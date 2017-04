Guvernatori Sejko takime me FMN dhe BB

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko mori pjesë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), në Uashington.

Shqipëria mori pjesë në këto mbledhje me një delegacion të përbashkët të përbërë nga Banka e Shqipërisë, me përfaqësues Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Sejko, Zëvendësguvernatoren e Parë, Elisabeta Gjoni dhe përfaqësues të lartë të saj, dhe nga Ministria e Financave, me përfaqësues Zëvendësministrin e Financave, Erjon Luçi dhe përfaqësues të tjerë të kësaj ministrie.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë në të gjitha takimet e sipërpërmendura, i njohu të pranishmit me zhvillimet më të fundit në ekonominë shqiptare, duke u ndalur në perspektivën e rritjes ekonomike si dhe në zhvillimet e sektorit bankar.

Guvernatori Sejko theksoi se rritja ekonomike e vendit është në një trajektore pozitive zhvillimi. Rritja ekonomike pritet të vijë në përmirësim dhe balancat kryesore ekonomike do të forcohen gjatë viteve të ardhshme. Në lidhje me zhvillimet e fundit në ecurinë e çmimeve të konsumit, Sejko theksoi se ecuria e inflacionit në vlerat aktuale po kthehet gradualisht në nivelin e synuar.

Lidhur me sistemin bankar në vend, Guvernatori Sejko nënvizoi se trajtimi i çështjes së kredive me probleme ka qenë një ndër angazhimet e Bankës së Shqipërisë, i shoqëruar me një plan veprimi të mirëmenduar për reduktimin e tyre. Zbatimi i këtij plani ndihmoi në zbritjen e nivelit të kredive me probleme në rreth 18%.