-ministrja e Jashtme e Greqisë, Dora Bakojani, që firmosi marrëveshjen e vitit 2009 me Lulzim Bashën që Gjykata Kushtetuese e rrëzoi, kërkon nga qeveria e saj vendit të saj veprime konkrete për ta mbyllur këtë cështje. Bakojani shprehet se Greqia duhet ti dërgojë një mesazh të qartë Shqipërisë dhe se Athina duhet të zgjerojë kufirin e saj detar me 12 milje.

“Greqia duhet të shfrytëzojë mundësitë që paraqiten aktualisht dhe të përpiqet të përfundojë marrëveshjet e demarkacionit të zonës ekskluzive ekonomike detare me Shqipërinë, Egjiptin dhe Italinë. Vendimi i Francës për të bllokuar perspektivën e pranimit evropian të Shqipërisë dhe Maqedonisë për momentin i jep Greqisë një mundësi shtesë për marrëdhëniet e saj me Shqipërinë. Mendoj se me Shqipërinë mund të jepet një mesazh i qartë, politika jone tregon dobësi në këto momente. Duhet të bëhen veprime konkrete, 12 milje me Shqipërinë, 12 milje tani. Koha nuk është në avantazhin tonë” deklaroi ajo.

Marrëveshja e 2009 me Greqinë u rrëzua nga Gjykata Kushtetuese në prill 2010 si antikushtetuese. Kjo marrëveshje u hartua në kohën e qeverisë së partisë Demokratike dhe u firmos nga kryeministri i asaj kohe Sali Berisha dhe nga kreu aktual i demokratëve Lulzim Basha që ishte ministër i Jashtëm. Në këtë marrëveshje Shqipëria i dhuronte Greqisë një pjesë të hapësirës së saj detare, e cila ka rezultuar e pasur me gaz e naftë. Prej disa vitesh dy vendet nisën një proces dialogu dhe negociatash për cështjen e kufirit detar per dosjet e vjetra mes dy vendeve, por deri tani nuk ka asgjë konkrete dhe bisedimet kanë mbetur pas ndryshimit të qeverisë në vendin fqinj.

