Gushti i mosmarrëveshjeve, provokacioneve dhe arratisjeve (II): Pas provokacioneve greke, dështoi dhe Komiteti “Shqipëria e Lirë”

Fundi i provokacioneve greke dhe dështimi i anglo-amerikanëve për përmbysjen e qeverisë së Enver Hoxhës. Vdekja e “papritur” e Mit’hat Frashërit dhe disfata e komitetit “Shqipëria e Lirë”. Si filluan arratisjet deri te mësymja e madhe e shqiptarëve drejt Greqisë. Historia e arratisjes së dy motrave nga Saranda në vitin 1984. Flasin Isabela Islami dhe Qemal Bregasi

Xhevdet Shehu

(Vijon nga numri i kaluar)

Vëreni me kujdes këtë frazë të Enver Hoxhës në fjalën e tij para ushtarakëve të Gjirokastrës më 2 shtator 1949, në mbarim të përballjes ushtarake me grekët dhe tërheqjen e këtyre të fundit:

“Imperialistët amerikanë dhe anglezë, që mbajnë në prehrin e tyre kriminelët e luftës me damkë të popullit shqiptar siç janë Mithat Frashëri, Abaz Kupi, Mustafa Kruja, Ernest Koliqi, Abaz Ermenji, Ali Këlcyra etj. të gjithë kuislingët, fashistë, bashkëpunëtorë dhe agjentë të okupatorit fashist italian, të nazistëve gjermanë, të fashistëve të Metaksait dhe tani në shërbim të imperializmit amerikan dhe anglez, i kanë grumbulluar këta në një komitet, që mund ta quajmë komiteti i banditëve.”

Ai që Enveri e quan “komiteti i banditëve” nuk ishte gjë tjetër veçse Komiteti “Shqipëria e Lirë”. Mit’hat Frashëri ishte i parapëlqyeri i amerikanëve dhe ishte caktuar Kryetar i Komitetit Kombëtar ‘Shqipëria e Lirë’. Për këtë ka ndikuar origjina familjare e tij, paraardhësit e tij emërmëdhenj si Abdyli, Naimi e Samiu, por edhe vetë ai për erudicionin që zotëronte dhe për qëndrimin që kishte mbajtur gjatë luftës. Megjithëse ai ishte Kryetar i Ballit Kombëtar, një force kolaboracioniste, pavarësisht se ai personalisht nuk u bë pjesë e asnjë kabineti kuisling. Në këtë aspekt kishte më shumë besueshmëri se të arratisurit e tjerë.

Ky Komitet ka filluar të funksionojë në gjysmën e dytë të vitit 1949, më saktë në gusht të atij viti. Dhe është ideuar në Athinë ku jetonte në atë kohë Mit’hati. Enveri ka ditur me saktësi përbërjen dhe synimet e këtij komiteti, ende pa filluar nga funksionimi. Ja si rrodhën punët më tej:

Më 14 shtator të vitit 1949, anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të Komitetit ‘Shqipëria e Lirë’ kanë mbërritur në Nju Jork, pas disa telashesh në konsullatën e Shteteve të Bashkuara në Londër për punën e vizave. Vetëm Mit’hat Frashëri dhe Abaz Kupi kishin pasaporta të vlefshme të lëshuara nga legata mbretërore shqiptare në Kajro. Të tjerët kishin probleme të natyrave të identitetit dhe të vendeve nga ishin dhënë pasaportat. Një zyrtar i Operacioneve i priti ata në aeroport, rregulloi transportimin e tyre dhe i ndihmoi të sistemoheshin në një hotel. Robert Lou i takoi pasdite dhe shtroi një darkë për ta, ku mori pjesë dhe Herri Fullc dhe Reuben Markham. Fullci ishte një emër shumë i njohur dhe i respektuar ndër shqiptarët, si themelues i shkollës teknike amerikane të Tiranës në vitet 20-30 dhe si një diplomat kryesor i ambasadës amerikane në Tiranë në vitet 1945-46. Në fund të asaj darke, Lou i ka dhënë çdo anëtari të Komitetit ‘Shqipëria e Lirë’ nga 500 dollarë (rreth 5 mijë dollarë me vlerën e tanishme) për të mbuluar shpenzimet e mundshme dhe të paparashikuara gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara. Fullci pranoi të shërbente si një shoqërues i Komitetit, por këmbënguli të qëndronte në hije për të shmangur ndonjë publicitet që lidhej me emrin e tij.

