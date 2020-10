Greva e urisë në Ballsh, Rama reagon sërish: Me ultimatume, me shantazhe dhe me kërcënime nuk funksiononi me mua dhe me këtë qeveri

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj grevës së naftëtarëve. Rama ka thënë se me ultimatum nuk do funksionojë, teksa sërish i ka bërë thirrje të dalin nga greva për të diskutuar.

Grevistët më herët nuk pranuan thirrjet e Ramës, teksa deklaruan se vetëm të vdekura dalin nga greva nëse nuk marrin pagat e prapambetura.

“Asnjë presion, untimatum i asnjë formë nuk funksionon me mua dhe këtë qeveri. Në rastin e naftëtarëve e kam bërë të qartë dhe e kam përsëritur edhe sot që ne nuk jemi palë përballë një pale.

Ne jemi pjesë e një familje dhe me naftëtarët nuk kemi asnjë llogari të hapur apo për të mbyllur, pasi është një marrëdhënie private.

Duhet të dalin nga greva nëse duan të ulen me ne. Ne nuk kemi nevojë të sensibilizohemi për këtë çështjes, se jemi të sensibilizuar maksimalisht që nga dita e parë.

Me ultimatume, me shantazhe, me kërcënime, me forma detyruese, me shprehjet “Pagat pastaj ulemi dhe flasim”, më vjen keq por nuk funksionon. Jam shumë i keqardhur për ata që kanë ndërmarrë iniciativë, por jam i gatshëm të diskutojmë me ta me logjikë.

Ne nuk jemi duke ndenjur dhe duke i kthyer kurrizin, por ne do të bëjmë atë që kemi në dorë. Me ultimatum nuk fitohet gjë me qeverinë tonë, këtë ta keni të qartë“, ka thënë Rama.

