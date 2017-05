Hamburgu në krizë, “Bild”: Mavraj & Co, “bidona të artë”

Me 4 humbje në 5 ndeshjet e fundit, Hamburgu rrëshqiti në vendin e 16 në renditjen e Bundesligës gjermane.

Në 4 vitet e fundit, skuadra nga qyteti portual verior rrezikon rënien në një kategori inferiore për herë të tretë dhe, përveç protestave e pakënaqësive të tifozëve, gishtin e akuzës e drejtuan edhe mediet në një repart të vetëm.

“Çfarë po ndodh e gabuar me Mavrajn! Vetëm 12% pasime të gabuara në ish-klubin e tij Koln, por një mesatare prej 33% topash të humbur me Hamburgun. Në 12 ndeshje me Mavrajn në fushë, ekipi ka marrë vetëm 13 pikë”, shkruhet nga “Bild”.

Në ndeshjen e fundit me Augsburgun, Hamburgu u mposht me rezultatin e thellë 4-0. Kjo ishte humbja e tretë radhazi e ekipit dhe për këtë, mbrojtja me Mavraj, Gregorisch, Papadopoulos, Ostrzolek dhe Hunt, është fajtore sipas shtypit.