Sidoqoftë, Fullci ka qenë në shoqërinë e Komitetit ‘Shqipëria e Lirë’ për ditë me radhë në Nju Jork e Uashington, duke vëzhguar nga afër udhëheqësit e Komitetit, për të cilët dha një raport të hollësishëm…

Disa ditë më pas, në mëngjesin e 3 tetorit, Mit’hat Frashëri u gjend i vdekur në dhomën e tij në hotelin Ëinthrop, 351 Lexington Avenue në Nju Jork. Në këtë hotel ai kishte gjetur strehë që nga mbërritja e tij tri javë më parë së bashku me anëtarët e tjerë të Komitetit Kombëtar ‘Shqipëria e Lirë’.

Pas vdekjes së Mit’hatit, Komiteti “Shqipëria e Lirë” e vazhdoi me mbështetjen dhe financimin e anglo- amerikanëve kui përgatiti dhjetëra agjentë nga radhët e shqiptarëve të arratisur në mbarim të luftës dhe i desantoi në Shqipëri për të rrëzuar qeverinë e Enver Hoxhës. Sikurse dihet, ashtu si dhe provokacioni grek i 2 gushtit 1949, dështoi. Në fakt ky ishte një dështim i CIA-s në radhë të parë.

Studiuesi Albert Lulushi, autor i librit “Operation Valuable Fiend” (Operacioni Kundërshtari i dobishëm) e përshkruan kështu këtë dështim:

“Në 22 qershor 1949, CIA aprovoi dhe vuri në zbatim operacionin shqiptar me emrin e koduar BGFIEND, objektivi final i të cilit ishte përmbysja e qeverisë Hoxha. Ky ishte operacioni i parë para-ushtarak në historinë e CIA-s, aktivitetet e së cilës deri në atë kohë ishin kufizuar vetëm në mbledhjen dhe analizën e informative për qeverinë amerikane. Për gati një vit mbeti operacioni më i rëndësishëm para-ushtarak që agjencia përndoqi. Nga mesi i 1950-s, për një sërë arsyesh që shpjegohen në librin tim, CIA e braktisi objektivin final të operacionit – pra përmbysjen e regjimit komunist, sido që vazhdoi luftën në frontin psikologjik, ekonomik, të propagandës, dhe të zbulimit. Përmbysja e qeverisë komuniste erdhi sërish në plan të parë në fillimin e 1953-shit, kur CIA hartoi planin për një grusht shteti në Shqipëri, që do të fillonte në 1 korrik 1954, detajet e të cilit përshkruhen në librin tim. Ky plan nuk u aprovua sepse në atë kohë CIA po ndërmerrte operacione të ngjashme në Iran e Guatemala, të cilat në atë kohë rezultuan shumë më të suksesshme se operacionet kundër Shqipërisë. Ndryshimet gjeo-politike që solli ardhja e Hrushovit në fuqi, të kombinuara me humbjet e agjentëve të kapur ose ekzekutuar nga Sigurimi, sollën braktisjen e aktiviteteve kundër Shqipërisë në 1954, dhe eliminimin e plotë të operacionit të CIA-s në fund të vitit 1959.”

Arratisjet e shqiptarëve dhe mësymja drejt Greqisë

Paradoksale po ta mendosh për një moment, por nëse në 2 gusht 1949 pati një sulm ushtarak nga ana e Greqisë kundër Shqipërisë, vite më vonë e kemi “sulmuar” ne Greqinë. Kanë qenë një numër arratisjesh që shqiptarë të drobitur iknin dhe kërkonin strehë në tokën greke. Në fillim ishin të rralla, nga radhët e të pakënaqurve dhe të persekutuarve nga regjimi komunist, por, me kalimin e viteve, u bënë më të shpeshta deri sa ndodhi dyndja e madhe e dhjetëra mijëra refugjatëve tanë pas vitit 1990… Kishte midis tyre edhe ish-pjesëtarë të nomenklaturës komuniste, intelektualë etj.

