Gruaja e Ushtarakut (tregim i jetuar)

Pershendetje z.Thano

Miku im Agustin Gjinaj (ish-ushtarak dhe gazetar i gazetes Ushtria) me ka derguar nje tregim te jetuar per grate e oficereve, i cili mund te botohet ne kontekstin e debatit qe keni hapur ne gazete lidhur me nje interviste te Kadarese per tradhtite e grave ne kohen e komunizmit, ku permenden konkretisht edhe grate e oficereve. Duke menduar se materiali i Agustinit mund te ngjalle interes per lexuesit e gazetes, po ua dergoj bashkelidhur. Y.M.

Kur isha pak më shumë se 20 vjeç, duke kaluar në rrugët gjithë pluhur të Valiasit, Qytezës-Minierë pranë aerodromit të Rinasit, vendit ku po shkoja të filloja punën në Aviacion, rastësisht dëgjova disa djem t’i thoshin njëri tjetrit: “Ngelën në dritare këto gratë e ushtarakëve.” Instinktivisht, fjalët e tyre më bënë që t’i shoh si me dyshim ato gra, që vëzhgonin në një drejtim të papërcaktuar, andej nga aerodromi, e diçka më sëmboi në zemër, ndoshta se fjalët: “këto gratë e ushtarakëve”, ishte diçka aq e papërcaktuar dhe e përgjithshme, sa më dukej se përflisnin edhe atë që do të ishte pas disa vitesh gruaja ime. Do të më duheshin vite për ta kuptuar se sa dashuri e dhimbje kishte kjo pritje në dritare e grave të ushtarakëve, sidomos e atyre që përshëndetën burrat që niseshin për punë dhe i pritën më kot që t’u ktheheshin.

***

“Ishte një ditë e ftohtë marsi, kur qyteti i Lezhës u trondit, u mpak, u hesht, u mblodh sa një grusht. Në aerodromin e Gjadrit ishte ngritur një shtëllungë e madhe tymi që të kujtonte diçka nga mësimet për bombën atomike. Një gjë kuptohej me siguri, në aerodrom kishte ndodhur një ngjarje e jashtëzakonshme, dikush duhej të kishte vdekur. Në të gjitha ndërmarrjet ku punonin gratë e oficerëve, veçanërisht të pilotëve, bëhej kujdes që ato të largoheshin nga puna, duke u vënë në dispozicion ato pak vetura që kishte qyteti. Ishin grumbulluar në tre-katër shtëpi, si zogj të trembur, ndërsa me telefon nuk kishin arritur të merrnin gjë vesh për ngjarjen. Megjithëse të gjitha qanin, e dinin se vetëm njëra prej tyre do të ishte ajo që do të kishte fatin e zi të ngelej grua e vé.

“Po kush”? – ishte pyetja tunduese që rrinte pezull në dhomat pa fjalë. Zhurma e një makine, e “BÇ”-së së repartit u dëgjua dhe sikur i thau lotët e grave që rrinin në pritje. Njëri prej fëmijëve që rrinte në dritare tha me gjysmë zëri: “Komandanti”.

Ish- komandanti i Bazës i asaj kohe, Dhori Zhezha tregon: “Makina ndaloi në një shesh që qarkohej nga pallatet e aviacionit. Desha të hap derën e makinës, por u zgjat dhe e hapi shoferi, se siç duket nuk po gjeja dot dorezën. Atëherë pashë dorën që po më dridhej. Ndjeva se as këmbët nuk po më bindeshin si duhet, por gjithsesi arrita të ulesha nga makina. Gjithçka m’u duk e turbullt. Asnjë lëvizje, asnjë zhurmë, veç një heshtje shurdhuese, veshët po më gumëzhinin. Bëra disa hapa në një drejtim të papërcaktuar derisa dy gra, me marifet më futën në mes dhe pas pak, njëra më pyeti fare lehtë: “Për ku komandant?”.

“Qyqja u rrëzua, mendova me vete, – thotë Leni Toli, kur pashë komandantin të ecte në atë mënyrë, kështu që vrapova drejt tij duke marrë me vete një grua tjetër, e futëm në mes komandantin dhe lehtas e mbajtëm për krahësh. Mbasi bëmë disa hapa, vura re se drejtimi i tij binte në një hapësirë boshe midis pallateve që nuk të çonte në asnjë shtëpi, prandaj me zemër të dridhur e pyeta: “Për ku komandant?”. “Tek e Lutos”- tha ai, dhe atëherë ndryshova drejtimin e ecjes”.

