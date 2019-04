Hajde hajde Arben Duka, ç’më kujtove ca të shkuera, ç’më lëndove shumë plagë…

Poezia është, ndër të tjera, njëra nga format e të shprehurit me fjalë të shkruara që i ngjajnë formulave dhe kodeve magjike, nga të cilat, lexon pak e kupton shumë. Kuptohet, kur poezia është e bukur dhe ka jetën e njeriut, të vendit dhe popullit, në kuptimin më të gjerë të fjalës. Kjo për faktin se, poezia, mbart dhe shpreh mesazhe, ndjenja, shqetësime. Ajo, poeti, i paraprin ngjarjeve progresive me ide, për të arritur në lartësi të reja idealesh humane e njerëzore. Ajo, poezia, e pasuron shpirtin e njeriut, jetën në përgjithësi. E vënë në mendime, e mrekullon, e revolton, e mobilizon kundër të keqes që na shfaq e na rrezikon dhe të këqijave që na sundojnë. Poezia, atyre që e lexojnë dhe e kuptojnë, ju hap sytë dhe ju ndez shpirtin. E bënë njeriun ta shohë e kuptojë botën, jetën, ngjarjet dhe shoqërinë ashtu siç është. Ashtu siç e sheh dhe e kupton poeti, për t’i bërë ashtu siç duhet të jetë, më të dobishme për jetën, shoqërinë dhe atdheun tënd. Askush nuk e di se, si do ta vazhdonte më tej poezinë, Migjeni ynë i madh “Përditë shoh qartë e ma qartë dhe vuaj thellë e ma thellë”, që është me universale se formula e Pagëzimit. Ne nuk e dimë, është titull libri, apo fillimi i një vepre tjetër të madhe, ndoshta e ngjashme me “Parathënien e parathanjeve”. Por edhe kaq sa është vargu, është shkalla më e lartë e vetëdijes shoqërore në realitetin e kohës, e shprehur poetikisht. Mesazhi i saj është i qartë, i fuqishëm, aktual për çdo kohë. Është edhe i pavdekshëm për aq kohë sa do të ekzistojnë padrejtësia, pabarazia, pasiguria, pabesia, tradhtia, shtypja, shfrytëzimi, uria dhe vuajtjet që shkaktohen nga disa ndaj shumicës.

Këto po mendoja, pasi lexova poezinë e poetit Arben Duka, “Shqiponja flet me zë njeriu” botuar në gazetën “Dita” me 14 mars 2019. Me ngjau sikur po lexoja poezinë e A.S. Pushkin me titull “Liria, të M. V.Isakovsski “Hakmarrësit”, “Porosi e nënës”, të Shandor Petefit, “Kombit” e “Këngët e kushtrimit”. M’u duk se janë shkrirë në poezinë e Arbenit: “E mjera Shqipni” e P. Vasës, “Këngët e mjerimit” të Migjenit, “Hakërrimi” i Ali Asllanit. Ndoshta, poezia e Arbenit, është nektar i të gjithave, apo të gjitha bashkë. Apo, poeti dhe Shqiponja, kanë marrë përsipër vazhdimin dhe çuarjen deri në fund të idealeve dhe amaneteve që na kanë lënë poetët e mësipërm. Pa e tepruar dhe hapur them se: Arben Duka, sot është poeti me prodhimtar, që: “Bënë epokë poetike/ Me një penë prej tufani/ Me një zemër atomike”, me disa qindmisha vargje; si poet atdhetar, si lirik me i madh që ka nxjerrë armata e poetëve shqiptar, që si: “Si Pushkini nëpër vargje/ I ngre vetes monument”, që “Përkund engjëj, varos mbretër”. Një mjeshtër e mbret i lirikës, i cili është ngjitur në piedestalin e më të mëdhenjve, dhe s’ka një të dytë por ta zbritur, as edhe për kohë të gjatë. Po të përmblidhej e tërë krijimtaria e këtij poeti, pa më të voglin dyshim, do të kalonin mbi 100 vëllime. Por le të kthehemi tek Shqiponja e poetit që “Flet me zë njeriu”.

