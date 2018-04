Hado sqaron artistët: Bashkia e Tiranës do të përdorë pronat e saj për më shumë banesa sociale, VKB s’ka lidhje me teatrin

Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Abaz Hado ka sqaruar se asnjë prej projektvendimeve që janë sot në rendin e ditës të Këshillit Bashkiak nuk ka të bëjë dhe nuk trajton çështjen e truallit të Teatrit Kombëtar.

Duke folur para këshilltarëve, ai në cilësinë edhe të një prej përfaqësuesve që vjen nga fusha e artit, ka bërë të ditur se vendimi Nr.7 të cilës i referohen artistët dhe përfaqësuesit e opozitës nuk prek Teatrin Kombëtar.

“Unë besoja që duke qenë gjithë jetën në art zotërinjtë do të kishin të drejtën të ma jepnin mua, të më dëgjonin sepse unë kam edhe eksperiencën e duhur, kam drejtuar pothuajse gjithë institucionet e artit në këtë vend dhe nga kjo pikëpamje do të thosha se fjala ime ka një peshë sepse jam personi që kam menaxhuar dhe kam drejtuar këto institucione. Megjithatë secili mund ta gjykojë vetë por ajo që është e vërteta në këtë letër dhe relacionin të gjithë e kanë të shkruar për keqkuptimin e madh që ka ndodhur dhe ndodh edhe këtu në sallë të cilat u dhanë pa asnjë lloj argumenti që të merren me teatrin. Të gjitha këto ligje dhe relacioni përkatës nuk ka të bëjë fare me Teatrin Kombëtar”, tha Abazi.

Ai ka bërë të ditur se projektvendimi në fjalë vjen si një nismë inovative për të shfrytëzuar edhe ato prona që janë në pronësi të Bashkisë Tiranë dhe që janë amortizuar e minimizuar me kalimin e viteve.

Sipas këtij projektvendimi pronat që do të zhvillohen sipas kësaj nisme, më pas do të merren sërish në dispozicion nga Bashkia e Tiranës, për t’u shfrytëzuar për programe të ndryshme sociale, si banesa me bonus qeraje për familjet në nevojë apo pika shërbimi për qytetarët.

o.j/dita