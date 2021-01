VIDEO/ Hapet qendra e parë e vaksinimit në Tiranë, Rama: Fillojmë javën e tretë të janarit. Manastirliu: Do vaksinohen 60 qytetarë në orë

Kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, ishin të pranishëm sot në qendrën e parë të vaksinimit në stadiumin Air Albania.

Ministrja Manastirliu tha se po bëhen trajnimet e nevojshme për bërjen e vaksinës.

“Po bëhen trajtimet, dhe kemi të gjitha kapacitetet për të kryer vaksinimin tek qytetarët. Kjo është qendra e parë në Tiranë, por më pas do të vazhdojmë edhe me qytetet e tjera. Do vazhdojmë punën për të patur një organizim sa më të thellë, që në një kohë të shpejtë të mblidhen të gjithë të dhënat. Jemi në rrugën e duhur për të përmbyllur këtë mision,” tha Manastirliu.

“Në të gjitha rastet ne fillojmë në javën e tretë të janarit, por të shpresojmë që të fillojmë më shpejt falë disa kanaleve që kemi hapur. Jemi në një fazë realisht positive. Kemi siguruar 500 mijë vaksina, dhe kemi një trend vaksinimi që i përgjigjet qëllimit tonë. Janë bërë të gjitha përgatitjet, jemi gjithmonë një hap përpara asaj që vjen,” u shpreh Rama.

Manastirliu u shpreh se në këtë qendër është parashikuar vaksinimi i 60 qytetarëve në orë.

Ndër të tjera ajo ka theksuar se tashmë i kanë gati të gjithë kapacitete e ambienteve dhe po trajnohet pjesa e stafit mjekësor që do të merret me procesin e vaksinimit.

“Do të jenë 60 çdo një orë është planifikuar që të vaksinohen 60 ose më shumë qytetarë dhe është parashikuar që të vijojë deri në 10 orë puna. Aktualisht kemi bërë gati listat e mjekëve dhe të infermierëve të spitaleve Covid dhe më pas do të nisë dhe vaksinimi i mjekëve dhe i infermierëve të ambienteve të tjerë. Jemi në fazën ku po trajnojmë ekipet që do të jenë pjesë e procesit të vaksinimit anti Covid. Ndërkohë do të vijojmë paralelisht me Tiranën me Vlorën dhe me Shkodrën dhe më pas do të vijojmë dhe me qytetet e tjera. Ne kemi kapacitete që të presim dhe të bëjmë deri në 30 mijë vaksina. Për depot frigoriferike ne tashmë i kemi të siguruar. Ne do të vijojmë punën për të pasur një organizim sa më të suksesshëm. Dhe në një kohë të shpejtë të mbledhim të gjithë të dhënat për të vaksinuarit”, ka thënë Manastirliu.