Sapo e lexova thash me vete: “Hajde, more Arben Labova. Ç’më kujtove ca të shkuera. Ç’më lëndove shumë plagë…” Po i dashur poet atdhedashës, ke të drejtë. Po bëhen tre dekada që Shqiponja, poetët shqiponja, atdhetarët, ne të gjithë edhe të rënët në varre janë të plagosur. Janë të nëpërkëmbur deri në poshtërim. Të gjallëve ju vranë të drejtën e jetës: Punën, në vendin e vet. I detyruan ta braktisin atdheun. Të vdekurit: ca i nxorën nga varret. Të tjerëve ju shembën përmendoret me tritol për të vënë atje tradhtarë edhe pse, në piedestale, ishin për merita e sakrifica që bënë në shërbim të lirisë e të përparimit atdheut. Por këta, sozitë e sotëm, pasardhësit e fashistëve, nuk e deshën që të lulëzonte pema e lirisë në Shqipëri. Këta nuk e deshën pasaportën me shqiponjë që u mundësua nga partizanët e komunistët. Këta të paatdhe, dëshironin sopatat e Duçes a kryqin e thyer të Hitlerit. Atyre, të rënëve, ne të gjithëve, na kanë hequr të drejtën e nderin për të qenë, pjesë e krenarisë që na përket.

Biseda e poetit me shqiponjën është tronditëse. Është për të shkuarën e të sotmen. Është për të sotmen dhe të ardhmen. Nuk është thjeshtë bisedë me simbolin me identifikues dhe me përfaqësues të Kombit Shqiptar: Shqiponjën. Është thirrje e kushtrim që del nga shpirti i një poeti atdhetar e i jashtëzakonshëm si Arben Duka, i cili: “Që nga qiejt e poezisë/ Zbriti ky Simurg Sfidojs/ Dhe në emër të Lirisë/ Mbrojti krahët e Shqiponjës”, shkruan shoku i Arbenit, Hysni Milloshi, 16 vjet më parë. Dhe, Shqiponja i përgjigjet poetit: “Na ka plagosur pabesia”. Kështu është realisht. Pabesia, që po na rri si shpatë mbi kokë, të paktën që nga Hamzi, s’po na ndahet kurrë. Ka plotësisht të drejtë poeti, sepse në tërë humbjet, apo mossukseset, në mbetjen në vend apo në kthim pas, në rrugën tonë të përparimit, ka qenë e pranishme; pabesia, me shkoqur: tradhtia nga bijtë tanë, që fillojnë nga problemet më të vogla e deri tek cënimi a coptimi i truallit kombëtar. Ka vite që në disa gazeta, është shfaqur një hartë e Shqipërisë etnike. Ndoshta është ajo që na ka lënë Sami Frashëri, por kjo ndryshon diçka, sepse është 88.000 km2. Sipas kësaj harte, në Shqipërinë Veri-Lindore, na kanë rrëmbyer 6.645 km2, në Shqipërinë Veriore 10.908 km2, në atë Perëndimore 10.986 km2, në atë Lindor 15.039 km2, në Shqipërinë Jugore 15.647 km2. Na mungojnë sipas kësaj harte 59.252 km2. Shqipëria u katandis në 28.748 km2. Por sipas Enciklopedisë së Madhe Ruse botuar rreth 150 vjet më parë, harta e Shqipërisë, pra territori, paraqitet 143.000 km2. Nëse i referohemi botimeve ruse, ne dimë se si dhe nga kush na janë hequr 115.000 km2. Këtë na thotë Shqiponja e Arban Dukës: “Shpatën e mbante Europa/Dhe thikën bijtë tradhtarë“. Për këtë katastrofë kombëtare, edhe poeti tjetër Hysni Milloshi, më 1988, 31 vjet më parë, këtë tragjedi copëtimi, e ka memorizuar në vargje të pavdekshme:

Ç’katastrofa të ranë e s’tu ndan moj toka jonë paqësore,

T’i prenë e t’i çvatën prej shtatit njëqindmijë kilometra katrore.

Njëqindmijë kilometra katrore dhe prap duan më tepër,

Gjeneral Esat tradhtia të shet si një basëm të vjetër.

…………………………………………………………………..

