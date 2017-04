Guarin ëndërron rikthimin te Inter

U largua nga Inter në janar të 2016-ës, por kurrë nuk ka ndalur së shprehuri dashurinë për bluzën zikaltër.

Guarin, 31 vjeçar, ka shprehur dëshirën për t’iu bashkuar sërish klubit zikaltër dhe për të dhënë kontributin e tij edhe për sezone të tjera.

“Guarin do të jetë i lirë në fund të vitit dhe që tani i lejohet të firmosë një parakontratë. Ai dëshiron të rikthehet të Inter, sepse është shumë i lidhur me klubin zikaltër. Fredy nuk ka fituar asgjë me Interin, ndaj dëshiron të rikthehet dhe të fitojë një trofe në Milano. Urojmë që klubi zikaltër të vendosë të besojë te ai”, tha menaxheri i mesfushorit kolumbian.

Edhe kapiteni i Interit, Icardi, para pak ditësh zbuloi se Guarin vazhdon të jetë i lidhur me ngjyrat zikaltër dhe se ëndërron një rikthim si protagonist në klubin milanez.

Guarin la Interin për Kinën, në janar të 2016-ës, nga një transferim ku klubi zikaltër arkëtoi 12 milionë euro.

Guarin do të ishte një përforcim i mirë, me parametra zero, për zikaltërit, aq më tepër që kolumbiani është një futbollist që e njeh mirë ambientin zikaltër dhe shumë i adhuruar prej tifozëve.