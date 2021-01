Habit moderatori shqiptar me deklaratën: Jam aventurier, para partneres do zgjidhja kafshën!

Moderatori i njohur, Bledi Strakosha ishte së fundmi i ftuar në emisionin “Enxhi në botën e kafshëve” u pyet nëse do kishte lidhje me njeri që nuk i do kafshët.

Moderatori tha se mes partneres dhe kafshës, do zgjidhte këtë të fundit.

“Kur bëhet fjalë për një lidhje të rendesishme, sepse unë jam ende aventurë, më pelqen se më duket vetja 20 vjeç, por prapë nuk do lidhesha me një njeri që nuk i do kafshët. Midis te dyve zgjedh kafshën”, u shpreh Bledi.

j.l./ dita