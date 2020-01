Hapat për rishikimin e masës së pensionit që ju është caktuar

Pas marrjes së vendimit të caktimit të pensionit, çdo përfitues ka të drejtë të kërkojë rishqyrtimin e tij, për të siguruar një masë më të lartë pensioni, ose për të zgjatur më tej afatet e përfitimit kur kemi të bëjmë me pensionet familjare, ato suplementare të parakohshme, si dhe të invaliditetit. Ky shërbim ofrohet në rastet kur pensionisti paraqet periudhën e sigurimit dhe pretendon se pensioni nuk është llogaritur saktë.

Gjithashtu, objekt i rishqyrtimit të pensioneve janë edhe ato përfitime që rrjedhin nga ligje apo vendime të veçanta, si për kompensime, shtesa për personat në ngarkim, e të tjera. Rishqyrtimet e pensioneve bëhen edhe mbi bazën e akteve të auditimit, ose kur është konstatuar llogaritje gabim e pensionit, duke respektuar të gjitha procedurat ligjore.

Aplikimi për rishqyrtimin e pensionit mund të bëhet në disa forma të cilat janë, online në portalin e-albania, në sportelet ADISA, si dhe pranë agjencive lokale të Sigurimeve Shoqërore (ALSSH). Në rastin kur aplikimi bëhet online, sigurimi i këtij shërbimi do të jetë i mundshëm brenda 30 ditësh nga depozitimi i kërkesës përkatëse.

Lehtësimi i procedurave për dokumentet

Për të lehtësuar procedurat e aplikimit për rishqyrtim pensioni, duke nisur nga janari i këtij viti është reduktuar lista e dokumenteve që aplikanti duhet të sigurojë vetë. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën konkrete të dokumenteve shoqëruese që duhet të sigurojë vetë aplikuesi duke nisur nga janari i këtij viti, si dhe listën e detajuar të dokumenteve që duhet të sigurohen nga nëpunësit e administratës. Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të përcaktuar, që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Referuar listës së përcaktuar, tetë janë dokumentet që aplikuesi duhet të sigurojë vetë, ndërkohë që 18 dokumente të tjera të nevojshme për kryerjen e rishqyrtimit të pensionit duhet të sigurohen nga punonjësit e shtetit. Kështu, nëse ju bini dakord këto 18 dokumente do të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Procedura që mund të ndiqet online

Për të marrë këtë shërbim online fillimisht duhet të -identifikoheni si qytetar në portalin e-albania në adresën www.e-albania.al. Pasi të keni kryer këtë procedurë duhet që të zgjidhni shërbimin “Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni), si dhe të klikoni në butonin që shkruan “Përdor”. Më tej duhet të plotësoni formularin përkatëse për këtë kërkesë. Numri juaj i sigurimit plotësohet paraprakisht në momentin që ju hyni në portal me kredencialet tuaja. Me informacionin e numrit tuaj të sigurimit plotësohen automatikisht edhe të dhënat e tjera nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Ju duhet të plotësoni formularin sipas fushave. Numri dhe data e protokollit do plotësohet nga punonjësit e sistemit. Pasi të keni mbushur të gjitha fushat e formularit përkatës ju mund ta dërgoni menjëherë për procesim në serverin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Duke filluar nga data 6 janar 2020, qytetarët mund të kryejnë lehtësisht procedurat për shërbimet që ofron Instituti i Sigurimeve Shoqërore, duke aplikuar online në portalin “e-albania”. Gjithashtu, kërkesa mund të bëhet pranë ALSSH-ve, ku punonjësit përgjegjës të strukturave pritëse krahas sqarimeve lidhur me të drejtën për përfitim, dokumentacionin e domosdoshëm, procedurën që do të ndiqet, do të asistojnë qytetarët edhe për regjistrimin në portalin “e-albania” dhe për realizimin nga qytetari të procesit të aplikimit.

Afatet e caktimit të pensionit

Afatet e caktimit të pensionit ndryshojnë në varësi të llojit të përfitimit. Sipas ekspertëve të ISSH=së, në vendim e lidhjes së pensionit specifikohet edhe afati i pagesës. Konkretisht, për pensionet e pleqërisë dhe për pensionin familjar, në rastet kur anëtari i familjes që përfiton pension është mbi moshën për punë që përcakton ligji, afati caktohet i përhershëm. Për të ardhurën shtesë për fëmijën në ngarkim dhe për kompensime të tjera që marrin edhe pensionet e pleqërisë, afati do të vendoset sipas rastit. Pensioni i invaliditetit caktohet deri në datën e mbarimit të afatit të caktuar të vlerësimit të aftësisë për punë, me vendim të KMCAP-it. Për pension familjar për jetimët, afati i pagesës caktohet deri në datën kur jetimi më i madh plotëson moshën 18 vjeç dhe për ata që janë mbi moshën 18 vjeç e vazhdojnë shkollën, deri në një muaj pas datës së fillimit të vitit të ri shkollor, por në asnjë rast më shumë se data e mbushjes të moshës 25 vjeç. Për të ardhurën shtesë për fëmijën në ngarkim, për personat që përfitojnë pension invaliditeti të plotë, sipas nenit 35 të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, vendoset data e plotësimit të moshës 18-vjeçare të fëmijës më të rritur.

Ndarja e përfitimeve

Për rastet kur e drejta për përfitimin e pensionit apo përfitimeve të tjera fillon më vonë se data 1 e muajit, shuma e përfitimeve llogaritet dhe autorizohet për pagesë vetëm për ditët e tjera që mbeten nga data e caktuar deri në fund të muajit, përshembull kur e drejta e pensionit fillon më datë 13 të muajit, atëherë pensioni llogaritet dhe paguhet për 18 ditë të muajit të parë, ndërsa për muajt e tjerë pensioni paguhet i plotë. Për efekt llogaritjeje, shuma e përfitimit mujor pjesëtohet me 30 ditë dhe shumëzohet me numrin e ditëve që duhet të paguhet. Pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe familjar paguhen në Postën Shqiptare ose në bankat e nivelit të dytë. Pagesa e pensioneve bëhet sipas dispozitave ligjore në fuqi në fushën e pagesave dhe sipas rregullave të përcaktuara në marrëveshje të posaçme, të lidhur midis ISSH-së dhe agjentëve pagues të zgjedhur.

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës

Certifikatë familjare. Vërtetim nga arshiva e ISSH-së, DRSSH-së për vjetërsi në punë. Vërtetim për kontributet si i vetëpunësuar në bujqësi. Vërtetim për kohën e kryerjes së shërbimit ushtarak. Vërtetim nga Tatim Taksat për pjesëtarët që ka në ngarkim. Vërtetim nga Zyra e Punës si punëkërkues. Vendim gjykate për njohje vjetërsie në punë. Dëshmi penaliteti për të përndjekurit politikë. Vërtetim i kohës së vuajtjes së dënimit (të përndjekurit politikë). Vërtetim i pagës referuese modelar nr.02 . Vërtetim i pagës mesatare referuese modelar nr.03). Vërtetim i viteve të shërbimit modelar nr.03 . Vërtetim për derdhje të kontributit suplementar nr.08 . Vërtetim page referuese të përfitimit shtetëror suplementar. Vërtetim për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë. Vërtetim për derdhje të kontributit suplementar . Vërtetim i pagës referuese. Vërtetim për periudhën e shërbimit.

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti

1. Vërtetim nga shkolla, kur fëmija është 18 vjeç – 25 vjeç.