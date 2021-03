Helmimi i Navalny, SHBA dhe BE vendosin sanksione ndaj zyrtarëve rusë dhe bizneseve

SHBA ka njoftuar sanksione ndaj shtatë zyrtarëve të qeverisë ruse dhe 13 ndërmarrjeve ruse dhe evropiane si përgjigje të helmimit të liderit të opozitës Alexei Navalny, që një vlerësim i inteligjencës amerikane konfirmoi se ishte punë e FSB, shërbimit sekret rus.

Zyrtarë të lartë të administratës përshkruan masat e marra, të cilat janë gjithashtu një përgjigje ndaj burgimit të vazhdueshëm të Navalny, si të kapur me sanksionet e vendosura ndaj Moskës nga BE në tetor, ndërsa administrata Trump kryesisht kishte mbyllur një sy qorr.

Zyrtarët thanë se politika ndaj Rusisë tani po koordinohej ngushtë me aleatët evropianë dhe se masat më ndëshkuese do të priten në javët e ardhshme në përgjigje të sulmit kibernetik të “Erërave Diellore” të vitit të kaluar, ndërhyrjes ruse në zgjedhjet e vitit 2020 dhe ndhimave që u janë ofruar luftëtarëve talebanë dhe ekstremistë të tjerë për vrasjen e SH.B.A.

“Toni dhe përmbajtja e bisedës sonë me Rusinë dhe bisedat tona rreth Rusisë, do të jenë shumë të ndryshme nga ato që patë në administratën e mëparshme”, tha një zyrtar i lartë.

“Ne nuk po kërkojmë të përshkallëzohemi, nuk po kërkojmë të rivendosemi. Ne po kërkojmë stabilitet dhe parashikueshmëri dhe fusha të punës konstruktive me Rusinë, ku është në interesin tonë ta bëjmë atë.”

Sanksionet po vendosen nën Aktin e Armëve Kimike dhe Biologjike të vitit 1991, “dhe autoritetet e tjera”, dhe përfaqësojnë një zgjerim të atyre që janë vendosur tashmë në përgjigje të sulmit ndaj ish-spiunit Sergei Skripal dhe vajzës së tij në MB në 2018.

Shtatë zyrtarët rusë të shënjestruar nga sanksionet nuk u emëruan menjëherë.

Çdo pronë ose marrëveshje në SH.B.A. do të ngrihet ose bllokohet dhe të huajt që kryejnë transaksione me ta gjithashtu mund të përballen me sanksione.

Departamenti i Amerikan i Tregtisë njoftoi një shtrëngim të kontrolleve të eksportit mbi artikujt që mund të përdoren për të bërë armë kimike ose biologjike.

Nëntë rusë, tre kompani gjermane dhe një zvicerane, si dhe një institut hulumtimi qeveritar, janë duke u vendosur në një “listë entiteti” që do të thotë se marrëdhëniet e SHBA-së me ta do të kërkonin një licencë “mbi prezumimin e mohimit”.

Emrat e kompanive dhe institutit do të botoheshin më vonë të Martën.

Ky njoftim ka ardhur teksa Bashkimi Evropian ka sanksionuar katër zyrtarë rusë.

j.l./ dita