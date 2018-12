Haxhi H. Dalipi, personalitet i shquar i kulturës dhe muzikës shqiptare

Prof. Dr. Bardhosh Gaçe

Duke njohur jetën dhe veprimtarinë që nga burimi të Haxhi Dalipit, kupton mirë formimin e tij nga njëra anë, por dhe mjedisin ku ai u rrit, për të gjetur një mishërim të fortë në gjithë veprimtarinë e tij të gjithanshme dhe kulturore, studimore dhe promovuese, jo vetëm në atë popullore të Shqipërisë së Jugut, por kulturën shqiptare në përgjithësi falë njohjes që ai kishte për të. Haxhi Dalipi ishte nga një familje e vjetër gjirokastrite, por i rritur në një qytet traditash kulturore si Vlora, dy qytetet e Jugut krijuan në personalitetin e dijes muzikore shqiptare një mjeshtër dhe një përbashkues vlerash shpirtërore të kohëve, njerëzve dhe dijes muzikore.

Ai kishte mbaruar shkollën e muzikës për flaut në Liceun “Jordan Misja”, si nxënës i prof. Ramadan Sokolit, e më pas puna si mësues muzike në Himarë dhe shkollat e Vlorës, për studentin e dirigjimit, do të ishin rrugët nëpër të cilat Haxhi Dalipi do të krijonte bazën e shëndetshme njerëzore dhe atë të dijes, për t’u kthyer më pas e gjatë gjithë jetës një rrëfyes e frymëzues shpirtërorë i njerëzve, një mik i shumë njerëzve, të cilët nuk do t’i braktisë as në kohët e mira dhe as në kohët jo të mira.

Duke qenë një nga studentët me interesa të gjera shkencore dhe intelektuale, duke qenë një dirigjues kori, ç’ka i kujtonte herë pas here këngën popullore të Jugut, polifoninë, shkollimi në Institutin e Arteve, do të kthehej në një mundësi dhe një diapazon të madh, për njohje dhe dije komplekse të fushës së muzikës popullore dhe atë moderne, për shkakun e një potenciali të madh nxënieje të Dalipit. Ai bashkëpunoi ngushte me disa nga personalitetet më të shuara të artit e muzikës shqiptare si: Ramadan Sokoli, Cesk Zadeja, Tish Daija, Limoz Disdari, Feim Ibrahimi, Kujtim Laro dhe Shpëtim Kushta.

Siç duket, ka pasur një përkim perfekt mes paraqitjes, fizikut, ndjeshmërisë dhe aftësisë e talentit, që ishin pleksur në personalitetin e kulturës muzikore shqiptare Haxhi H. Dalipi. Një nga njerëzit e kulturës muzikore që e ka njohur, prof.dr. Spiro J. Shetuni thotë kështu, kur e ka parë për herë të parë studentin Haxhi H. Dalipi, kur ai ishte student në Institutin e Arteve në Tiranë: ”Ishte i hollë, trup-gjatë, me ballë të madh, me flokë të gjata e të krehura me kujdes. Duke kundruar studentët, herë-herë, vinte buzën në gaz…”.

Siç dhe tregohet nga pedagogët, bashkë-studentët dhe bashkëkohësit e tij, nga njerëzit e fushës së muzikës, Haxhi Dalipi nuk rreshtëte së mësuari, së kërkuari dhe së ushtruari të gjithë kompleksit që kërkohet të dijë dhe ushtrojë një muzikant i kompletuar. Dhe ai u afirmuar si i tillë. Lidhja me muzikën ishte burimore në talentin dhe ushtrimin e saj. Kontributet e Haxhi H. Dalipit janë disa fushash, ku në secilën prej saj ai ka lënë gjurmët e një njeriu të talentuar dhe punëtor. Ai ishte dirigjent, kompozitor, pedagog, studiues, përgatitës dhe arkitekt i festivaleve folklorike, udhëheqës artistik, mik dhe bashkëpunëtor i afërt i muzikologëve të rinj, në Vlorë e kanë thirrur me plot të drejtë “kapedan i muzikës tradicionale labe”, njohës i mirë dhe studiues i mrekullueshëm i mbarë muzikës tradicionale shqiptare.

