Hapen aplikimet/ Studentët që “i shpëtojnë” tarifës vjetore të shkollimit

Edhe për vitin akademik 2018-2019, një pjesë e konsiderueshme e studentëve të universiteteve publike do mund të përfitojnë rimbursimin e plotë të kostos vjetore të studimeve që janë duke ndjekur.

Fakultetet kanë çelur tashmë procedurat e aplikimeve për të gjitha shtresat e studentëve që plotësojnë kriteret e përcaktuara për përjashtimin nga taksa vjetore e shkollimit.

Konkretisht bëhet fjalë për 11 kategori, ku krahas studentëve që vijnë nga shtresat në nevojë do mund të përfitojnë edhe studentët me rezultate të larta.

Për të siguruar këtë të drejtë studentët e shtresave përkatëse duhet të paraqiten pranë sekretarive mësimore të fakulteteve përkatëse për të dorëzuar dosjen e dokumenteve nëpërmjet të cilave do të verifikohet nëse përjashtohen nga detyrimi i derdhjes së taksës së shkollimit.

Në vijim të shkrimit gjendet e detajuar dosja e plotë e dokumenteve që duhet të dorëzojnë secila kategori pranë institucioneve të arsimit të lartë ku dhe janë duke vijuar studimet e ciklit të parë.

Studentët me aftësi të kufizuara

Për këtë kategori studentësh kërkohet vërtetimi i Komisionit të caktimit të aftësisë për punë, apo fotokopje të noterizuar të vërtetimit të KMPV-së (Komisionit të përcaktimit të verbërisë, vërtetimi origjinal nga njësia e vetëqeverisjes vendore për masën e pagesës së paaftësisë që merr studenti. Në dosje duhet të përfshihen edhe vërtetimi nga Shoqata e personave me aftësi të kufizuar/verbërve të Shqipërisë ose nga shoqatat përkatëse, fotokopja e noterizuar e Librezës së statusit të aftësisë së kufizuar, certifikatë familjare, si dhe fotokopja e kartës së identitetit të studentit.

Gjithashtu përjashtohen nga detyrimi për të shlyer tarifën vjetore të shkollimit edhe studentët që janë fëmijë të personave me aftësi të kufizuara, e që përfitojnë ndihmë ekonomike të plotë, apo të pjesshme nga njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Krahas dokumenteve të përmendura më lart kjo kategori studentësh duhet që të dorëzojë edhe fotokopje me vulë të njomë apo të noterizuar të Dëshmisë së Invalidit të Punës të përfituar sipas statusit të invalidit të punës, vërtetim origjinal të institutit të sigurimeve shoqërore për pagesën e pensionit të invaliditetit, vërtetim nga njësia e vetëqeverisjes vendore në lidhje me masën e ndihmës ekonomike/apo ndihmës si invalid që përfiton familja, certifikatë familjare që vërteton lidhjen e studentit me invalidin e punës, invalidin paraplegjik/tetraplegjik, si dhe fotokopje të kartës së identitetit të studentit dhe të prindit invalid

Studentët e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike

Për këtë kategori studentësh, fakultetet kërkojnë dorëzimin e certifikatës familjare që vërteton lidhjen e studentit me kryefamiljarin, vërtetim nga njësia e vetëqeverisjes vendore në lidhje me masën e ndihmës ekonomike që përfiton familja.

Vërtetimi i ndihmës ekonomike duhet të ketë të shënuar numrin e dosjes dhe të jetë shënuar qartë shuma e ndihmës ekonomike (me shifra dhe me fjalë), si dhe masa e ndihmës ekonomike (e plotë ose e pjesshme).

Që të jetë i vlefshëm, vërtetimi duhet të jetë me numër protokolli, të jetë nënshkruar nga përgjegjësi i seksionit të ndihmës ekonomike dhe kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe të jetë i vulosur. Nuk pranohen vetëtime me korrigjime të pa firmosura nga personat përgjegjës dhe të pavulosura.

