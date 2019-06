Hahn “harron” se nesër do diskutohet edhe hapja e negociatave për Shqipërinë

Ditën e nesërme pritet të mblidhen ministrat e Jashtëm të 28 vendeve anëtare të BE-së, ku do të diskutohet nëse duhet përfshirë në konkluzione një datë për hapjen e negociatave të anëtarësimit në tetor për Maqdoninë e Veriut dhe për Shqipërinë, ndonëse për vendin tonë shanset duken të pakta.

Johannes Hahn, komisioneri për Zgjerimin ka arritur këtë mbrëmje në Luksenburg, ku do të jetë prezent gjatë diskutimit të 18 qershorit të ministrave të jashtëm mbi çeljen e negociatave të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE, si dhe aprovimit të konkluzioneve për paketën e zgjerimit.

Sapo ka arritur Hahn është prononcuar për gazetarët, duke thënë:“Ne po negociojmë sërish. Nuk bëhet fjalë vetëm për Maqedoninë e Veriut që e meriton dritën jeshile, por është një sinjal për të gjithë rajonin. Nëse do të rifillojnë bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit, të dyja palët do tê kenë nevojë të shohin që investimi për gjetjen e një kompromisi politik midis dy vendeve shpërblehet. Përndryshe, ata nuk do kenë asnjë motivim për t’u angazhuar në bisedime. Ndaj të gjithë duhet të kuptojnë qartë rëndësinë e dhënies së një sinjali për një vend në interesin e të gjithë rajonit të Ballkanit”.

Ajo që fillimisht mund të konsiderohej si një harresë e rastit, u duk qartë se ishte qëndrimi i komisionerit Hahn, i cili nuk e përmëndi fare “dritën jeshile” për Shqipërinë.

Sërish në lidhje me Maqedoninë e Veriut, Hahn, në vijim, tha: “Mesazhi im për këdo është që të kuptojnë se situata rajonale ka nevojë për perspektivë tërësore. Një vend ka investuar në mënyrë të jashtëzakonshme për perspektivën evropiane dhe lidershipi i tyre ka treguar kurajo. Nëse kjo gjë nuk do të shpërblehet, ne nuk do të humbasim vetëm përgjegjshmërinë tonë, por edhe besueshmërinë, si edhe fuqinë tonë. Çdo gjë që kemi investuar me sukses në vitet e fundit do të rrezikohej nëse ne nuk i qëndrojmë besnik premtimeve tona”.

e.ll./dita