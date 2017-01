“Haradinaj”, Engel reagon ndaj Serbisë: Mos e shfrytëzo Interpolin

Kongresmeni amerikan Eliot Engel, ka bërë një deklaratë mbi ndalimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj.

Ai duke shprehur një mbështetje të madhe ndaj shtetit të Kosovës ka thënë se Serbia është duke abuzuar me Interpolin duke pasur objektiv Ramush Haradinajn, transmeton lajmi.net.

Engel u bën thirrje autoriteteve gjyqësore të Francës për të përshpejtuar procesin e Haradinajt dhe ta lirojnë atë.

Madje ai ka theksuar se BE-ja nuk duhet ta përparojë hyrjen e Serbisë, nëse nuk kthehet në besim normalizimi i mirë i marrëdhënieve me Kosovën.

Deklarata e e plotë e Engelit të cilën e sjellë të përkthyer lajmi.net.

Është e papranueshme që Serbia është duke abuzuar me Interpolin si objektiv ish-kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Kjo nuk ka të bëjë me sundimin e ligjit apo drejtësisë. Tribunalet ndërkombëtare kanë liruar zotin Haradinaj dy herë. Ky veprim nxit tensionet dhe rrit gjasat e konfliktit në të ardhmen. Unë i bëj thirrje autoriteteve gjyqësore të Francës për të përshpejtuar procesin e zotit Haradinaj dhe lirimin e tij sa më shpejt të jetë e mundur.

Kreu 35 i procesit të pranimit në BE të Beogradit thotë se Serbia duhet të veprojë në” mirëbesim “për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Abuzimi i procesit të Interpolit nga Serbia është një shkelje themelore e këtij angazhimi, dhe BE-ja nuk duhet ta përparojë hyrjen e Serbisë, nëse nuk kthehet në besimi normalizimin e mirë të marrëdhënieve me Kosovën.

Shtetet e Bashkuara e vlerësojnë miqësinë e saj me Serbinë, dhe unë shpresoj se kjo marrëdhënie do të ecë përpara. Megjithatë, keqpërdorimi i Interpolit nga ana e Serbisë do të ndryshojë këtë progres.

Më në fund, Kosova ka një histori shumë të mirë pune me agjencitë e zbatimin e ligjit të SHBA-së, fqinjët e saj, si dhe faktorët e tjerë ndërkombëtarë për të ndalur kërcënimet terroriste. Ajo është vlerësuar gjerësisht kohët e fundit në ndihmesën për të çmontuar një kërcënim serioz terrorist ndaj një ekip sportiv izraelit. Kosova ka shprehur interes në bashkimin Interpolit, dhe është koha që vendi i ri duhet të pranohet për sigurinë e saj dhe për rajonin./Lajmi.net/