Ai shquan në kontributin e vet në gjithë etnomuzikologjinë shqiptare, si krijues dhe orkestrues mbi koncepte bashkëkohore të këngëve e valleve popullore shqiptare nga Kosova, Tropoja, Shqipëria e Mesme e Labëria, duke i sjellë të rifreskuara për publikun. Haxhi H. Dalipi është nderuar me titullin “Artist i Merituar”, gjithashtu së fundi dhe me titullin e lartë presidencial “Mjeshtër i Madh”.

Kjo natyrë dhe veprimtari komplekse e muzikologut dhe kompozitorit Haxhi Dalipi, është një vlerë e cila nuk mund të plekset në një individ të caktuar, përveçse tek një njeri i talentuar dhe me vullnet të madh për punën. Duke qenë pinjolli i një dere të njohur në Gjirokastër, me një traditë të njohur kulturore dhe arsimore, siç ishin Dalipajt, Haxhi H. Dalipi përveçse përcolli traditën familjare në ditët tona, ai e pasuroi atë me një emër të ri, i cili padyshim do t’i rezistojë gjatë kohës dhe në të ardhmen, bashkë me këngën popullore të Jugut, e njohur ndryshe si kënga polifonike, tashmë e marrë nën kujdes nga UNESCO.

Duke qenë se ai kishte një aftësi të habitshme për të bërë bashkë në zhanrin muzikorë të këngës dhe të valles njohuritë teorike dhe burimin e gjallë të këngës apo valles popullore, me një ndjeshmëri të lartë, por me një kohezion të rrallë, Haxhi H. Dalipi e pasuroi me vepra muzikore, me këngë dhe me valle simfonike, me rapsodi dhe suita, me opereta për fëmijë dhe nënzhanre të tjera të muzikës dhe këngës, duke u kujdesur gjithashtu si dirigjent i kësaj krijimtarie të larmishme, qoftë të krijimtarisë së tij, të kompozitorëve shqiptarë dhe atyre botërorë të kohëve të ndryshme.

Muzikologu i njohur shkoi në auditoret universitare nga mjediset shkollore dhe ato artistike të shkollës dhe të veprimtarive artistike të Vlorës. Përveçse shpirtit artistik të lindur, ai zbuloi, ndihmoi, u tregoi rrugën e artit dhjetra artistëve të rinj, kryesisht në Shkollën e Mesme Artistike “Naim Frashëri” në Vlorë, në mjedise të tjera ku e solli rasti dhe koha të punonte në Asamblinë Shtetëror të Këngëve dhe Valleve Popullore, në Institutin e Lartë të Arteve, ku disa prej tyre u bënë emra të njohur të artit, muzikës, instrumenteve muzikorë dhe kulturës shqiptare.

Muzika, kënga dhe degët e tjera të këtij arti kanë një ritëm jashtëzakonisht të shpejtë në zhvillimin e vet. Bota e muzikës ka qenë dhe ka mbetur një sfidë e njerëzve të talentuar, e njerëzve që ndjejnë, kuptojnë dhe nuhasin zhvillimin dhe të ardhmen. Muzika ka diktuar dhe dikton zhvillimin e shoqërisë, siç është dhe poezia, një nga llojet më të emancipuara të shoqërisë njerëzore historikisht. Në punën dhe personalitetin polivalent të Haxhi Dalipit vullneti për të hulumtuar dhe studiuar gjithçka të muzikës nuk rreshti gjatë gjithë jetës së tij. I lidhur shumë me kulturën tradicionale të Gjirokastrës, veçmas me këngën tradicionale labe dhe myzeqare, që nga këngët, vallet e kënduara, veglat instrumentale të larmishme, ai arriti të sjellë dimensione të reja interpretuese në pikëpamjen studimore për këtë pasuri tradicionale, e cila praktikisht mbush mjedisin kulturor tradicional të këtyre trevave dhe më gjerë.

