Hahn: Asnjë dyshim, Ballkani Perëndimor është në BE

Eurokomisioneri Johannes Hahn ka qenë i pranishëm në samitin e Ballkanit Perëndimor që mbahet në Pozan të Polonisë. Hahn do të mbajë fjalën hapëse në këtë konferencë ku këtë e ka konfrimuar edhe në Twitter.

Në shkrimin e tij Hahn shkruan se Ballkani Perëndimor është pjesë e Europës pasi kemi të njëjtën histori, gjeografi të njëjtë, trashëgimi kulturore të njëjtë + të njëjtat mundësi dhe sfida sot dhe në të ardhmen. Më pas Hahn shkruan se Integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE është një realitet dhe përfitimet e këtij procesi tashmë mund të ndjehen nga qytetarët dhe bizneset jo vetëm në rajon, por edhe në BE.

“Ballkani Perëndimor është pjesë e Europës, kemi të njëjtën histori, gjeografi të njëjtë, trashëgimi kulturore të njëjtë + të njëjtat mundësi dhe sfida sot dhe në të ardhmen. Pra, të mos ketë asnjë dyshim se vendi i Ballkanit Perëndimor është në BE” shkruan Hahn në Twitter.

“Integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE është një realitet dhe përfitimet e këtij procesi tashmë mund të ndjehen nga qytetarët dhe bizneset jo vetëm në rajon, por edhe në BE. Ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, janë të integruara ngushtë me BE. Më shumë se 70% e tregtisë së rajonit është në BE”, shton Hahn në një tjetër postim.

e.t./dita