Helmimi i gjimnazistëve, ministrja Shahini në Fier: E patolerueshme, do shtojmë oficerët

Ministrja e Arsimit, Besa Shahini ka mbërritur në Fier për të parë nga afër gjendjen e gjimnazistëve.

”Kjo ka lidhje me një pajisje te përdorur nga nxënësit, edhe herën e parë edhe tani. Kanë dashur të bëjnë një sherr në shkollë herën por kjo tani është e patolerueshme, do marrim masat e nevojshme, do gjejmë ata që e bënë, do shohim kamerat dhe çdo gjë tjetër. Do marrim masa që mos të përsëritet më. Shkolla do të marrë masa ndaj nxënësve, për më tepër do flasë Policia. Do kemi më shumë oficerë policie dhe më shumë kamera në shkollë”, tha Shahini në një prononcim pasi vizitoi nxënësit.