Duke hyrë në interpretimet teorike dhe studimore të Haxhi Dalipit, kupton mjaft mirë një raport fundamental që ai kishte për këngën dhe muzikën popullore, të cilat ai i shihte si komunikime të rëndësishme shpirtërore të shoqërisë dhe si “dokumentues” për të lidhur kohët. Në këngët popullore ai kërkonte të gjente gjithë kulturën, etnopsikologjinë popullore kohë pas kohe, e cila rridhte në fragmentet e këngëve dhe të valleve popullore. Për ta pasuruar këtë fond, me një përkushtim të pazakontë Haxhi Dalipi është një nga muzikologët dhe kapacitetet dirigjuese, i cili organizoi, përgatiti dhe nxori në skenat e mëdha të festivaleve kombëtare ne Gjirokastër dhe ndërkombëtare në Francë, Turqi, Kosovë, Greqi, Itali, Gjermani, Maqedoni të grupeve popullore të Vlorës, në pjesën më të madhe të të cilëve u nderua me çmime të para dhe kurora të arta. Kontributi i vyer dhe i çmuar i Haxhi H. Dalipit ka mbetur në punën e gjatë dhe mjeshtërore që e lidhte atë si udhëheqës artistik i Ansamblit “Labëria”, një nga burimet e pashtershëm të këngës polifonike të Jugut në Vlorë, por dhe të Ansamblit të Këngëve dhe Valleve në Tiranë.

Duke qenë në burimin më të rëndësishëm të kulturës popullore shqiptare, Haxhi.H. Dalipi ishte një nga njohësit më të mirë të muzikës tradicionale labe, por dhe të asaj tradicionale kombëtare shqiptare, me çfarë, puna e tij është nderuar dhe vlerësuar në dimensione lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. I gjendur pranë bartësve të moçëm, ai siç duket, kërkonte të transmetonte dhe tek të rinjtë dashurinë dhe vlerën për kulturën kombëtare, të cilën e quante një nga gjërat më të rëndësishme të identitetit kulturorë kombëtar.

Përveç kontaktit të vazhdueshëm që etnomuzikologu Haxhi H. Dalipi bëri gjatë gjithë veprimtarisë së tij në skenat e vogla dhe skenat e mëdha, me grupin e Vlorës, me Ansamblin Shtetërorë të Këngëve e Valleve, ai tashmë ka vendosur një kontakt dhe komunikim të rëndësishëm me njerëzit që e njohën, me ata që duan ta njohin, me muzikologët, këngëtarët dhe studiuesit e këngës labe, e cila ka qenë një burim i vazhdueshëm i punës dhe imagjinatës së tij krijuese gjatë gjithë jetës. Më së fundi etnomuzikologu Haxhi H. Dalipi ka afruar një komunikim shkrimor të rëndësishëm me anë të librit të tij “Duke përjetuar këngën labe”, një libër komunikues dhe shumëdimensional. Duke qenë një nga librat më të mirë dhe konkret mbi një nga burimet funksionale të këngës labe, libri ekspozon në mënyrë manuale dhe shkencore historike këngën labe në kompleksin e saj, si një nga burimet e rëndësishme të muzikës shqiptare, krahas atyre gege, asaj muzikore qytetare dhe asaj toske; ku reflekton gjithashtu njohje dhe shpjegim për gamën e madhe të stileve muzikore të shumta që ka në vetvete kënga dhe muzika e këngës labe (mbi 15 të tilla); çështjet e melodikës, të grave dhe të burrave dhe çështje të tjera që shihen për herë të parë në këtë lloj qasjeje historike-shkencore.

Siç dihet, muzika dhe kënga labe ka pasur qasje të vazhdueshme teorike shkencore nga studiuesit e saj të njohur, pasi ajo është ngritur mbi një kompleks çështjesh dhe referencash të brendshme të saj. Studimi më i fundit që vjen përmes librit “Duke përjetuar këngën labe” të Haxhi H. Dalipi e pasuron këtë areal të pashtershëm, i cili ushqehet përditë nga burimi popullor, por ai ka një teknikë interesante leximi, ku autori kërkon të referojë nocionet bazike të saj në një terminologji më afër komunikimit, siç është nocioni këngë një-zërëshe për nocionin këngë monofonike, këngë shumë-zërëshe për këngë polifonike, këngë tradicionale për këngë popullore (një term i përdorur në terminologjinë etnomuzikologjike ndërkombëtare); muzikë një-zërëshe për muzikë monofonike; muzikë shumë-zërëshe për muzikë polifonike; muzikë tradicionale për muzikë popullore (term etnomuzikor ndërkombëtar); stil muzikor fshatar për muzikën e një fshati dhe disa risi të tjera termash dhe nocionesh.

