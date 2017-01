Gripi, pse nuk duhet të vetëmjekoheni me antibiotikë

Antibiotiku nuk e mjekon gripin. Ai përdoret vetëm për të mjekuar komplikacionet e shkaktuara nga gripi, por vetëm nëse është rekomanduar nga mjeku.

Mjekja e familjes në Qendrën Shëndetësorë Nr.3, Bruna Shiroka, thekson problematikën dhe dëmet që shkakton përdorimi pa kriter dhe tërësisht i gabuar i antibiotikëve në trajtimin e gripit. Aktualisht, Shqipëria gjendet në periudhën e epidemisë së gripit.

Viruset që qarkullojnë këtë vit janë (AH3N2), të cilët janë të përfshirë në vaksinën e gripit. Të gjitha të dhënat në vijim të shkrimit vlejnë për të mbrojtur popullatën nga virusi i gripit dhe sidomos format e rënda të tij, të cilat shkaktojnë insuficienca të rënda respiratore.

Gripi nuk duhet të neglizhohet dhe që në shenjat e para të tij konsultohuni me mjekun e familjes. Përdorimi i medikamenteve kundër gripit, si: Tamiflu është i përshtatshëm vetëm me rekomandimin e mjekut dhe kur ai e shikon të nevojshme. Ndiqni masat e higjienës respiratore dhe të përgjithshme të këshilluara për të shmangur komplikacionet.

Si shkak i epidemisë gripale shumë persona janë kthyer në mjekë të vetvetes, duke u drejtuar direkt e në farmaci për të marrë antibiotikë për lehtësimin e shpejtë të simptomave. Sa e gabuar është kjo praktikë dhe çfarë pasojash mbart?

Jo rrallë, për fat të keq, ndeshim në përditshmërinë tonë pacientë që paraqiten te mjeku pasi janë vetëmjekuar (pa sukses) me antibiotikë. Kjo për shkak të shitjes së tyre lirë në farmaci, dhe padyshim kjo është një metodë e gabuar për shumë arsye.

Së pari pacienti nuk është në gjendje të përcaktojë momentin dhe indikacionet kur duhet përdorur antibiotiku, së dyti nuk është i aftë për të përzgjedhur atë të duhurin, dhe së treti nuk është i mirinformuar mbi efektivitetin specifik dhe efektet anësore të antibiotikut që përzgjedh.

Pasojat janë afatshkurtra e afatgjata, të parat kanë të bëjnë me demin në organizëm, një antibiotik i përdorur kur nuk duhet, rrit riskun për prishje të balancës mikrobiologjike në organizëm, shpesh shoqërohen me mykoza.

Të dytat, ato afatgjata kanë të bëjnë me rezistencën bakteriale që është një problem mjaft serioz, nëse ecim kështu me çfarë do të mjekojmë në të ardhmen. Shohim shpesh në praktikë që shumë antibiotikë në përdorim nuk po japin efektivitetin e duhur, kjo e lidhur me përdorimin e tyre pa kriter.

Kur duhet të përdoren antibiotikët?

Përdorimi i antibiotikut bëhet atëherë kur e gjykon mjeku në bazë të vlerësimit të pacientit, sëmundjes përkatëse, shkallës së gravitetit të sëmundjes, prezencës, ose jo të sëmundjeve bashkëshoqëruese, të cilat mund të komprometojnë seriozisht shëndetin e pacientit.

Po në rastet e gjendjeve virale çfarë mund të përdorim për të lehtësuar simptomat, si dhe a duhet mendimi i mjekut edhe në këtë rast?

Në rastin e virozave të pakomplikuara, preparatet që rekomandohen janë ato simptomatike, konkretisht preparate që ulin temperaturën, ato që qetësojnë kollën apo mukolitiket, si dhe vitamino-terapia.

Cilat janë simptomat që duhet të na orientojnë për ndihmë më të specializuar tek mjeku specialist?

Në rastet e trajtuara nga mjeku i familjes, kur ecuria nuk shkon sipas pritshmërisë, kur komprometohet gjendja e përgjithshme dhe graviteti i simptomave vjen duke u shtuar është e detyruar konsulta me mjekun specialist.

Çfarë mund të themi sa i takon kujdesit dhe gabimeve që nuk duhet t’i bëjmë me menaxhimin e rasteve që paraqiten tek të vegjlit, duke iu referuar veçanërisht rasteve që shoqërohen me temperaturë?

Në trajtimet te fëmijët shpesh mjekut i duhet të “mjekojë” prindërit, pra të japë mjekim edhe kur nuk e sheh të arsyeshme, pasi prindërit këmbëngulin sidomos në përdorimin e antibiotikut, sepse kështu ndihen më të sigurte, sigurisht që duhet një vlerësim profesional i situatës moment pas momenti deri në përmirësimin e gjendjes së fëmijës.

Jo gjithnjë temperatura e lartë ka indikacion përdorimin e antibiotikut, shpesh përdorimi i preparateve që e ulin temperaturën është i mjaftueshëm.

Po në lidhje me vaksinën, cilat janë grupet që duhet ta kryejnë edhe në këtë periudhë?

Përdorimi i vaksinës është i këshillueshëm në kategoritë e popullatës të ekspozuara nga sëmundjet virale (personeli shëndetësor), të sëmurët kronikë, të sëmurët me imunitet të kompromentuar, fëmijët mbi 9 vjeç, gjithnjë duke u vlerësuar rast pas rasti nga mjeku.

Çfarë është gripi dhe si mbrohemi prej tij

Gripi sezonal është një infeksion viral akut shkaktuar nga virusi i gripit, i cili përhapet lehtë nga njeriu tek njeriu. Gripi mund të prekë çdo njeri në çdo grupmoshë. Gripi transmetohet nga njeriu tek njeriu me spërkla gjate teshtimave, kollitjes apo gjatë bisedimit.

Më rrallë një individ mund infektohet me virusin e gripit duke prekur objekte të ndotura me këtë virus dhe pastaj individi të prekë gojën apo hundën e tij me duart e infektuara. Një individ i infektuar mund të infektojë të tjerët 1 ditë para se simptomat të shfaqen deri në 5-7 ditë pasi është sëmurë.

Simptomat shfaqen 1-4 ditë pasi virusi është futur në trup. Pra ju mund ta transmetoni virusin dikujt tjetër përpara se ta kuptoni që jeni sëmurë, gjithashtu e transmetoni virusin edhe kur jeni të sëmurë.

Pranvera Kola- Dita