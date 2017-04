Haxhiqamilët

Nga Xhevdet Shehu

Gjithnjë na ka munduar pyetja: Ku po shkojmë? A është Europa destinacioni ynë kryesor dhe i vetëm? A jemi të sigurt në këtë rrugë që jemi nisur e nuk po sosim asnjëherë? Njëqind e ca vjet shtet nuk na kanë mjaftuar për të qenë të qartë dhe në union në synimin tonë. Gjithnjë na kanë vënë stërkëmbsha, na kanë bërë prita, na kanë errësuar pamjen e perspektivës. Po kush kanë qenë dhe kush janë ata që na kanë vënë stërkëmbsha?

Ajo që është bërë e qartë përfundimisht është fakti se armiqtë më të mëdhenj të përparimit jemi vetë ne shqiptarët. Në një mënyrë a një tjetër, qysh në gjenezën e shtetit tonë modern.

Fill pas shpalljes së Pavarësisë Kombëtare më 28 Nëntor 1912, disa javë më vonë dhe përgjatë vitit 1913, ndërkohë që Fuqitë e mëdha kishin vënë në tryezë hartën e Shqipërisë për ta bërë copa-copa, sikurse dhe e bënë, në Shqipëri lindi e ashtuquajtura lëvizje ‘Dumbabiste’ e atyre që bërtisnin rrugëve të Shqipërisë ‘Dum Babën!’, domethënë “duam Baba Dovletin” “Dum Baba Sulltanin”! Pra ishin ata që vajtonin shkëputjen nga Perandoria Osmane. Përfaqësuesi më tipik i kësaj lëvizjeje ishte Haxhi Qamili. Se ç’përfaqësonte ajo lëvizje e ka thënë historia dhe e dinë të gjithë. Mjafton të kujtojmë se në vitin e mbrapshtë 1913, haxhiqamilistët e çakërdisur, duke vajtuar për shkëputjen nga Baba Dovleti, sipas I. Kadaresë te “Viti i mbrapshtë”, këndonin në ekstazë katundeve të Shqipërisë së mesme në këtë mënyrë:

Për xhenet u nisëm, sosëm në xhehnem,

Shqipëri, moj kuçkë, na bëre verem,

Thuaj sikter Evropës si denbabaden!…

Që po e sjellim në kujtesë njëqind vjet më pas këtë fakt kjo e ka një arsye. Jemi para zgjedhjeve të 18 qershorit që janë cilësuar si shumë të rëndësishme për integrimin europian të vendit. Në të vërtetë kjo aspiratë europiane e shqiptarëve është më shumë se 100-vjeçare. Por më thekshëm kjo aspiratë u shfaq pas përmbysjes së diktaturës komuniste në vitin 1990, kur shqiptarët brohorisnin nëpër sheshe “E duam Shqipërinë si gjithë Europa!” Por pas më shumë se njëzet e pesë vjetësh, ne vërejmë se Europa vazhdon të mbetet e largët, thuajse e paarritshme për ne. Përse?

Një krahasim i thjeshtë i standardeve shqiptare me ato europiane në të gjitha aspektet e jetës dhe veprimtarisë shoqërore e politike tregon se sa larg jemi. Një protestë e të ashtuquajturës opozitë prej dy muajsh në bulevard është mbase nga treguesit më kuptimplotë të mungesës së standardit bazë: respektimit të normave demokratike.

Prej dy muajsh Shqipëria po vuan sindromën e çadrës së opozitës në bulevard. Është ky pa dyshim një nga gjestet më të pakuptimta dhe më të çakërdisura të pas vitit 1990, natyrisht duke përjashtuar vitin e çmendur 1997.

Kjo është pamja që duket, pasi çadra në vetvete në emër të një proteste pa asnjë kauzë ngjan si një rrufe në qiell të kthjellët. Ndërkohë që presidenti në detyrë kishte dekretuar datën e zgjedhjeve të 18 qershorit, PD dhe aleatët e saj të vegjël në opozitë bënë të pabërën: u ngujuan në një çadër, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike. Kjo gjoja në emër të garantimit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në 18 qershor. Kërkesë më absurde dhe më të befasishme nuk kishte. Ndaj, jo vetëm shqiptarët u habitën nga kjo kërkesë dhe nuk e mbështetën, por sikurse do të tregonin edhe dy muajt në vijim, edhe Europa e Amerika bashkë me të duket se vunë duart në kokë e thanë: A janë në vete këta!?

Gjesti i çadrës në bulevard është një gjest i mirëfilltë harakiri, një vetëvrasje me dashje e atyre njerëzve që pretendojnë se po sakrifikohen për një ideal të lartë. Jam i sigurt se ata e kanë kuptuar se harakiri në këtë rast më shumë se një gjest personal vetësakrifikimi, është vetëflijim absurd i një partie dhe i një kategorie njerëzish që kanë besuar tek një parti për një person të vetëm. Ky person quhet Sali Berisha. Mjerë ata që bëhen viktima pa e kuptuar thelbin e kësaj marrëzie.