Dhe më poshtë poeti vazhdon:

Do të pritej harta e Atdheut si të ish një copë pëlhurë,

Me gërshërë fatale ujku, që s’na ishin ndarë kurrë,

Pak për grekun, pak për serbin, pak për diellin kryedjall,

Historia e këtij kombi do të tregohej si përrallë…

(Hysni Milloshi, nga poema “Atdheu”, Tiranë 1988)

Dhe, kështu biseda e Shqiponjës hallemadhe me poetin vazhdon, edhe pse “ me krahë të shkulur me pahire”. Shqiponja e poetit, e që të dy bashkë, vazhdojnë të fluturojnë “Mbi Vermosh e Shën Naun/ Kosovë -Ulqin e Çamëri”, në ato territore që janë diçka me shumë se dyfishi i territorit të sotëm që ka Shqipëria, në hartën e mësipërme. Por janë 5 herë më pak se kanë botimet ruse. Poeti Hysni Milloshi sikur ta kishte ditur, sikur po i linte shokut një amanet, 9 vjet para se të ndërronte jetë, shkruante për Arben Dukën kështu: “Nderim paç o Arben Duka/ Zot i fjalës, i guximit/ Të bekoftë në sofër buka/ Dhe Shqiponja flamurit”.

Me krenari, por edhe me shpresë, që të mos mbetet i vetëm, e them se, sot Arben Duka, është i vetmi nga poetët shqiptar, që mbron kaq me guxim e për ditë çdo vlerë të këtij kombi e të këtij vendi, se siç shkruante shoku i vet, Hysniu, në një krijim poetik prej 1008 vargjesh: “ Urugani yt i shenjtë/Shkruan vrullshëm epope/Aje ku jeta kërkon jetë/ Ku rreh zemra për Atdhe”. A pra, gjithkund gjendet poeti i florinjtë me penën e artë.

Por, Shqiponja jote i dashur poet, gjatë fluturimit mbi Shqipëri, ishte mësuar të dëgjonte edhe simfoninë e punës dhe jetës që gjallonte kudo. Tani ka vite që kjo simfoni nuk dëgjohet më. Oxhakët e uzinave e fabrikave kanë heshtur. Të 855 uzinat, fabrikat, kombinatet, sektor të ndryshëm pune e prodhimi, ku punonin 1.380.000 punonjës janë bërë rrafsh me tokën. Në fusha nuk dëgjohet zhurma e traktorëve, as e makinave mbjellëse, as e autokombajnave. Dikur, në këto fusha, prodhoheshin 860.000 ton drithëra buke. Tani për bukë përdorim miellin serb, mbartës të kancerit. Ndërsa toka jonë pjellore, po kthehet në moçale ku kori i bretkosave ja merr këngës monotone si vetë jeta e njerëzve pa shpresë. Shqiponja e poetit, ishte mësuar edhe me një rrit tjetër. Sa herë ngriheshin shqiponjat e çelikta nga pilotët tanë, nga aeroportet e Gjadrit, Rinasit a Kuçovës, në mbrojtje të hapësirave tona ajrore, i shoqëronin pak çaste në këtë mision të shenjtë. Më pas, shqiponjat, ktheheshin në malin e Tomorrit, të Krujës e Gjadrit dhe prisnin kthimin e pilotëve. Tani, në këtë rrit, shqiponjat, kanë mbetur vetëm. Tani nuk kemi më as avion, as nëndetëse, as mbrojtje ajrore, as ushtri as armë. Madje asnjë lloj mbrojtje. Nuk kemi asgjë. Qoftë larg, po të kemi ndonjë gjë të ngutshme, as hunj nuk kemi, se edhe pyjet i kenë shfarosur, ashtu si vreshtat dhe pemët frutore. Mbrojtja ajrore, është në dorë të atyre që s’na deshën kurrë. Ata që s’na duan, pra Europa, “Kjo kurvë e motit”,- siç i thoshte Fishta, na serviri teorinë e rrënimit gjithçka dhe të “kotës zero”. Kjo ju besue dhe u realizue nga vagabondi politik, përfaqësuesi më tipik i fashizmit blu shqiptar, Gramoz Pashko. Kjo me porosinë e një kryeministri të një vendi europian dhe armik i kombit shqiptar: K. Micotaqis, sipas të cilit: “Ju me kotën zero, nuk humbni asgjë, sepse s’kini asgjë“. Dhe këtë e bënë “bijtë e shqipes tradhtor”.