Haxhi H. Dalipi është një nga burimet e rëndësishme të njohjes në burim dhe në interpretimin teorik të larmisë së këngës labe siç janë për këngët tradicionale të Kuçit, Bolenës, Smokthinës, Lumi i Vlorës, Vranishtit, Tërbaçit, Lapardhasë, Dukatit, Tragjasit, Kaninës, Karbunarës, Himarës, Pilurit, Dhërmiut, Myzeqesë dhe asaj qytetare të Vlorës, studime të cilat zënë pjesën më të madhe të librit “Duke përjetuar këngën labe” botuar nga shtëpia botuese “Toena”, Tiranë, 2018.

Në personalitetin e tij shkencor rëndësi të madhe merr studimi në kompleks që ai ka bërë për polifoninë labe, të cilin e ka nisur në Himarë, ku ai shfrytëzoi maksimalisht dhe mjeshtërisht personalitetet popullore të këtij burimi vendës si: Pano Kokaveshi (këngëtari i njohur himariot, i cili kishte marrë pjesë në incizimet e këngëve të Himarës në pllakat e famshme “PATHE”), po ashtu, ai bashkëpunoi ngushtësisht me Lefter Çipën në Pilur, Dhimitër Varfin në Himarë Llambro Gjomemon ne Iljas, Kujtim Micin ne Tërbac, Muhamet Tartarin në Vranisht, Hiqmet Meçen në Vlorë, Feti Brahimin në Lapardha, Hamdi Pulon në Tragjas, dhe eksploroi nga afër këngën polifonike në Dukat, Tragjas, Tërbaç, Vranisht, Kallarat dhe Lapardha. Një kontribut të çmuar Haxhi Dalipi dha edhe në përgatitjen e filmit “Polifonia shqiptare”, se bashku me prof. Benjamin Krutën dhe Spiro Shetunin, i cili u paraqit ne Festivalin Europian në Gjermani. Marrja e çmimit ndërkombëtar “Europa për folklorin” ishte një vlerësim i rrallë që iu bë polifonisë shqiptare. Për dorëzimin e këtij titulli në Shqipëri erdhi drejtori i Muzeut të Etnografisë të Skocisë prof. Aleksander Fenton dhe në fshatin Tërbaç u organizua një ceremoni madhështore me përfaqësuesit e këngës polifonike të Labërisë. Pas fjalëve të prof. Alfred Uçit dhe Benjamin Krutës, Haxhi Dalipi tha: ”Vlerësimi i polifonisë shqiptare nga Europa na bën ne të mendojmë edhe më mirë për të gjurmuar, mbledhur dhe ekzekutuar me grupet tona të mrekullueshme polifonike këtë visar të rrallë të shpirtit artistik të popullit tonë që është një minierë e mençrisë së tij”. Haxhi H. Dalipi është dhe njëri nga njohësit e plotë të këngës qytetare vlonjate. Ai ishte miku i ngushtë i “bardëve” të rëndë të kësaj kënge si: Themistokli Mona, Reshat Osmane, dy kompozitorët e shquar vlonjat, të cilët ai i ka vlerësuar gjatw gjithw jetws. Për t’i shkuar sa më në origjinën e hershme kësaj kënge, ai ka organizuar ekspedita hulumtuese në Kaninë (njëra nga vatrat kryesore të kësaj kënge), në Drashovicë, Mavrovë dhe Armen, por pa iu shmangur tabanit qytetar të Vlorës, ekspeditat në lagjet e këtij qyteti tradicional të kësaj kënge në Muradije dhe në Karabash. Pa iu larguar asnjëherë burimit të kësaj kënge tradicionale, ai shfrytëzoi mjaft mirë këngëtarët e njohur të këngës qytetare vlonjate si Gjysh Çobo, Halit Hata, Hajdar Vlora e Bardhyl Zhori, por dhe interpretues të tjerë virtuoz si Meliha Doda dhe Konstandin Thana.