Po i referohem një rasti që pretendoj se e njoh mirë.

A ju kujtohet një ngjarje e rrallë në verën e vitit 1984? Dy motra arratiseshin përmes detit në një natë të errët me not nga Saranda në Korfuz… Atyre që nuk ju kujtohet, me siguri që kanë dëgjuar për të, megjithëse kanë kaluar kaq vjet… Arratisja e tyre, bëri bujë në Shqipëri. Gjesti i dy motrave, që te shumëkush ngjalli habi, pezm dhe admirim, krijoi probleme serioze dhe çoi në forcimin e regjimit të kufirit shtetëror, sidomos atij detar. Sidoqoftë, pasi u fol një farë kohe për gjestin tejet të guximshëm të dy motrave, pasoi një heshtje e rëndë dhe e gjatë për fatin e tyre.

Historisë së dy motrave shqiptare në historinë e shërbimit botëror të ‘Zërit të Amerikës” i janë kushtuar më shumë se katër faqe. Shkrimtari Ismail Kadare e ka trajtuar historinë e arratisjes së tyre në romanin ‘Spiritus’. E, megjithatë, historia e tyre nuk është rrëfyer asnjëherë deri në fund.

Në një intervistë ekskluzive për gazetën ‘DITA’, falë njohjes sime të hershme me të, Isabela Islami rrëfehet për herë të parë me hollësi për çfarë ndodhi 36 vjet më parë, si dhe pse u arratisën dy motrat, ndërsa vëllai i tyre i vetëm, Klementi, humbi jetën gjatë kësaj ‘aventure’.

Prej më shumë se 30 vjetësh Isabela dhe motra e saj Zamira punojnë në radiostacionin më të përhapur të botës, në ‘Zërin e Amerikës’ dhe në këtë intervistë Isabela tregon se si arritën deri aty, duke spikatur me personalitetin e tyre. Me pak fjalë është përshkrimi i një rruge të mundimshme nga Çerma e Lushnjes ku ato ndodheshin të internuara, deri në Uashington, një rrugëtim midis ferrit dhe parajsës…

Përshkrimi i Isabelës sipas një interviste që i kam marrë për DITA-n më 9 shkurt 2014:

Ne u internuam familjarisht në Çermë të Lushnjes pas arrestimit të vëllait, Klementit, i cili ishte atëhere 19 vjeç. Vendimi nuk ishte krejt i pazakontë. Kishin ikur edhe të tjerë para nesh, ashtu siç ikën edhe të tjerë pas nesh, deri në fillim të viteve 90’. Familja ka patur një histori të gjatë dhe të rëndë persekutimi që nga tetori i vitit 1944 me arrestimin e gjyshit nga nëna, Maksut Selenica dhe vëllait të tij, të cilët u pushkatuan. Po ashtu edhe nga familja e babait patën një histori persekutimesh, jo të këtyre përmasave si familja e nënës, por gjithsesi me burgje dhe internime. Vëllai i babait, Shahsuvar Islami, një djalë i arsimuar mirë në Firence të Italisë, u burgos dhe u dënua me 15 vjet burgim. Vdiq në burg.

Shumë njerëz, të njohur dhe të panjohur, kanë thënë se ishte një nga familjet më të persekutuara në Shqipëri. Këtë nuk mund ta them. Kam takuar njerëz që e kanë ndjerë peshën e persekutimit që në moshë fare të njomë. Me pak fjalë, në Shqipëri unë mund të them se kam patur një fëmijëri të bukur, për aq kohë sa nuk isha në gjendje të kuptoja. Më pas gjithçka ka qenë gri për mua dhe natyrisht për gjithë familjen.