Kishte të drejtë, Shqiponja, që i thoshte poetit: “M’i shkulën krahët me pahir”. A nuk e pamë të gjithë, në TV “Klan”, një pervers që e ka shpallur veten artist, Robert Alia, që me krahët dhe Shqiponjën në Flamurin Kombëtar, ndërtoi kryqin e thyer të Hitlerit dhe ja veshi një deputeti teneqexhi, Nard Nokës. Këtë turp, këtë poshtërim, këtë skandal e krim nuk na kanë bërë as pushtuesit nazifashistë. Kjo nuk mund të bëhej pa dijeninë e pronarit TV Aleksandër Frangaj, të regjisores Vera Grabocka e drejtuesve të tjerë. Dhe si për turpin e tyre, asnjë nga institucionet e këtij pseudoshteti nuk reagoi për këtë krim të dënueshëm. Madje as vetë deputetët, as prokuror, as gjykatë, as polici që e kanë detyrë ligjore mbrojtjen e çdo vlere kombëtare. Nuk reagoi kush as ndaj deputetëve, dy Vangjelëve, Vangjel Dule grekut dhe Vangjel Tavo maternitetit (ai është gjinekolog), që morën pjesë në varrimin e një terroristi shqiptaro- grek, ku thirrej kundër Shqipërisë dhe poshtërohej kombi ynë. Na shpalosën flamurin grek e na thoshin: “Këtu është Greqi”. Në një hark kohe prej 45 ditësh, në Greqi u vranë 5 shqiptar disa edhe në rrethana të paqarta, si hakmarrje për terroristin Kacifas. Askush nuk reagoi, as shteti, as media. Shqiponja e poetit, Shqiponja e simbolit tonë në Flamur, ka historinë e mbijetesës shumë të vështirë, ashtu si gjuha dhe liria. Më tepër këto sulme kanë qenë nga vetë shqiptarët. Është e njohur historia e atij tradhtari nga Vlora, i cili mori Flamurin me Shqiponjë dhe ja hodhi në shpinë një qeni. Duke ecur rrugës, ju thoshte njerëzve: “Ja për këtë sorrë na ka prishë Ismail Qemali me Turqinë“. Në këto raste, me krime e poshtërime, Shqiponja e poetit nuk ka se si të fluturojnë e qetë mbi këtë vend e në këtë Europë që na ka “prerë toka dhe deti”. Të qetë harbohen në luks jetese dhe pisllëk moral, vetëm disa politikanë, qeveritarë, disa biznesmenë spekulantë dhe jo pak TV e gazeta që i ngjajnë kuplarave, të cilat shiten e blihen, për të bërë punën e armiqve të jashtë dhe të tradhtarëve shqiptar.

Është një tragjedi e çuditshme, që nuk ka ndodhur me asnjë vend, ose shumë rrallë, si me ne shqiptarët, që na rrëmbejnë e rrëmbejnë territore e s’kanë të ngopur. Tani, s’ka pse të na sulmojnë as me ushtri. Tani, tek ne, i kanë njerëzit e vet kudo, në politikë, qeverisje në media. Ua dhurojmë vetë gjithçka na kërkojnë. Pasuritë mbi e nëntokësore, bizneset, ndërtimet, ekonominë, bankat, çdo gjë. Edhe historinë e Shqipërisë po na shkruajnë. Edhe fjalimin për përvjetorin e 100 të Pavarësisë së Shqipërisë, e mbajti një i huaj. E shqiptarët rrinin si ulok e të poshtëruar duke dëgjuar një kopil të huaj që na tregonte se kush jemi, nga të shkojmë e si të sillemi. Kush na zbriti kaq poshtë? Kush na bëri tërë këtë gjëmë, tërë këto dëme e poshtërime? “Bijtë tanë tradhtarë“, Esatët, Zogollët, Salit e të tjerë sojzi si këta. Deri kur do të vazhdojë kjo dramë tragjike me ne shqiptarët? Edhe pse jemi të shthurur e degraduar, edhe pse jemi të vetëposhtëruar, edhe pse na kanë gjunjëzuar, si kurrë më parë, deri në çdo vlerë kombëtare dhe dinjitet, ne, kuptohet “bijtë tradhtar”, vazhdojnë t’ju përulen të huajve, që s’na deshën kurrë, si besimtarët idiotë të Budës gjysmë lakuriq. Dhe këta mostra tradhtarësh, janë të gatshëm t’u japin copa të tjera nga atdheu.