Për këngën popullore qytetare të Vlorës, ai organizoi disa tryeza e simpoziume shkencore, ku ftoi edhe mjaft kompozitorë dhe këngëtarë të njohur jo vetëm të qytetit të Vlorës, por edhe nga Tirana dhe qytete të tjera të vendit me librin “R.Osmani dhe kënga qytetare e Vlorës”, Tirane 1986, ai vë në dukje se: ”Kënga vlonjate si pjesë e kulturës popullore qytetare të kombit ka pasqyruar identitetin e vet kulturor. Kënga qytetare vlonjate është pjesa e atij deti të thellë, plot pasuri muzikore, popullore të Jugut që të ngjallë dashuri, respekt e detyrim të veçantë estetik e artistik. Ne e dimë mirë se Vlora jonë ka qenë dhe është një minierë thesarësh, këngësh e vlerash muzikore, është një minierë që sa më thellë të futesh e të kërkosh zbulon xhevahirë të rralla e pafundësi mrekullish…”

Askush nuk mund të mos e ketë dëgjuar në variantin më mbresë-lënës dhe me një vokacion kombëtarë një nga këngët emocionuese, e cila është kënduar dhe vazhdon të këndohet në moment të rëndësishme kombëtare “Janinës ç’i panë sytë”, për të cilën me të drejtë shqiptarët e kanë quajtur një këngë kombëtare, por jo vetëm kjo këngë, por dhe të tjera që kanë talentin kompozues dhe dirigjues të profesorit Haxhi H. Dalipi. Në interpretimin dhe zbulimin e profesionistit që ka njohur muzikën dhe këngën labe në kompleks, por dhe atë tradicionale shqiptare janë trajtimet që Dalipi ka bërë në punime posaçërisht specifike, njëri prej të cilëve titullohet “Monofonia labe gjurmë e një kulture të lashtë të muzikës popullore vokale”. Punimi shquan për një lidhje të thellë, por të vazhdueshme të kësaj kënge me origjinë si këngë vetmie, këngë derti, apo këngë dëshire, që është gjetur në Dukat, në Kurveleshin e Poshtëm-Kallarat, Kuç e Bolenë e gjetkë.

Kënga duke qenë e natyrës elegjiake, duket se mban brenda saj dhe prerje të caktuara të historisë njerëzore, ndoshta më e shfaqur gjatë kohës së marrjes së nizamëve për në ushtrinë perandorake osmane. Kallarati duket se është një vatër që ka arritur ta mbajë këtë lloj kënge monofonike për shkak dhe të rrethanave gjeografike (pjesë të shumta shkëmbore), për të cilat profesori dhe studiuesi Haxhi H. Dalipi thotë se ka shënime të shumta, për ngjarje, ndodhira, gojëdhëna, histori këngësh dhe këngë të tjera të përdorura dhe në vallet ku është shfaqur dhe polifonia fillestare. Ja ç’interpretim interesant bën Dalipi: ”Zequa, (Zeqo Hoxha, këngëtar nga Kallarati), kur këndon, mendon në bazë të situatave muzikore… në melodinë e tij sikur ka një grumbull zërash si isoooo.” Kur ia thashë këtë, ai m’u përgjigj: ”Shpella m’a kthehu zërin tim më të dendur dhe më të rëndë, Këmborën e pëlqej se më mbush melodinë e zërit tim dhe veshin…”. Pastaj në këtë kontekst të gjerë të burimeve të vjelura në terren, ai shënon: ”Fakti që mbartësit e këtij stili muzikor monodik kanë ruajtur poezinë fillestare nëpër shekuj, flet për një vlerë origjinale cilësore dhe të qëndrueshme, e cila si strukturë melodike duhet të jetë kristalizuar shumë më herët në Kurvelesh, Dukat, Himarë… Një fakt i tillë duhet të lidhet me lashtësinë e saj.”, që përbën dhe një nga vlerat fillestare të muzikës popullore të krahinës së Vlorës, pse jo, dhe të Labërisë në tërësi.”

