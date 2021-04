Greva e Albcontrol, Ministrja Balluku: Të përfshirë Meta e Berisha, sot s’vijnë dot vaksinat anti-COVID. Kontrollorët janë në stres sepse rroga nga 4400 dollarë u ka shkuar 2400

Nga Aeroporti i Rinasit, ku zhvilloi një bashkëbisedim me kontrollorët e trafikut ajror, ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku tha se qeveria shqiptare nuk ka asnjë lidhje financiare me kompaninë AlbControl.

“AlbControl deklaron gjatë gjithë vitit një herë në qershor pranë Eurocontrol se sa të ardhura i duhen për të operuar.

Paratë që vijnë nga trafiku ajror vijnë sipas sasisë së fluturimeve të kryera.

Trafiku në totalin e tij për shkak të pandemisë ra me 57% në vitin 2020, ndërkohë që në këto 3 muajt e parë të 2021 trafiku ka qenë po me minus 57%. Pra kontrollorët operojnë 43% të trafikut normal.

Duke pasur parasysh se shteti nuk ka involvim financiar në kompaninë AlbControl, nuk merr të ardhura nga kjo kompani dhe nuk i ka dhënë kurrë asnjë qindarkë. Ky është një nga parimet e aderimin në Eurocontrol. Kontrollorëve i shkonin pagat 4400 dollarë dhe sot janë në nivelet 2490 dollarë”, tha Balluku.

Ministrja Balluku akuzon si të përfshirë në çështjen e grevës së kontrollorëve të trafikut ajror Sali Berishën dhe Ilir Metën.

“Kam ndjekur me vëmendje Sali Berishën i cili ka një ekzaltim të madh sepse do të mbyllet aeroporti i vetëm ndërkombëtar. E gjitha kjo është një organizim i mirëfilltë politik për shkak të fushatës.

Sot në aeroportin e Rinasit nuk do të vijnë dot vaksinat që duhet të vinin për të vazhduar vaksinimin e shqiptarëve. Unë do t’i kërkoja Presidentit të Republikës i cili i ka takuar më parë i ka takuar dhe i ka informacion kontrollorëve të trafikut ajror. Do të doja të dija nga zoti Meta a mendon se do të duhet të bllokohet ardhja e vaksinave”?

A duhet vendi të kapet peng është një grusht shtetit, a duhet të kapet nga disa persona të cilat janë të stresuar me pagën 2490 dollare dhe nëse nuk ja bëjnë 4490 dollarë atëherë ato do të mbajnë vendin peng“, ka thënë Balluku.

Greva e kontrollorëve të AlbControl duke bojkotuar punën për uljen e pagave dhe kushtet e punës, sipas ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku është e paligjshme dhe në thyerje të Kodit të Punës.

“Në mbyllje të vitit financiar alb kontroll ska të drejte te kete para mënjanë. Ne keto kushte drejtuesit e kompanisë jane ulur disa here per te diskutuar me kontrollorët e trafikut ajror sepse kane vite qe punojnë ne kete kompani. Duhet te ishin te qarte qe kompania ska depozita per tu dhënë para.

Megjithatë here pas here ne te gjitha uljet ne tryeze qe janë bere midis kontrolloreve nga ana e kontrolloreve është thene se nuk u intereson ky problem. Është niveli i jetesës qe ata kane dhe ne rast se u mungojnë këto para stresohen dhe nuk punojne dot. Ndoshta kjo eshte si batute por nuk është batute se une e kam ne dosje te shkruar ne nje nga kontrolloret.

Dje per te bllokuar trafikun ajror dhe per te vene nen presion shtetin shqiptar kane vendosur qe te bëjnë nje akt i cili quhet paaftësi per te operuar. Kane deklaruar se jane te paafte per te operuar per 7 arsye, vështirësi financiare, probleme familjare si pasoje e vështirësisë familjare, sepse nuk merren me 4000 dollarë por rreth 2 mije dollare. Dhe ky është nje problem ne familje.

Ndërkohë zotëria meqë si dalin 4,200 dollare ka aplikuar per borxh te familjaret. Mund t’jua jap këtë dhe me fotokopje se si një kontrollor i trafikut ajror thotë se eshte i paafte per te punuar sepse ndihen ne stres sepse paga e tij per shkak se ska trafik dhe kompania ska pare është bere rreth 200o dollarë. Kështu zotëria ka aplikuar per borxh te familjaret.

Alb kontroll eshte kompani e sigurise se larte qe ofron shërbim jetësor dhe është e vetmja kompani ne Republikën e Shqipërisë qe e ofron ne kushtet e monopolit. Kodi i punës ka te sanksionuar qarte dhe thotë greva s’mund te ushtrohet ne shërbime te rëndësisë jetike. Ne kete rast konfliktet zgjidhen ne mënyrë përfundimtare.

Greve e pastër ilegale ne thyerje te kodit te punës. Sepse janë deklaruar të gjithë në të njëjtin moment me të njëjtat letra me të njëjtin arsyetim”, tha Balluku.

o.j/dita