Luftëtari i UÇK-ës, koloneli atdhetar Dilaver Goxhaj, në shkrimin me titull “Çakori dhe Mitrovica”, botuar në gazetën “Dita” më datën 23 shkurt 2019, shpreh shqetësimin deri në revoltë, ashtu si poeti dhe Shqiponja e Arben Dukës, për dhuratat që po ju bëjnë vet shqiptarët, armiqve tanë shekullore: thjeshtë për të qëndruar në pushtet, sa më gjatë, me përkrahjen e të huajve. Ndoshta edhe për para. Koloneli thotë se, me ndërhyrjen e Serbisë, vetë kosovarët, i dhuruan Maqedonisë Veriore 2500 hektarë territor. Me këmbënguljen e Europës dhe vullnetin e lirë të Qeverisë e Parlamentit Kosovar, pa e pyetur fare popullin, i dhuruan Malit të Zi edhe 8200 hektarë të tjera. Ka të ngjatë që me rregullimet e reja, Serbia, do t’i rrëmbejë Kosovës edhe 3000 km2 që përfshin edhe Trepçen polimetale, nga më të pasurat dhe më të mëdhatë në Europë. Po kështu “bijtë tradhtarë në Shqipëri, përveç se na mbushën tërë jugun e vendit me varre kërmash grek- pushtues, edhe të pa qenë, duan t’u japin edhe 250 km2 det. Specialistët tanë dhe studiuesit e huaj, kanë argumentuar se, pasuria e zonës që kërkojnë grekët, llogaritet në trilionë. Po përse nuk e kërkuan para viteve 90-të? Përgjigja është e thjeshtë: “ Shqipëria kishte Zot. Grekët e provuan njëherë dhe lanë me qindra kërma të tjera.” Më 1945 deri më 1991, Shqiponja nuk ishte e plagosur. Atëherë ç’t’i thotë tjetër Shqiponja e plagosur poetit, përveç thirrjes e kushtrimit kundër fatales. Dhe, fatalja na ka hyrë në tërë portat, në tërë qelizat. Jemi tani e tre dekada në regres tragjik.

Në Shqipëri e Kosovë, ka ndodhur një fenomen i çuditshëm, që nuk e hasim në tërë botën. Në Kushtetutë e ligjet përkatëse shprehet qartë fakti se, askush, individ, qeveri as parlament, nuk ka të drejtë të marrë vendime, apo të bëjnë tolerime që cënojnë identitetin, sovranitetin a territorin e vendit. Mirëpo, këtu në Shqipëri e Kosovë, na kanë dalë disa baloza deti, ca sulltanë a Zeus dhe e shpallin veten zot të qeverisë, të popullit e atdheut. Na futën në bisedime e aleanca me të huajt që s’kanë emër tjetër veçse tradhti e leret ndaj popullit dhe atdheut. Pasi përgatitin aktet e tradhtisë, këta varrmihës të gjithçkaje, na ndërsejnë të huajt për të nënshtruar opinionin dhe ata pak zëra që mund të kundërshtojnë. Qeveritar, politikan e media paguhen për të heshtur, ashtu si me Janullatosin, ashtu si me “kotën zero”, ashtu si për pasuritë, ekonominë, ashtu si për ushtrinë e deri tek copa nga trualli ynë, nga territori stërgjyshor që na përket. Ç’ka ndodhur e ç’po ndodh me politikan e qeveritar e pas viteve 90- të shekullit të kaluar?

