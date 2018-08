Haxhinasto: Qeveria jashtë realitetit. Ka humbur sensin e shërbimit ndaj qytetarëve, ikje masive e shqiptarëve

Deputeti i LSI-se, Edmond Haxhinasto flet ne trajnimin me te rinjte e LRI-se ne kampin e Jales.

Haxhinasto: Qeveria ka humbur sensin e realitetit. Ajo ka humbur sensin e sherbimit ndaj qytetarit. Shqiperise i duhet nje qeveri me fytyre humane e sociale. Kjo qeveri ka vrare besimin per nje jete me te mire dhe kjo reflektohet nga emigrimi masiv i shqiptareve, vecanerisht i rinise si dhe ne shifrat alaramante te tkurrjes se popullsise.

Haxhinasto: Politikat fiskale te qeverise kane qellim te mbushin arken e shtetit, duke u shpenzuar ne menyre te papergjegjegjshme, ne vend qe te sherbeje per investime publike dhe nxitjen e rritjes ekonomike. PPP nuk kane transparence,as per burimin e financimit as per veprat ku investohen. Shqiperia ka prioritete te tjera infrastrukturore dhe detyrime nderkombetare per rrjetet infrastrukturore qe vijne nga Procesi i Berlinit.

Haxhinasto per ceshtjen e ndryshimit te kufijeve: Ndryshimi i kufijeve eshte kundra frymes europiane te integrimit dhe te te drejtave te qytetareve. Shtetet etnikisht te pastra, te pamundura per tu krijuar ne Ballkan. perpjekjet per ti realizuar ato kane perfunduar ne gjakderdhje. Fokusi duhet te jete te respektimi i te drejtave te komuniteteve etnike dhe jo te shkembimi i territoreve. Shkembimi i territoreve e largon Rajonin nga Europa.

l.h/ dita