Në Çermë jetuam për gati 10 vjet dhe punonim në fermë, bënim një jetë monotone dhe fizikisht të mundimshme, si dhe pjesa më e madhe e familjeve që jetonin atje. Një pjesë e tyre jetojnë jashtë Shqipërisë tani dhe me të gjithë ata që kam mundur të lidhem, më thonë se jetojnë mirë. Mendoj se ata që kanë qenë fëmijë atëherë, kanë arritur t’i kapin ato vite të humbura, më shumë se ne të tjerët.

Kur Klementi u kthye në shtëpi, pasi kaloi një periudhë në hetuesi dhe më pas në spitalin psikiatrik të Elbasanit, e biseduam gjatë mundësinë e arratisjes. Unë dhe Zamira hezitonim dhe e kishim të vështirë t’i linim prindërit pas. Prindërit ishin plotësisht dakord me Klementin. Babai veçanërisht, mendonte se pas vdekjes së Enver Hoxhës gjërat do të ndryshonin dhe do të ribashkoheshim. Në fakt, kjo kishte qenë historia e regjimeve diktatoriale gjetkë. Babai na thoshte gjithnjë se me vdekjen e diktatorit vdes edhe diktatura. Ishte Klementi që nguli këmbë për arratisjen dhe sidomos që nga janari i vitit 1983, e deri sa u larguam më 2 gusht 1984…

Pse nga Saranda?

Kufirin tokësor nuk e njihnim. Një pjesë e njerëzve që kishin tentuar të iknin nga kufiri tokësor ose ishin kapur, ose ishin vrarë në kufi. Rreziku ishte më i madh dhe probabiliteti i ndjekjes nga rojet e kufirit ishte më i lartë. Nga Saranda, veçanërisht në kohë të kthjellët, Korfuzi dukej shumë qartë dhe afër. Ishte një pikë e qartë referimi. Për më tepër, ato ditë zhvilloheshin Lojërat Olimpike Verore në Los Anxheles dhe njerëzit ishin pranë televizorëve për t’i ndjekur. Menduam se kishte më pak vëmendje ndaj të ardhurve në qytet.

Ju notuat 12 orë në det në drejtim të Korfuzit. Vëllai juaj i ndier Klementi humbi jetën, ndërsa ju dy motrave u shpëtoi me sa di një jaht italian. Gabuat në përllogaritjet tuaja?

Kur e mendoj tani them se gabuam në vlerësimin e distancës në raport me mundësitë fizike dhe faktorin psikologjik. Në vijë ajrore distanca më e afërt tokë-tokë është rreth 7 milje detare, rreth 12 kilometra. Është distancë e gjatë edhe për notarë profesionistë, jo më për notarë amatorë, sado të mirë që të jenë. Por ishte dëshira e fortë për të qenë të lirë që na bëri ta gjykonin atë distancë të përballueshme…

Qemal Bregasi: Ja si e “mësyva” edhe unë Greqinë, si ato dy motrat

Ish-anëtari i Komitetit Qendror të PPSH dhe ish-sekretari i Parë i Partisë për rrethin e Sarandës në gjysmën e parë të viteve ’80, Qemal Bregasi, pas intervistës së Isabelës, ka treguar se çfarë ka ndodhur pas arratisjes së dy motrave Islami nga bregdeti i Sarandës në gusht 1984.

Ja çfarë thotë ai:

Historia ka ndodhur pikërisht ashtu siç e përshkruan Isabela. Ato kishin qenë të internuara në Çermë të Lushnjës dhe zgjodhën të arratiseshin nga Saranda. Kanë hyrë në det në mbrëmje diku pranë ish-kampit të punëtorëve dhe kanë mundur t’u shpëtojnë prozhektorëve që ndriçonin detin herë pas here. Askujt nuk i shkonte në mendje se mund të ndodhte një arratisje e tillë në ato kushte. Ato e bënë. Bëheshin ca lojëra olimpike në atë kohë dhe me sa dukej vigjilenca kishte rënë disi. Pas tyre do të ndodhnin edhe disa raste të tjera arratisjesh, edhe ushtarë janë arratisur… Po kur isha unë sekretar i parë, ky ishte rasti më i bujshëm. U bënë shumë mbledhje në atë kohë dhe u morën masa të rrepta për forcimin e regjimit të kufirit. Aty nga viti 1988 a ‘89, pasi unë kisha ikur nga Saranda, u arratisën nga kufiri tokësor me Greqinë dhjetëra njerëz, brenda një nate iku gati një fshat i tërë. Pra e kam fjalën se pas arratisjes së atyre dy motrave ka pasur një sërë arratisjesh nga deti e nga toka. Por ato ishin të parat dhe mua për shkak të tyre më është dhënë një vërejtje shumë e rëndë; dhe mund të them se kam qenë në prag të burgosjes…

