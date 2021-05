Grupi “Për PD” në konferencë për shtyp, Nishani: Reagimi i Bashës për vendimin ndaj Berishës ishte hipokrit

“Grupi për PD-në” dhe dy kandidatët për kryetarë të Partisë Demokratike, Edith Harxhi dhe Fatbardh Kadilli pritet të mbajnë ditën e sotme konferencë për shtyp.

“Grupi anti-Basha’ i cili përbëhet nga Bujar Nishani, Arben Imami, Edith Harxhi, Arben Ristani, Edvin Kulluri, Ibsen Elezi, Endira Bushati, Bislim Ahmetaj dhe Indrit Hoxha, do të mbajë konferencë në orën 11:00 në hotel ‘Karlsberg’.

Po ashtu, në orën 12.00, kandidati tjetër për kryetar i PD-së, Fatbardh Kadilli do të mbajë një konferencë për shtyp shtyp në selinë e Partisë Demokratike për shpalljen e platformës së kandidimit.

Ndërsa, kreu i Këshillit Kombëtar i Partisë Demokratike, Bujar Nishani e ka cilësuar si hipokrit reagimin e Lulzim Bashës për vendimin e shpalljes “non grata” nga SHBA për ish kryeministrin Sali Berisha.

“Kjo pyetje përfaqëson pikëpamjen e secilit prej nesh. Do ta ndaja përgjigjen time në tre faza. E para ka të bëjë m faktin që vetë Berisha i ka dhënë drejttimin diskursit që i është drejtuar gjykatës. E dyta, ka të bëjë me faktin që unë kam një eksperiencë personale bashkëpunimi me zotin Berisha. Kam konstatuar modelin e Berishës si model ndershmërie dhe institucionalizmi. Besoj se kjo çështje do të zgjidhet, por nuk do të cënojë kurrë marrëdhëniet e shqiptarëve me SHBA. Reagimin tim ndaj një qendrimi hipokrit të Bashës. Duke përdorur emrin e kryetarit është treguar hipokrit sepse u mbështet tek kërkesa për transparencë. Zoti Basha dhe unë e kemi të qartë. Mendoj se transparencën duhet ta bëjë Basha sepse ka zëra që ndikohet nga Berisha dhe nuk e ka përgënjesashtruar këtë. Duhet të dalë dhe ta thotë publikisht. Kjo është transparenca që duhet të bëjë Basha”, tha Nishani.

