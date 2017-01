Hallaçi nuk fshihet: Vllazni, të mundim në Shkodër

Kapiteni i Kukësit, Rrahman Hallaçi, në një intervistë të dhënë për “Supersport”, ka folur në lidhje me ndeshjen e ardhshme ndaj Vllaznisë, si dhe ka vlerësuar merkaton që klubi ka bërë duke mos kryer shumë lëvizje të cilat më shumë do t’i prishnin punë skuadrës.

Hallaçi tregohet një kapiten i vërtetë, teksa vlerëson kundërshtarin e fundjavës jo nga aktualiteti, por nga emri dhe historia që mbart.

Kampionët e dimrit, verilindorët e Ernest Gjokës, mbeten skuadra e vetme e Superiores, që nuk e njeh humbjen në këtë kampionat. Me këtë synim do të shkojnë edhe në sfidën e parë zyrtare të vitit 2017, në “Loro Boriçi”, ndaj Vllaznisë.

Për ndeshjen me Vllazninë

“Vllaznia është një ekip me traditë, ku peshon fanella. Por, ne kemi punën tonë, nuk i trembemi asnjë kundërshtari. E kemi vlerësuar shumë ndeshjen. Duam me patjetër të paraqitemi sa më mirë në këtë fillim të fazës së tretë, në mënyrë që të jemi të gatshëm të rivalizojmë me këdo skuadër.”

Për barazimet e shumta në transfertë

“Kemi marrë shumë barazime në trasfertat e dy fazave të para dhe ndoshta tani ka ardhur koha që të marrim më shumë fitore, sepse kampionati sa vjen dhe vështirësohet. Ka ardhur momenti që të tregojmë veten.”

Për merkaton

“Përderisa me këtë grup lojtarësh skuadra pozicionohet e para, do të thotë që ka bërë shumë mirë. Kuptohet që çdo skuadër ka nevojë për merkato dhe ne kemi bërë disa ndërhyrje. Shumë afrime në këtë moment mund të rrezikonin të prishnin edhe harmoninë në skuadër, ndërsa dy blerjet e reja, Rrumbullaku dhe Kale do ta ndihmojnë Kukësin.”