Si e morën atë masë? Ju ishit sekretar i parë i partisë për Sarandën dhe anëtar i Komitetit Qendror të Partisë…

Pikërisht për këtë arsye. Partia ishte mbi të gjitha në atë kohë. Mungesa e vigjilencës revolucionare, liberalizëm, zbutje e luftës së klasave etj., i fusje ku të doje fare kollaj ngjarje të kësaj natyre. U bë një mbledhje e Plenumit të Komitetit Qendror të Partisë në atë kohë. Mbledhjet atëherë kishin një rend dite të përcaktuar shumë qartë kohë më përpara, mirëpo një pjesë e mbledhjes zakonisht nga fundi i kushtohej problemeve të ditës. Ngrihet Ramiz Alia dhe para gjithë Komitetit Qendror më kritikon për liberalizëm dhe më tërheq një vërejtje të rëndë. Të kritikoheshe në atë kohë nuk ishte gjë e thjeshtë. Ne që ishim në Komitetin Qendror e dinim shumë mirë se pas një kritike të tillë, në mbarim të mbledhjes të hidheshin hekurat dhe futeshe në burg. Mund të tregoj se ne ishim katër anëtarë të Komitetit Qendror nga rrethi i Sarandës. Rrinim bashkë në sallë. Pas kritikës, ata m’u larguan menjëherë pasi mund të shpallesha armik dhe raste të tjera më përpara, kishin treguar se sa dilnin nga salla ata që kritikoheshin, arrestoheshin. Fatmirësisht mua nuk m’u hodhën hekurat. Por hija e dyshimit vazhdoi dhe nuk m’u nda asnjëherë.

Me sa shoh, ju u jepni të drejtë atyre motrave që u arratisën në atë kohë?

Pa asnjë dyshim. Pavarësisht se në atë kohë arratisja konsiderohej tradhti kombëtare, në kushtet që ato ishin kanë vepruar shumë drejt. Njeriu duhet të pësojë vuajtjen dhe shtypjen për të kuptuar një akt të tillë. Pse e them këtë? E dini ju se edhe unë jam arratisur njëherë, nja dhjetë vjet pas atyre motrave?

Si? Jeni arratisur? Po kur dhe pse?

Ja ta tregoj. E mbani mend kur Sali Berisha nxori një ligj për gjenocidin aty nga viti 1995. Ai ishte një ligj fashist dhe shumë njerëz të sistemit të kaluar përfunduan në burg. Edhe unë isha në listë. Po unë nuk i kisha bërë keq askujt, nuk kisha dëbuar apo internuar asnjë njeri të vetëm. Por, unë nuk mund ta lija veten të më hidhte hekurat Sali Berisha. Kështu që unë jam dënuar me burg në mungesë nga Berisha, por poshtërsia qëndron edhe në faktin se pasi e nxorën atë ligj dhe dënuan me burg shumë njerëz, janë zhdukur edhe dokumentet. Pra ata që u dënuan me burg nuk figurojnë si të dënuar. Nejse. Një mik më ndihmoi mua dhe ika në Greqi në atë kohë. Mund të them se kam kaluar një periudhë shumë të mirë në Greqi, në Athinë midis shumë miqve sarandiotë dhe minoritarë që i takova dhe treguan mjaft respekt ndaj meje. Më ka prekur miqësia dhe mirënjohja e tyre pas shumë viteve. E ruaj miqësinë edhe sot e kësaj dite me ta dhe dua të theksoj se periudha e viteve të punës në Sarandë ka qenë nga më të bukurat e jetës sime.

