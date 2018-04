Hapja e negociatave, Fleckenstein: Urime Shqipëri! E meritoje

Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Knut Fleckenstein, uron Shqipërinë për çeljen e negociatave, duke e konsideruar një hap të madh për vendin.

Ai thotë se rekomandimi është i pakushtëzuar nga komisioni i BE-së dhe se Shqipëria e meriton.

“Urime! Jam shumë i lumtur. Një hap i madh përpara për Shqipërinë! Rekomandim i pakushtëzuar nga komisioni i BE-së për hapjen e negociatave.

Shqipëria e meriton!

Dhe tani ne presim që të bien dakord gjithashtu në Këshill”, shkruan Fleckenstein në Twitter.

Congratulations! Am very happy. Big step forward for Albania! Unconditional recommendation from the EU-commission to open the negotiations. Albania deserves it! And now we count on the Council to agree as well. #albania @TheProgressives pic.twitter.com/SyRyrUQx0A

— Knut Fleckenstein (@knufleckenstein) April 17, 2018