Studentët që kanë vetëm njërin prind

Studentëve deri në moshën 25 vjeç, që kanë vetëm njërin nga prindërit, pasi prindi tjetër është ndarë nga jeta, e që janë me të ardhura vjetore të familjes të pamjaftueshme për përballimin e kostos së studimeve, u kërkohen: “Certifikatë familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit, certifikatë vdekje e prindit që u është ndarë nga jeta, vërtetim nga njësia e vetëqeverisjes vendore për ndihmën si familje në nevojë, vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve që asnjë nga familjarët e studentit (personat mbi 18 vjeç) nuk ushtrojnë aktivitet privat, vërtetime nëse prindërit apo ndonjë pjesëtar i familjes mbi 18 vjeç janë të regjistruar si punëkërkues të papunë (nga zyra e punës), vërtetim familjarisht nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore (nëse përfitojnë pension ose jo dhe nëse paguajnë ose jo sigurime), si dhe vërtetim nëse familjarët kanë tokë ose pasuri të paluajtshme fitimprurëse në pronësi”.

Studentët jetimë

Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit deri në moshën 25 vjeç duhet të dorëzojnë certifikatë familjare, fotokopje të kartës së identitetit, certifikatën e vdekjes së dy prindërve, fotokopjen e noterizuar të statusit të jetimit të përfituar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Për

Studentët deri në moshën 25 vjeç, që kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë, duhen edhe vendim gjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore (nga të dy prindërit, kopje origjinale ose kopje e noterizuar e vendimit të gjykatës), kur studenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga të dy prindërit.

Ndërsa në rastin kur studenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga njëri prind dhe prindi tjetër nuk jeton duhen: Certifikatë familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit, vendim gjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore, si dhe Certifikatë vdekjeje e prindit tjetër.

Studentët e identifikuar si viktima të trafikimit

Edhe studentët që deri në moshën 25 vjeç janë identifikuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve njerëzore kanë të drejtë të përfitojnë rimbursim të kostos vjetore të studimeve që ndjekin.

Për të përfituar këtë të drejtë, ata duhet të dorëzojnë: Certifikatë familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit, vërtetim nga Ministria e Mirëqenies Sociale ose Ministria e Brendshme që kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve njerëzore.

Studentët e punonjësve të policisë

Studentët fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës, të konfirmuar nga ministria përgjegjëse për punët e brendshme dhe ajo e mbrojtjes, duhet të dorëzojnë: Certifikatë familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit, certifikatë vdekje e prindit që ka humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës, vërtetim konfirmimi nga Ministria përkatëse.

Studentët romë dhe ballkano-egjiptianët

Të gjithë studentët e konfirmuar si të tillë nga Ministria e Mirëqenies Sociale duhet që të paraqesin një fotokopje të kartës së identitetit, vërtetim anëtarësie në shoqatën përkatëse, vërtetim konfirmimi nga Ministria për Mirëqenien Sociale.

Studentët me statusin e ish të dënuarve politikë

Studentëve fëmijë të ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist ose fëmijë me prindër të dënuar politikë me heqje lirie u kërkohen: Certifikatë familjare që vërteton lidhjen e studentit me prindin të ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist, ose fëmijë me prindër të dënuar politikë me heqje lirie, vërtetimi i statusit të prindit ish të përndjekur, dëshmi penaliteti për prindin ish të përndjekur politik, ose vërtetim për kohën e dënimit të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Studentët e shkëlqyer

Për studentët e shkëlqyer që rezultojnë me notën mesatare vjetore 10, të regjistruar në vitet pas të parit, si notë mesatare maksimale do të konsiderohet nota dhjetë, e përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha provimeve/detyrimeve të shlyera dhe të parashikuara për programin përkatës të studimit për vitet pararendëse.

Këta studentë duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitet e mëparshme të programit të studimit përkatës, brenda përfundimit të vitit akademik paraardhës. Për të siguruar këtë të drejtë ata duhet që të dorëzojnë vërtetimin përkatës.

