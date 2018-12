Kopertina: Hallet e studentëve dhe horrat që u vijnë rrotull

Nga Viktor Malaj

Protesta e studentëve të universiteteve publike ka disa shkaqe dhe dukuri që meritojnë të gjykohen dhe interpretohen drejt. Të gjykosh drejt në këtë rast do të thotë të mos gjykosh nga pozitat e pushtetarit që frikësohet dhe as nga pozitat e opozitarit që shpreson të nxjerrë gështenjat nga zjarri me duart e rinisë ndaj së cilës ka punuar pa pushim dhe pa mëshirë për ta shndërruar në një tufë individësh pa ideale dhe pa perspektivë.

Nuk do shumë mundim për të njohur gjendjen e pakënaqshme që karakterizon shkollën tonë në përgjithësi, nivelin e mësimdhënies dhe atë të nxënies, si dhe vështirësitë e shumta ekonomike e financiare të pjesës më të madhe të familjeve shqiptare për të përballuar shkollimin e lartë të fëmijëve. Ajo që duhet ditur dhe mbajtur parasysh është se gjendja e pakënaqshme është krijuar pak e nga pak, vit pas viti përgjatë tre dhjetëvjeçarëve me kontributin e gjithë klasës politike shqiptare e, më së shumti, me kontributin e atyre që hiqen sot si avokatë të studentëve dhe që, kur ishin në pushtet nxitën mbirjen e “kjoskave universitare” thellësisht të korruptuara dhe i legjitimuan ato.

Vështrimi mbi protestën të ndihmon për të dalë në disa përfundime: Së pari, shumë prej kërkesave të studentëve janë të drejta dhe të zgjidhshme. Madje, duhej të ishin zgjidhur para se “të plaste” protesta.

Së dyti, disa kërkesa janë të tejfryra dhe të paplotësueshme nga asnjë qeveri, qoftë e të sotmes, qoftë e së ardhmes së afërt. Se bie fjala, asnjë shtet në botë nuk e përdor 5% të buxhetit shtetëror vetëm për arsimin e lartë. Shqipëria është ende një vend i varfër dhe nuk mund të sigurojë arsim falas për të gjithë, por ajo që mund të bëjnë qeveritë e vërteta popullore është të mbulojnë shpenzimet e shkollimit për fëmijët e familjeve me të ardhura minimale dhe jo të çdo fëmije (se kjo do të thoshte të shpërdoroje paratë e popullit), por vetëm të atyre nxënësve që mbarojnë shkollat e mesme me rezultate të larta dhe nuk kanë burime vetjake financimi.

Së treti, protesta, megjithëse përgjithësisht e drejtë, nuk duket e mirëmenduar dhe rrjedhoja vërehet në organizimin e dobët të saj, çka mbart edhe virusin që pengon arritjen e qëllimit. Protestat lindin nga pakënaqësitë dhe pakënaqësitë nuk lindin në një ditë. Ishte dashur që më herët të artikuloheshin në media ankesat dhe kërkesat dhe jo të dilej me katër kërkesa fillimisht dhe pastaj të dyfishoheshin rrugës.

Së katërti, organizatorët e protestës duhet të dalin hapur pasi nuk është as e pamoralshme dhe as ligjërisht e dënueshme të organizosh dhe udhëheqësh protesta. Madje, ata duhen përgëzuar për nismën, guximin dhe organizimin deri në atë kufi ku kërkesat janë të drejta dhe të realizueshme. Një protestë pa kokë nuk sjell zgjidhje, por vetëm kaos dhe dëme ndaj vendit dhe vetë protestuesve.

Së pesti, refuzimi i protestuesve për të dërguar një përfaqësi që të dialogojë me qeverinë, nga e cila kërkohen dhe priten zgjidhjet, është e gabuar dhe tregon arrogancë e cila, nëse këmbëngul, do ta çonte protestën në një lëvizje anarkiste. Vendosmëria dhe jo arroganca i dëshmon qëllimet e drejta, të ligjshme dhe që çon drejt zgjidhjeve, përndryshe mund të vijë dita që studentët të zhgënjehen plotësisht. Është e papranueshme të artikulosh kërkesat e tua dhe të thuash se unë bisedoj me atë që ka kompetencë t’i plotësojë, por vetëm pasi të përmbushen kërkesat. Po për çfarë do të bisedohej pas përmbushjes së kërkesave?!

Së gjashti, midis studentëve protestues ka edhe një numër të papërcaktueshëm individësh pa integritet moral dhe të tillë që nuk meritojnë përdorimin e taksave të popullit shqiptar për t’iu mundësuar marrjen e diplomës universitare. Përveç nivelit, jo rrallë, të mjerë të shkrimit të gjuhës shqipe në parullat e shfaqura, shihen edhe parulla të turpshme dhe fyese, jo vetëm ndaj atyre që u drejtohen, por ndaj çdo shqiptari me integritet moral që i sheh dhe mendon se kush ia kërkon paratë e taksave të tij për shkollim.

Përveç 2-3 parullave me karakter fyes dhe rrugaçëror, përmbajtjen e të cilave të vjen turp ta shënosh, ishin edhe disa parulla të tjera që dëshmojnë një mendësi të gabuar të shumë të rinjve shqiptarë. P.sh. në njërën prej tyre thuhej: “Të punosh apo të studiosh, kjo është çështja”. Përgjigjja që vjen nga bota perëndimore është: Të studiosh, por edhe të punosh se kështu ndodh në SHBA dhe në shumicën e vendeve të BE-së. Fakti që kafenetë dhe restorantet e Tiranës (dhe jo vetëm) mund të shihen gjatë gjithë ditës të mbushur me studentë përtacë që vërdallosen, pinë, pa përjashtuar tymosjen dhe thithjet me hundë, flet qartë që shumica e tyre e shohin shkollimin si diçka të lehtë dhe vend qejfi dhe besojnë se ata që robtohen në punë gjithë ditën duhet të paguajnë me taksat e veta formimin e një brezi të papërgjegjshëm për të ardhmen e vet dhe të krejt vendit.