Këtë e tha thuajse fare hapur dje ministri i jashtëm gjerman. Pasi e kishin thënë më parë edhe komisionerët më të lartë të BE-së dhe përfaqësuesit zyrtarë amerikanë. “Askush në Europë nuk po e kupton siç duhet. Parlamentarët bojkotojnë Parlamentin. Në vendin tim kjo është absurde. Në vend të kësaj, ata mblidhen në çadër duke realizuar një opozitë kundrejt Parlamentit. Ne s’mundemi dhe s’duam ta pranojmë dhe është absurde sepse për pak javë keni zgjedhje në Shqipëri dhe rasti më normal do të ishte që nëse deputetët nuk janë të kënaqur me qeverinë, ta anatemojnë këtë në fushatë. Cili është parimi bazë i demokracisë? Që në bazë të ligjeve dhe Kushtetutës, pakicat të mund të pranojnë shumicën. Sepse në të ardhmen do të kenë shansin për t’u shndërruar në shumicë”, tha Gabriel.

Përfundimisht, çadra në bulevard, e trumbetuar si mbrojtëse e vlerave të demokracisë dhe e votës së lirë, është çmitizuar si e tillë. Ajo është kundër reformave, kundër progresit, kundër drejtësisë që kërkohet të vihet në këtë vend. E, duke e vështruar më thellë, ajo çadër kërkon të shpëtojë nga ndëshkimi një grusht njerëzish të inkriminuar dhe të akuzuar prej vitesh për krime të rënda. E, ta stërhollosh më tej mendimin, në fund të fundit, ajo çadër kërkon të shpëtojë kokën e Sali Berishës, ideatorit dhe përgjegjësit kryesor për krimet më monstruoze në Shqipërinë e pas viteve 1990.

A ia vlen një sakrificë e tillë? Ata që janë ngujuar në çadër mbase janë të papërgjegjshëm ta kuptojnë për momentin.

Ata pak njërëz të ngujuar në atë çadër mjerane prej dy muajsh janë identikë me haxhqamilistët e një shekulli më parë. Ata në të gjithë sjelljen, fjalorin dhe retorikën e tyre duket sikur thërrasin në ekstazë:

Nuk do i lamë klyshnit e kuq me na i marrë pushtetin! Babë Sala (Berisha) asht ma i miri, na bani me pare, me shpi e me kryeqytet. Ai asht si florini. Ai asht mbret e mbret ka me kenë mot e jetë… Dum Babën!

+++

E pra, kush po i thotë sikter Europës?

Në fillim të viteve 1990 shqiptarët grindeshin se nga e se si do të hyjmë në Europë. Një palë thanë se rruga për në Europë shkon nga Roma, një palë tjetër këmbëngulte për Athinën, një palë e tretë ishte e prerë për Uashingtonin, një tjetër ishte për Berlinin…

Por, doli një, që u vuri kryq të gjitha këtyre opsioneve e dilemave, e… ia mbajti nga Lindja, firmosi anëtarësimin në Konferencën Islamike! Dhe ky ishte ish-Presidenti i atëhershëm Sali Berisha. Që prej njëzet e ca vjetësh ne shqiptarët jemi pjesë e asaj Konference.

Tani ankohemi pse nuk na pranon Europa! Një retrospektivë e shpejtë në ngjarjet kulmore të njëzet e ca viteve të fundit na qartëson për vonesën: nuk është Europa që na refuzon, por jemi ne që refuzojmë sistematikisht Europën dhe Amerikën së toku. Përse? Sepse duam të zhgryhemi këtu në llumin tonë primitiv, shumë larg standardeve të Europës së qytetëruar. Si në atë çadër mjerane në bulevard.

Nuk na tha Europa dhe Amerika manipuloni zgjedhjet e vidhni votat më 1996. Ishim ne, më saktë qeveria e asaj kohe nën drejtimin e Berishës, që e bënë atë katrahurë.

As firmat piramidale të fajdeve, as trazirat e vitit 1997 nuk na i bëri Europa dhe Amerika. As grushtin e shtetit në shtator të 1998-ës, nuk na i bënë të huajtë. As korrupsionin galopant nuk e bënë qytetarët e thjeshtë e të varfër shqiptarë, as europianët natyrisht. As hapësirën detare nuk e shitëm ne… Për të gjitha këto shqiptarët e dinë shkaktarin, sikurse e dinë edhe partnerët tanë ndërkombëtarë. Edhe pse na është refuzuar statusi kandidat për në BE përgjegjës dihet se kush është.

+++

Për zgjedhjet e 18 qershorit, PD me kryetar de fakto Bashën dhe de jure Berishën është gati të vetësakrifikohet, të bëjë harakiri si samurajt. A duhet të na vijë keq për këtë? Natyrisht. Sepse ata atje në çadër janë gati të bëjnë harakiri. Nuk do të çuditesha sikur ata të çanin barkun si samurajt për “perandorin” Sali. Natyrisht që është për të ardhur keq. Por ata këtë rrugë pazgjedhur. Ata presin vetëm një sinjal si haxhiqamilistët një shekull e ca më parë. Thirrja “Përpara” në turqisht do të thotë “Yxhym!”.

“Dumbabistët” presin vetëm sinjalin të bëjnë yxhym… Për t’i thënë sërish sikter Europës e për të kthyer mbrapsht rrotën e historisë?! Është e famshme shprehja e Haxhi Qamilit se sa të kem me vete Shijakun dhe Peqinin, nuk pjerdh për Europën!