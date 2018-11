Haradinaj: Një regjiment i ushtrisë do të vendoset në veri të Kosovës

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka folur për formimin e Ushtrisë së Kosovës, duke thënë se brenda këtij muaji edhe do të behët formimi i saj. Ai ka treguar edhe disa detaje se si do te duket ushtria e Kosovës.

“Ushtria e Kosovës do të duket si ushtri. Ajo do të jetë e tillë si çdo ushtri e botës. Ushtria jonë do t’i këtë tri regjimente; do të thotë janë tri regjimente tokësore, dmth ushtri këmbësore. Njëra do të vendoset në Gjilan, njëra në pjesën jugore dhe njëra do të vendoset kah veriu. I veriut është i treti në radhë. Ushtria jonë do të ketë komandën e gardës. Disa do të jenë aktiv e disa rezervë”, ka teguar Haradinaj në Klan Kosova.

Ai ka thënë ushtria e Kosovës nuk do të ketë asnjë mungesë.

“Ne nuk do të kemi nëndetëse apo diçka të tillë, sepse s’kemi deti. Mirëpo, gjërat e tjera që i prekësin një ushtrie do t’i ketë”, ka thënë Haradinaj.

