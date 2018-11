Hakmarrje kolaboracionisti kundër familjes së Shefqet Peçit dhe Nexhmije Hoxhës

Nga Idajet Beqiri*

Dy ditë më parë, në kohë dreke, troket porta e shtëpisë së Kryetarit të Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar, Gjeneral Rustem Peçi. Derën e shtëpisë e hapi e shoqja e tij. Ishin tre punonjës të Autoritetit Rrugor Shqiptar. Mbanin në duar disa letra, projekte dhe harta. Mbasi u siguruan se porta ku trokitën ishte e shtëpisë së Rustem Peçit, djalit të të madhit komandant i lartë dhe hero i LANÇ-it gjeneral Shefqet Peçi, i komunikuan që brenda 5 ditëve të mblidhnin plaçkat dhe të bënin hall për strehim, pasi shtëpia e tyre do të goditej dhe do të shembej me fadroma për shkak se aty do të kalonte unaza e madhe e kryeqytetit. Të njëjtin komunikim i kishin bërë dhe Nexhmije Hoxhës, të vesë së Enver Hoxhës, e cila jeton në katin e dytë të kësaj ndërtese, te ish Pularia në Laprakë. Pas rënies së komunizmit në fundvitin 1990, në këtë “karakatin” ndërtesë u sistemuan me strehim ish Komandanti Legjendar i LANÇ-IT Shefqet Peçi me familjen e tij dhe të djalit Rustem Peçi, pasi u hoqën nga “Blloku”, si dhe Nexhmije Hoxha me fëmijët e saj. Bënë hall, si shumë të tjerë, duke i restauruar dhe përshtatur për banim, duke i privatizuar më pas, si gjithë shqiptarët e tjerë.

Ndodhur para këtij njoftimi “rrufe në qiell të hapur”, edhe për shkak të moshës dhe sëmundjeve, e shoqja e Rustem Peçit ra përtokë në këmbët e tre “mosketierëve” të ARRSH, duke u bërë për spital nga goditja që mori!

Familjet e Rustem Peçit dhe të Nexhmije Hoxhës të ndodhur para kësaj “gjëme” nuk dinë ku të përplasin kokën, sepse punonjësit e ARRSH “nuk hanin asnjë pykë”. Vetëm fjalën “është urdhër nga lartë” dhe se “gjysma e ndërtesës do të prishet sepse kalon rruga e unazës së madhe të kryeqytetit”,-thoshin.

Unaza e kryeqytetit është një vepër vërtetë e rëndësishme. Por ndërtimi i saj nuk është mister dhe ilegal! Projekti i saj duhet t’u bëhet i ditur atyre që u preken pasuritë e paluajtshme, posaçërisht shtëpitë e banimit prej ndërtimit të saj. Organet kompetente që e bëjnë këtë investim diskutojnë dhe i njoftojnë me kohë ata që preken, u japin vendimin përkatës me të drejtë ankimi në Gjykatën administrative, u japin ofertën përkatëse të dëmshpërblimit për shpronësimin që do të bëjnë, u ofrojnë zgjidhjen e problemit të strehimit, duke u dhënë së paku aq sipërfaqe banimi, sa duan t’ju marrin për ndërtimin e rrugës etj. Kjo lloj transparence dhe logjike minimale juridike nuk po funksionon te këto dy familje për shkak të një paragjykimi ekstrem. Madje thuhet se edhe projekti i Unazës nuk e prekte këtë ndërtesë. Ishte larg saj vija ku do të bëhej ky ndërtim. Mirëpo një “birbollan” pasardhës kolaboracionisto – fashisti, në mënyrë abuziviste, në shenjë të një hakmarrje të pastër antishqiptare kundër atyre që i dhanë gjak, heroizëm, nder e lavdi antifashizmit shqiptar në Luftën e Dytë Botërore, e devijuan me një shtrëmbësi vije këtë projekt për të “kafshuar” vetëm gjysmën e kësaj ndërtese, e cila nuk mund të qëndroj më në këmbë pas këtij “kafshimi” të pritshëm.

Mirë dje, domethënë në vitin 1995 Sali Berisha urdhëroi ekzekutimin me vdekje të lisit të lartë e hijerëndë, siç ka qenë Shefqet Peçi, ish-komandant i Brigadës V Sulmuese Partizane, “Hero i Popullit”, po sot çfarë kanë me djalin e tij, tashmë 83 vjeçar Rustem Peçi, i cili edhe pse i vogël në moshë, pionier, u aktivizua herët dhe gjallërisht në Luftën Antifashiste nacionalçlirimtare dhe më pas ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për të qenë, ajo që ishte, Ushtria e Lavdishme e Republikës së Shqipërisë?!

*Avokat i familjeve