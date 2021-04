Hapat si mund të merrni online vërtetimin mbi vlefshmërinë e diplomës

Pranvera Kola

Vërtetimi për vlefshmërinë e diplomës tashmë mund të sigurohet edhe online nëpërmjet portalit “e-albania”. Sikundër ndodh me shumë shërbime të tjera, duke plotësuar formularin përkatës, të cilit duhet t’i bashkangjiten edhe dokumentet e kërkuara, çdo individ mund të sigurojë online një vërtetim që konfirmon vlefshmërinë e diplomës së fituar në secilin prej cikleve të studimeve universitare që ka kryer. Ky vërtetim mund të kërkohet për institucione brenda dhe jashtë vendit për procedura të ndryshme. Periudha e vlefshmërisë së vërtetimit për efekt dokumenti është pa afat, çka do të thotë se mund të përdoret në çdo kohë. Për marrjen e tij nuk do të ketë asnjë kosto financiare për të shlyer.

Aplikimi online

Sipas procedurës së përcaktuar, për të siguruar këtë vërtetim, çdo individ, fillimisht duhet të hyjë në portalin ëëë.e-albania.al, ku duhet të identifikohet si qytetar dhe më pas të vijojë procedurat e plotësimit të formularit. Pasi të keni hyrë në portal dhe të jeni identifikuar duhet të zgjidhni shërbimin “Vërtetim mbi vlefshmërinë e diplomës” dhe të klikoni më pas në butonin “Përdor”, ku në vijim duhet të bëni plotësimin e formularit të aplikimit. Në këtë formular duhet të plotësoni me kujdes të gjitha të dhënat kryesore të përcaktuara. Bashkë me formularin duhet që të ngarkoni edhe dokumentacionin e nevojshëm dhe të dërgoni aplikimin. Dokumenti që duhet t’i bashkangjitet formularit të aplikimit është vetëm kopja e diplomës së fituar në përfundim të studimeve të kryera.

Afatet e marrjes së vërtetimit

Pas marrjes së aplikimit janë strukturat përgjegjëse të dikasterit të Arsimit që do të kryejnë verifikimet për vlefshmërinë e kësaj diplome. Lidhur me afatet e përcaktuara për marrjen e vërtetimit, Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë brenda një afati ditor prej 20 ditësh nga data e aplikimit do të bëjë edhe njoftimin e aplikuesit në lidhje me statusin e vlefshmërisë së diplomës për të cilën kërkohet vërtetimi.

Dokumentacioni shqyrtohet brenda 20 ditëve nga data e ngarkimit elektronik të tij. Në rast se konstatohen mangësi në dokumentacion, dikasteri i Arsimit i kërkon elektronikisht qytetarit plotësimin e tyre. Procedurë të cilën duhet ta kryejë brenda afatit kohor prej 15 ditëve nga data e njoftimit. Në rast se dokumentacioni nuk plotësohet brenda këtij afati, konsiderohet që qytetari ka hequr dorë nga aplikimi dhe praktika arkivohet. Ndërsa në rastet kur dokumentacioni është i plotë, vijon procedura mbi vlefshmërinë e diplomës, e cila trajtohet nga specialisti përkatës në MASR dhe hartohet kthim-përgjigje për qytetarin dhe dhënien e vërtetimit.

“Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit është deri në 20 ditë nga data e aplikimit. Megjithatë ka raste të caktuara në të cilat mund të tejaklohet ky afat në sigurimin e këtij dokumenti. Kështu, në rastet kur gjatë verifikimit të diplomës, Ministria e arsimit Sportit dhe Rinisë nuk ka përgjigje nga institucioni i arsimit të lartë që ka lëshuar diplomën, ky vërtetim mund të dojë një zgjatje të afatit për të përfunduar procedurën”, sqarojnë ekspertët e arsimit.