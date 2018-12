Gruevski kërkoi ndihmën e BE-së para arratisjes në Hungari

Ish-kryeministri maqedonas Nikolla Gruevski para se të arratisej dërgoi një letër tek eurokomisioneri për zgjerim Johannes Hahn, përfaqësuesja për politikë të jashtme e BE-së Federica Mogherini, komisioneri për të drejtat e njeriut në Këshillin Evropian, Dunja Mijatoviç si dhe kryetari i Partisë Popullore Evropiane, Jossef Doll.

Gruevski në letër shkruan se dënimi prej dy viteve burg është i pamenduar dhe nga fakte të fabrikuara.

Ai ka kërkuar që BE ose institucione tjera evropiane të angazhojnë disa gjykatës të njohur nga vendet anëtare të BE-së që do të merren me lëndën kundër tij.

“Të marrin pjesë në disa seanca dhe në fund të përgjigjen nëse në shtetet e tyre, me dëshmi të tilla, me akuza të tilla, do t’i pranonin ose hidhnin poshtë dhe pse. Kjo pyetje kuptohet nuk do ta ndryshojë vendimin e Gjykatës Lokale, por do të përgjigjet në pyetjen lidhur me përndjekjen politike në Maqedoni”, ka shkruar Gruevski.

o.j/dita