Për turpin e atyre që e mbanin, një pankartë tjetër thoshte: “Ah, ku na hodhi Zoti!”. Është e sigurt se kjo kategori që mbart këtë moral dhe intelekt nuk e meriton sakrificën e shqiptarëve për ta shkolluar, sepse mendon se është lindur për “një botë tjetër” dhe nuk ka ndjenjën e sakrificës vetjake dhe as atë të respektit për vendin e vet. Shqipërisë i duhen njerëz, sidomos të rinj, që besojnë tek puna, se duhet të punojnë për ta bërë vendin e tyre si atje ku “s’i hodhi Zoti”. Për ta arritur këtë duhet, në radhë të parë, që njerëzit të transformojnë veten e tyre.

Së shtati, protestës po mundohen t’i afrohen gjithfarë gangsterësh politikë me shpresën se nëpërmjet saj mund të arrijnë atë që nuk munden dhe as meritojnë ta arrijnë. Kur përshëndet studentët edhe Sali Berisha, njeriu që i manipuloi dikur ata, i keqpërdori dhe pastaj kontribuoi fuqimisht në krijimin e situatës në të cilën ndodheshin në 2013 dhe prej së cilës nuk kanë dalë ende, merret me mend sa e madhe dhe e fëlliqur është hileja e atyre që, në kor me Saliun, mjaullijnë në mbështetje të protestës. Kjo është e neveritshme dhe fyese për vetë studentët.

Nga ana tjetër kemi Qeverinë dhe median. Vërej se gabimet e qeverisë qëndrojnë në: vonesën për rikonstruksionin e konvikteve të studentëve (të mbajmë parasysh se i ka përcaktuar fondet që duhen me kohë); dhënien e parave nga buxheti i shtetit tek universitetet private (madje, për të mirën e studentëve dhe të Shqipërisë, anulimi i kësaj praktike do të duhej të ishte një nga kërkesat kryesore të tyre); moskontrollin e duhur për forcimin e disiplinës në universitetet publike ku shumë pedagogë braktisin ose përgjysmojnë orët e mësimit për të shkuar e dhënë mësim në universitete private. Para pak viteve kam parë me dhimbje disa studentë të mjekësisë që ishin në vitin e katërt dhe pohonin se nuk i kishin mësuar ende as si të përdornin stetoskopin pasi pedagogët e pandershëm i linin orët e mësimit për të vizituar pacientët në klinikat private. Uroj që në atë fakultet të ketë ndryshuar gjendja.

Pohimi i Ministres Nikolla se “Studentët kanë të drejtë, studentët kanë gjithmonë të drejtë” është një pohim i pavërtetë i cili mund të kuptohet ose si frikë, ose si paaftësi e saj. Studentët janë njerëz si gjithë të tjerët, madje jo në moshë të pjekur dhe, si të tillë, mund të kenë të drejtë, por edhe mund t’i kenë të gabuara disa nga kërkesat e tyre. As engjëjt nuk mund të kenë gjithmonë të drejtë. Nëse zonja Ministre beson se studentët kanë të drejtë në gjithçka kërkojnë, atëherë ajo duhet qysh nesër të japë dorëheqjen si përgjegjëse për gjendjen e krijuar dhe të këshillojë Qeverinë t’iu plotësojë kërkesat studentëve brenda 24 orëve.

Disa gazetarë, analistë dhe disa politikanë të dështuar e diskredituar po përpiqen ta paraqesin protestën studentore si “Revolucion paqësor i shumëpritur dhe mrekullia që po ndodh…”. E vërteta është se thelbi i protestës është pamjaftueshmëria ekonomike për të përballuar shpenzimet e studimeve dhe korrupsioni në sistemin arsimor si pjesë e korruptimit tërësor të shoqërisë shqiptare. Protesta duhet vlerësuar pozitivisht pasi, përveç se duhet të sigurojë plotësimin e shumicës së kërkesave të paraqitura, duhet të shkund shoqërinë shqiptare në përgjithësi dhe Qeverinë shqiptare në veçanti.

Siç e kanë theksuar edhe disa gazetarë të nderuar, Qeveria duhet të heqë dorë nga “spektaklet 3D”, të njohë shumë më mirë problemet e vendit, të shpërndajë më drejt buxhetin e shtetit dhe të largojë sa më parë nga kabineti qeveritar disa ministra dhe zëvendësministra që kanë dëshmuar se nuk kanë aftësi administruese.

Protesta e studentëve as është revolucion dhe as është shpëtimi i Shqipërisë. Ajo do të mund të shërbejë si një bar (ilaç) për shërimin e disa plagëve tona shoqërore, por shërimi i trupit të Shqipërisë do të mund të bëhet vetëm nga njerëz idealistë, të ditur dhe guximtarë.

Studentët duhen respektuar dhe përkrahur në shumicën e halleve që kanë, por tri vetitë e sipërpërmendura ( idealizmin, mençurinë, guximin e arsyeshëm )nuk duhet t’i kërkojmë në demonstrimet e turmave, edhe kur ato kanë të drejtë. Kapitalizmi mund të përmirësohet dhe të bëhet pak më i arsyeshëm, por jo idealist dhe filantrop. Harrojini këto iluzione!

