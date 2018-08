“Hej Genc, pak logjikë mik!” Rama, me rubrikë të re në Facebook

Kryeministri Edi Rama duke e njohur mirë fuqinë e rrjeteve sociale, vjen në kanalin e tij në Facebook, ERTV, me një rubrikë te re, të quajtur “Përgjigja ime”.

Tashmë jo vetëm përgjigje me shkrim për komentuesit, por përgjigje sy më sy me video për një koment a temë të ditës.

Duke shtjelluar hapjen e rubrikës së re, Rama shkruan: “Jam angazhuar prej kohësh në komente të komenteve tuaja. E bëj me kënaqësi dhe përgjithësisht kur jam në makinë. Disa e quajnë humbje kohe, unë e quaj punë. Sepse komunikimi me njerëzit, është pjesë e detyrës sime dhe në këto kohë, kur gënjeshtrat, fabrikimet, lajmet e rreme gëlojnë si në harados, me shumë komunikim është më shumë punë për interesin e përbashkët të së vërtetës, fakteve, informacioneve të drejtpërdrejta.

Disa thonë se replikat e mia ndaj komentueseve janë arrogante, tallëse apo justifikuese. Ndjesë kujtdo që i duken kështu, po nuk janë ose të paktën s’dua kurrësesi të jenë të tilla. Dua po, të jenë të troçta, pa formalizma e pa protokoll dhe nëse hera-herës kanë humor apo ironi, nuk është assesi tallje, në asnjë mënyrë. Sepse sipas meje, fakti që mirë keq, një kryeministër i lexon komentuesit e tij, tregon respekt për ta dhe fakti tjetër, që debatoj me ata që shkruajnë për “keq”, s’do të thotë që justifikohem po që i begenis. Sidoqoftë, qëllimi është vetëm i mirë, të tjerat hanë të gjitha diskutim”.

Në hapjen e kësaj rubrike shefi i qeverisë zgjodhi t’i përgjigjet komentit të Genc Sejkos lidhur me vizitën e Ramës në familjen e Hysen Zhupanit në Shijak, e cila jetonte në varfëri ekstreme.

Qytetari e akuzonte se po bën show me mjerimin.

Genc Sejko: Mjerë ata që të falenderojnë dhe nuk dinë se ti je përgjegjës direkt për gjendjen e tyre. Ke 5 vjet në pushtet, çfarë ke bërë për të luftuar skamjen? Asgjë! Për ti treguar se po bën shtet, shtëpive që po rrënohen nga varfëria ke shkuar e i ke ngulur sahatin e dritave. Më pas i hoqe ndihmën sociale dhe lekët e kursyera ja shpërndave oligarkëve të tu. Dikujt tjetër do ti vinte turp por ty nuk të bën përshtypje. Ti bën show dhe me mjerimin. Je kryeministër i vendit, nuk je “Fundjava Ndryshe”.

Në replikë, Rama shprehet: “Nëse unë do të isha përgjegjës për gjendjen e tyre do të ishte shumë e thjeshtë por fatkeqësisht kjo është ti biesh me sëpatë fijes së logjikës më elementare. Nuk ka asnjë fakt, asnjë shifër, asnjë provë që të tregojë se në një fushë Shqipëria është më keq seç ishte 5 vjet më parë, përkundrazi. Natyrisht ka njerëz si Hyseni dhe familja e tij apo dhe të tjerë që nuk janë më mirë se 5 vjet më parë por njësoj. Aty ku sëpata juaj e këput fillin e logjikës është kur thua se këtë gjendje e solli sahati i dritave. Jo i dashur. Këtë gjendje e kishte krijuar mungesa e sahatit, mungesa e shtetit për të gjithë dhe e rregullave për të gjithë. Ka më pak varfëri aty ku ka shtet dhe më shumë rregull.

Ti gënjen pa dashje kur thua se unë u hoqa ndihmën sociale familjeve si Hysenit se në fakt krejt e kundërta është e vërtetë. Mësoje që falë reformës sime janë sot më shumë se 10 mijë familje të varfra e morën ndihmën për herë të parë dhe më shumë se dyfishi i tyre që e merrnin padrejtësisht nuk e marrin më. Thua se lekët e kursyera ua shpërndava oligarkëve. Hej Genc, pak logjikë mik, është krejt qesharake dhe nuk mbështetet në asnjë lloj filli arsyetimi dhe jo më në ndonjë fakt. Sa për turp, jo, jo, nuk më vjen turp të shkoj në shtëpinë e Hysenit se i kisha dhënë fjalën. Ti thua show, por për mua nuk ka pikë rëndësi çfarë thua ti por çfarë mendon Hyseni, zonja dhe fëmijët e tij”.



a.s/dita