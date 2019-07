Greqia nesër voton, Cipras: Jo prapë timon atyre që na gremisën

Kryeministri grek Alexis Tsipras njëkohësisht kreu i partisë qeveritare SYRIZA mbylli fushatën e tij zgjedhore të premten me një miting në Sheshin Sintagma, në Athinë duke bërë një thirrje të fundit tek qytetarët për të mos u besuar në zgjedhjet e se dielës konservatorëve të cilët sipas tij e futën vendin në krizën më të madhe ekonomike që ai ka kaluar ndonjëherë.

“Jo, nuk do t’i japim përsëri çelësat e financave te vendit tek ata që e falimentuan. Jo, nuk do tu japim timonin atyre qe na hodhen ne greminë. Jo,nuk do tju besojme perseri të ardhmen tonë atyre që shkatërruan ëndrrat dhe dinjitetin tonë “, tha Tsipras.

Nga ana tjetër Kyriakos Mitsotakis lideri i Demokracisë së Re , me avantazhin prej gati 10 pikësh që i japin sondazhet, ka kërkuar një mandat të fuqishëm për një qeveri të përbërë vetëm prej konservatorëve në mënyrë që të zbatojë progamin e partisë së tij.

“Këtu nga Veriu, nga Maqedonia, do çoni një mesazh që erdhi ora për një ndryshim të madh politik, për një parti të fuqishme të Demokracisë së Re në mënyrë që të çojmë vendin përpara në ditët e ardhshme”, tha ai.

Ndërsa në gjithë vendin mbizotëron heshtja zgjedhore, analistët flasin për një prej fushatave më të mërzitshme elektorale, pavarësisht faktit se grekët për herë të parë pas një dekade votojnë një qeveri që nuk do të jetë e ndërvarur kryesisht nga programet e ndihmave financiare. Kutitë e votimit do të hapen të dielën në 21.478 qendra votimi në gjithë vendin dhe 9.9 milion grekë do të zgjedhin deputetë nga 20 parti dhe forca politike që kandidojnë.

Në këto zgjedhje votojnë mbi 150.000 emigrantë shqiptarë që kanë marrë nënshtetësinë, por në kontrast me zgjedhjet bashkiake para një muaji kandidatët nga komuniteti shqiptar apo nga minoritarët, numërohen me gishtat e dorës.

j.l./ dita