Haxhi H. Dalipi ishte dhe mbetet një nga njohësit më të thellë të këngës, muzikës, instrumentit të këngës labe. Duke hulumtuar, studiuar dhe parë të gjithë burimet e kësaj kënge, në të gjithë variantet dhe specifikat e saj, pasi vetëm Himara kishte dikur 54 fshatra, në të gjithë krahinën e gjerë të Labërisë, ai përveçse e ka pasuruar mendimin shkencor për këtë këngë apo muzikë, por ka hapur rrugë dhe këndvështrime interesante për studiuesit e rinj të saj. Bashkëkohësit e tij, bashkëpunëtorët, njerëzit me të cilët punoi, studiuesit e polifonisë dhe këngës labe; tregojnë për një njeri me kulturë, me pasion, me aftësi dhe sfidant i vështirësive.“Njeri pasionant, me një dashuri të pakufishme për artin: kompozitor, dirigjent, drejtues artistik, muzikolog, etnolog dhe njeri me zemër te pastër llamburitëse e plot dritë, ai ishte një nga njerëzit dhe artistët më të nderuar në Vlorë. Të gjithë e thërrisnin: Profesor!… shënon në vlerësimin e tij për Haxhi H. Dalipin një nga bashkëkohësit dhe njohësit e afërt të tij Vasil Qesari. Në shpirtin dhe ritmin e punës së Haxhi H. Dalipit qe pleksur natyra e fortë e burrit lab, një njeri me karakter të fortë, por dhe të ndjeshëm, komunikues, tolerant, i cili vëzhgonte gjithçka, për të cilin pa dyshim ishte mishëruar figura burrërore dhe tradicionale e labit me vetitë e mira të kësaj krahine.

Libri studimor “Duke përjetuar këngën labe”, i Haxhi H. Dalipit (pas vdekjes), siç dhe kuptohet nga larmia, gjerësia e natyrës hulumtuese dhe eksploruese, është një libër i shkruar nga autori në një hapësirë kohore të konsiderueshme me dëshmi interesante etnomuzikologjike. Libri ka një natyrë bashkëpunuese bashkë me bashkëpunëtorët e tjerë të fushës së tij. Ai përbën një kontribut të rëndësishëm teorik në këtë fushë, i ndërtuar mjeshtërisht dhe praktikisht mbi një trashëgimi teorike dhe praktike në fushën e etnomuzikologjisë mbi traditën e muzikës labe, stileve të saj, përfaqësimit muzikor të grave dhe burrave, për instrumentet muzikore dhe çështje të tjera bazike të kësaj pasurie, e cila përveçse duhet të studiohet akoma, ajo duhet promovuar dhe ruajtur. Në fund të fundit dhe puna e madhe e profesorit Haxhi H. Dalipi këtë kërkonte.

Haxhi H. Dalipi ishte një vazhdues i denjë i origjinës së tij, Dalipajve të lagjes së njohur “Palorto” të qytetit muze të Gjirokastrës, të një familje e cila ka lënë shenjën e vet gjatë gjithë historisë së saj, në të cilën ka qenë mishëruar një kompleks tradicional kulturologjik, historik i vazhdueshëm dhe i trashëgueshëm që nga tradita mëse 300-vjeçare, siç shprehet për kompleksin e famshëm të Angonatëve, ku bëjnë pjesë Dalipajt e hershëm të Gjirokastrës (Selfo, Sami, Dalip, Asllan, Haxhi, Muho, etj) në të gjithë shtrirjen e kësaj familjeje të njohur, e deri tek promovimi dhe puna e Haxhi H. Dalipit.

Haxhi Dalipi është një model i mrekullueshëm i personalitetit të kulturës dhe dijes etnomuzikologjike shqiptare, i cili arriti të promovojë në harmoni traditën me zhvillimin bashkëkohorë të kësaj pasurie të çmuar, qoftë të këngës e muzikës së Labërisë, por dhe të polifonisë së jugut si një vlerë e cila i ka qëndruar kohës dhe që duhet t’i rezistojë të ardhmes.

Tiranë- Vlorë, dhjetor 2018