HARTA: Nis sot vaksinimi ndaj Covid në vendet e BE. Kur u vjen radha vendeve si Shqipëria sipas EIU-së dhe pak humor nga rrjeti për ne dhe fqinjët tanë

E përditësuar – Vendet e Bashkimit Europian nisin sot vaksinimin masiv anti-COVID-19. Vaksinat janë shpërndarë në 27 vendet e Bashkimit Evropian që prej ditës së djeshme dhe sot pritet që të nisë injektimi i dozave të ‘Pfizer’.

Lajmi është konfirmuar nga Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ditën e djeshme, me anë të një postimi në Twitter.

“Sot, ne fillojmë të kthejmë faqen e një viti të vështirë. Vaksina COVID-19 është shpërndarë në të gjitha vendet e BE. Vaksinimi do të fillojë nesër në të gjithë BE”, ka thënë ajo.

Edhe fqinjët tanë, anëtarë të BE do të vaksinohen. Italia dhe Greqia kanë nisur sot, madje grekët e kanë quajtur operacionin e vaksinimit masiv me emrin “Liria”.

Po në vende si Shqipëria kur do nisë procesi i gjërë i vaksinimit të popullatës kundër COVID?

Nuk pritet të nisë para vitit 2022, – thotë The Economist Intelligence Unit, që ka publikuar edhe një hartë, sesi do të bëhet procesi i vaksinimit masiv në të gjithë botën.

The Economist Intelligence Unit, thotë se vendet e pasura do të kenë më parë akses në vaksinat e koronavirusit, ndërsa ato më të varfra, afati kohor do të shtrihet deri në vitin 2024.

Sipas EIU shtetet do ndahen në katër kategori: Në grupin e parë ku vaksinimi do bëhet shpejt përfshihen SHBA, disa nga shtetet e BE dhe Japonia.

Në grupin e dytë, futen Kanadaja, Argjentina, Kina. Në grupin e tretë futet Shqipëria e krejt Ballkani, përveç Greqisë. Ndërsa në grupin e katërt futen vendet e varfra, kryesisht të Afrikës.

Në rrjet ndërkohë nuk mungon humori me retorikën politike për vaksinën, siç shihet në memen më lart, ku krahasohet Shqipëria me fqinjët.

Sipas të dhënave, gati 70 vende të varfra do të jenë në gjendje të vaksinojnë, në rastin më të mirë, vetëm 1 në 10 persona gjatë vitit 2021. Gjithsesi, për grupet e riskut dhe kategori të caktuara procesi do nisë më herët dhe sasi të caktuara të vaksinave do të mbërrijnë para këtij afati.