A mos janë kopila të huajsh të lindur me femra fatkeqe shqiptare dhe në deje ju lëvrin jo gjak, por helmi i Shuajzhanit (Shuajzhani, një gjarpër i tmerrshëm në Kinë). Shumë rrallë, ose askund ndodh si tek ne shqiptarët. Tërë makinacionet edhe më fatalet me të huajt, mbahen sekret, derisa të bëhen fakt i kryer. Ka kohë që qarkullon në zyra qeverish një projekt për një Federatë Ballkanike, me qendër në Beograd dhe e udhëhequr nga Serbia, po aq e rrezikshme sa ajo që firmosi tradhtari tjetër Ahmet Zogu me Pashiqin. Edhe kjo është firmosur nga qeveritë tradhtare të pas viteve 90-te. Duan të na çojnë drejt shuarjes si shtet, ashtu si më 1939. Edhe atëherë, qeveria tradhtare, e dorëzoi vetë sovranitetin e Shqipërisë. Me kënaqësi ja çuan vetë dekretin fatal në Romë. Edhe më 1945, në kuvendin e Prizrenit, vetë shqiptarët e Kosovës, firmosën që Kosova t’i bashkohej Jugosllavisë. Kam lexuar testamentin e J. B. Titos, lënë për ushtrinë jugosllave, lidhur me qëndrimin ndaj popullit shqiptar të Kosovës. E tërë ajo që u bë pas viteve 90-të, mbi popullin e Kosovës, tek ajo doktrinë është mbështetur. E megjithatë që ka ndodhur, unë kam takuar njerëz në Kosovë që më kanë thënë: “Titua ishte i mirë“.

Më ka rastisur të qëndroj herë pas here në Kosovë. Në asnjë rast nuk kam dëgjuar në TV, në Radio a në ambiente publike këngët kushtuar Adem Jasharit as UÇK. Nuk e di ç’ka ndodhur e ç’po ndodh në Kosovë? Kaq shpejt po harrohen lufta e fundit dhe ato shekullore? Kush e urdhëron, a e udhëheq këtë heshtje? UÇK-ja dhe Adem Jashari, mund të konsiderohen, për shqiptarët, si pasuesit më të denjë të ushtrisë së Skënderbeut dhe të Luftës NACL. Ndërsa për Ballkanin dhe Europën, Adem Jashari, është i përmasave të Çe Gue Varës së Amerikës Latine.

Një ditë po shkoja tek kullat, varrezat dhe Qendra Muzeale “Adem Jashari” në Prekaz të Drenicës. Ai që drejtonte mjetin na vuri të dëgjojmë një material letraro- muzikor, i cili më tronditi. Ishte një baladë e trishtë, ku recitimi shoqërohej me një muzikë funebre. Midis të tjerash kishte dhe këto (ku flitej me Adem Jasharin) “ Na fal bacë, se të them” U kry… se liria ala s’ka ardhë… Na pren në besë… Na tradhtuen tanët… A mos po duhet për me u çue…” Autori i baladës përgjakur, sikur kishte dalë nga shpirti, zemra e gjaku i Shqiponjës së poetit atdhetar Arben Duka. Për tërë arsyet e më sipërme, Shqiponja “U nis në fluturim/ qëndroj mbi detin Jon/ Me syrin pish për vigjilim”. Jo vetëm Shqiponja e Arben Dukës që “flet me zë njeriu” por e tërë krijimtaria e këtij poeti, për çdo ngjarje epike a tragjike, ka qenë e njëjtë me fatet e popullit dhe të atdheut të tij. Duke lexuar krijimtarinë e tij, në dy kohët që po jeton e krijon, më është krijuar bindja e patundur, për këtë poet, nuk ka gjë më të poshtër se dyfytyrësia, servilizmi, mosmirënjohja, paturpësia, pabesia e tradhtia, dhe se përkundër këtyre veseve të ndyra e dukurive në shoqërinë tonë, veçmas në 30 vjetët e fundit, nuk ka armë më të fortë e të dobishme se e vërteta për çdo gjë e për cilindo. Kjo do të thotë, ndër të tjera, se poeti atdhetar, Arben Duka jetën nuk e shikon si argëtim, por si sublime për një kauzë në shërbim të popullit dhe atdheut të vet. E tërë krijimtaria, puna e jeta e këtij poeti i ngjan një simfonie të pambarimtë.

Në se do të kishte ndonjë Bethoven shqiptar, me krijimtarinë poetike të këtij gjenerali të poezisë shqiptare Arben Duka, normalisht, mund të shkruheshin e të realizoheshin të paktën tetë simfoni.

