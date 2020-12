Gurakuqi padit Nishanin pas shantazhit publik: Shpifës, jam kontrolluar dy herë nga Autoriteti për dosjet e ish-Sigurimit

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Romeo Gurakuqi do të padisë Bujar Nishanin lidhur me deklaratat e këtij të fundit se ka qenë bashkëpunëtor i Sigurimit të Shtetit.

Gurakuqi shkruan se nuk ka asgjë të vërtetë në akuzat e Nishanit, ndërsa shprehet se është kontrolluar dy here nga Autoriteti për Informim ne vitin 2017, herën e pare si kandidat për organet e reja te Drejtësisë dhe herën e dyte pas fitores nga PD Shkodër te zgjedhjeve te vitit 2017, para marrjes se mandatit, me nismën time dhe se është vërtetuar se nuk ka asnjë lidhje me ish sigurimin e shtetit.

“Pas një deklarate shantazhuese te z. Nishani deklaroj me përgjegjësi para opinionit publik, se te dhënat e paraqitura nga ish- Presidenti i vendit, nuk kane te bëjnë as me mua dhe as me familjen time. I kërkoj publikisht Autoritetit për Informim mbi Dosjet e Ish Sigurimit te Shtetit te jap opinionin e vet përkufizues, brenda parashikimeve te ligjit, mbi dy dosjet e cituara.