Komandanti u drejtua te pallati ynë, tregon Sanije Koroveshi. Ne që banonim në atë shkallë u futëm në shtëpi e lamë dyert hapur. Nuk dihej se ku do të hynin. U ula në karrigen e kreut të dhomës së pritjes, aty ku zakonisht ulej burri kur na vinin mysafirë. Edhe te komshiu, pashë se në të njëjtin vend, në krye të tavolinës kishte ndenjur edhe gruaja e hyrjes përballë. Njëra nga ne do t’ia zinte përgjithmonë vendin në krye të tavolinës burrit të vet, në shtëpi. Kur u shua zhurma e këmbëve që tregonte se njerezit po ngjiteshin sipër ndaloi, grupi i heshtur, për një çast ndaloi midis të dy hyrjeve, mua m’u duk sikur m’u zu fryma. Instinktivisht u ngrita në këmbë megjithë fëmijët që kisha pranë dhe vura duart në bark, si ditën që kisha dalë nuse, por kur turma hyri tek dera përballë kuptova se nusezeza do të ishte fqinja ime, Rita, gruaja e Luto Sadikut.

Me kokën që i varej mbi gjoks, komandanti i u afrua e i tha “Lutua na la”, ndërsa nofulla e poshtme që i dridhet në mënyrë të pavetëdijshme nuk e la të vazhdojë më gjatë.

Mësuesja e muzikës pas dy javësh, kur donte të rifillonte mësimin, mori klasën e 8 -të në dhomën e pianos. Fëmijët e ndiqnin nga pas, ndërsa gjithë shkolla u hapte rrugë. Ishin të habitur, por asnjë nuk fliste. Mësuesja hapi pianon e tha: “Do të përsërisim dhe mësojmë më mirë Himnin tonë Kombëtar”.

Albert Qyra, ish nxënës i kësaj klase, sot oficer pilot tregon: “Filluam të këndojmë himnin, ndërkohë që jashtë binte shi dhe ishte ftohtë, ndërsa xhamat e dritareve ishin veshur me avull. Diku, pas xhamave u duk një siluetë që ndaloi tek dritarja e kreut, ajo pranë mësueses. Një shoqe e klasës fshiu avullin nga xhami për të parë kush ishte.

Fillimisht heshtën nxënësit që ishin më pranë dritares, deri sa gradualisht kënga filloi të shuhej. Gruaja matanë dritares ishte e lagur, e bërë ujë nga shiu, flokët i ishin ngjeshur në fytyrë, ndërsa kishte vënë kokën në mes të dy pëllëmbëve që i kishte mbështetur në xhamin e dritares. Mësuesja ishte me shpinë nga dritarja dhe nuk e shihte gruan, u shqetësua si duket për faktin që kënga po shuhej, ndaj i ra më me forcë pianos që të na kujtonte vargun e fundit të Himnit. Por ndërsa klasa jonë po këndonte me gjysmë zëri, një zë aspak melodioz, që një rast tjetër do kish shkaktuar të qeshura, u dëgjua jashtë dritares së klasës:

“Kush është burrë nuk frigohet, por vdes, por vdes si një dëshmor”.

Mësuesja u kthye vrulltas nga dritarja, pastaj vrapoi drejt derës dhe futi brenda gruan e lagur. Ishte teta Rita, gruaja e xhaxhi Lutos, pilotit që ishte vrarë me avion disa ditë më parë. Të dyja gratë ishin përqafuar me njëra tjetrën, ndërsa klasa jonë po qante”

***

Kur u martova, e kuptova se nuk ishte egoizëm, që kur kthehesh vonë nga puna, vonë pas mesit të natës, kur gjithë qyteti fle dhe vetëm pak drita të familjeve të ushtarakëve rrinë ndezur, të ndjesh kënaqësi nga pritja e grave, nga ky shqetësim kolektiv e disa vjeçar i tyre, në pritje të burrave që kthehen nga shërbimi. Sepse shumë dhe nuk janë kthyer.

Nuk u kthyen më nga fluturimet, lundrimet, stërvitjet në Bizë, çminimet apo stërvitjet e tjera, nuk shkuan më në vatrat familjare e as midis shokësh e kolegësh në reparte, por “shkuan” në altarin e kujtesës kombëtare. Dëshmorët e ushtrisë, me ndjenjën e lartë të përgjegjësisë në zbatimin e detyrave, me krenarinë që i kanë dhënë Ushtrisë, janë një vlerë e madhe kombëtare. Të shtrirë mbi shtratin e topit, të mbështjellë me flamurin kombëtar, në ritmet e përzishme të marsheve funebër, ata u nisën drejt përjetësisë, aty ku vargjet e Himnit “por vdes, por vdes, si një dëshmor”, marrin një kuptim real e krejt të veçantë.

Gratë e ushtarakëve janë ato që pritën me heshtje deri në dhembshuri burrat e tyre, shpresën e një jete më të mirë e më të bukur. Ato i dhanë “lejen” bashkëshortëve për të qenë “burrat” e kësaj lufte, pasi ato ishin pjesë e idealit të burrave të tyre, e besimit të tyre, e vuajtjes dhe e dhimbjes së tyre.

Pranë burrave të mëdhenj qëndrojnë gra të mëdha. Si gratë e ushtarakëve.

Agustin Gjinaj