– Simfonia e bukurive dhe vlerave natyrore të hapësirave shqiptare.

-Simfonia e fatit kombit tonë që u krijua në këto hapësira, ku mund të gjenin mirëqenien, po të na linin rehat armiqtë e tradhtarët, tërë banorët e këtij kombi.

– Simfoninë e qëndresës dhe të mbijetesës përgjatë tërë shekujve të përgjakshëm.

– Simfoninë e sakrificave me lumenj gjaku e male me të vdekur dhe me humbje të trefish të territorit që kemi sot, për të ardhur deri tek liria.

-Simfoninë e shenjtërisë femrës, nënës dhe të dashurisë njerëzore, pa të cilën bota nuk do të ekzistonte. Kjo mund të ndodh me krijimtarinë e këtij poeti, Arben Duka: “Piu krojet prej floriri/ Që buronin varg eposet/ Dhe me shtat drita syri/ Nisi udhën që nuk soset”.

-Simfoninë e tragjedisë më të rëndë të kombit, atë të pas viteve 90-të në shekullin e kaluar.

-Simfoninë e shpresës, ringritjes e ringjalljes së re, për të shpëtuar atdheun e kombin nga rreziku i skllavërisë dhe i shkombëtarizimit.

Secila nga këto simfoni, mund të kishin, në se shkruheshin, të paktën nga 1000 akte dhe përsëri nuk do mund të jepej e plotë jeta e kombit, në atë gjerësi e thellësi që ka krijimtaria e Arben Dukës. Këto simfoni do të ishin simfoni më të gjatat, më të bukurat, më tragjiket, me heroiket, më të pavdekshmet e një vendit, të një kombi, apo të çdo vendi tjetër.

Por i dashur poet, të tetë simfonitë me tetëmijtë e akteve që mendoj unë, me uraganin poetik të shenjtë tëndin, në këto kushte, nuk mund të shkruhen e të ekzekutohen, të interpretohen a publikohen. Kjo për faktin se, internacionalja e zezë dhe funebre për të ardhmen e njerëzimit ka kohe që është shkruar nga megakapitalizmi dhe ka filluar nga ekzekutimi. Ndoshta shumë më e rrezikshme se ajo e viteve 30-të të shekullit kaluar që polli nazifashizmin me 52 milionë viktima. Edhe Shqipëria, ka 30 vjet që në këto këneta, në këto moçale e ujëra të zeza noton. Në këtë llum na hodhën “bijtë tanë tradhtarë“. Ata sikur i thonë Shqiponjës tënde: “Eja e të hedhim valle në këtë lluc”. Por jo edhe pse ajo e plagosur, ajo, përsëri do të fluturojë lart. Sepse, gjithmonë “midis tokës edhe qiellit noton Shqipja nëpër gjak” dhe ne atdhetarët, që të mos shkojmë buzë greminës fatale, që të mos mbytemi në gjakun tonë, në prag të agonisë jetës e të atdheut, duhet të bëjmë atë që shkruante Vladimir Majakovski 100 vjet më parë, kur ju drejtohej popujve:

“Shpirtrat tuaj, le të derdhen,

si shi në të madhin oqean,

te horizonti popullor,

të quajtur

Revolucion,

që armiqtë

i tmerron…”

Që të bëhet kjo, i dashur poet, në Shqipëri duhet të bashkohen, vringëllimat e valles shpatave të luftëtarëve të Skënderbeut, me këngën e Maliherit të partizanëve të LANC, dhe me të dyja bashkë, të këndojmë simfoninë e Lirisë. Ndërsa marshin funebre të vdekjes tragjedive, të tradhtive e tradhtarëve, të atdheut e kombit tonë dhe Himnin e bashkimit të trojeve shqiptare, do ta shkruajnë e këndojnë “Të birët e shekullit të ri”. Më pas e të gjithë bashkë Himnin e pavdekshëm “Për ty Atdhe”. Unë, juve, tërë atdhedashësit, besojmë se “Në shpirtin e popullit gjenden tërë mrekullitë”. Dhe “Kur ngrihet ai përmbys bien tërë mbretërit”