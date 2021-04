“Hera e fundit që listat në PD i bën kryetari”, analisti pyet Bashën: A iu fike mikrofonat anëtarëve të Kryesisë kur prezantove kandidatët e tu?

Moderatori Alfred Lela, nga emisioni i tij “PolitikOn” në Ora News i është drejtuar kryedemokratit Lulzim Basha me një pyetje që do të ripërsëritet në të gjitha puntatat e emisionit derisa të marrë përgjigje, “A ishte maji i 2017-s hera e fundit që listat e kandidatëve për deputetë në PD i bën kryetari?”.

Lela, për këtë pyetje mori shkas nga deklarata e Bashës para zgjedhjeve të 2017-n, se do të ishte hera e fundit që listat do të dorëzoheshin nga kryetari.

Mirëpo edhe në zgjedhjet e 25 prillit, ishte po Basha që lexoi listën e kandidatëve për deputet. Ndaj moderatori Lela i bën një tjetër pyetje Bashës, nëse para 1 muaji në platformën Zoom i ka fikur ai apo tekniku mikrofonat e anëtarëve të kryesisë, duke lexuar listën e tij të kandidatëve, pa i lënë anëtarët të shprehin mendimin.

Zotimi i Bashës në maj të 2017-s:

“Fuqizimi i anëtarit do të thotë një anëtar një votë, siç u shpreha kur dorëzova listën e anëtarëve. Kjo do të jetë hera e fundit që lista dorëzohet nga kryetari. Dhe që këtej e tutje do të jetë produkt i një procesi transparent, gjithëpërfshirës dhe me standarde dhe konkurrues për të evidentuar me votën e çdo anëtari të partisë demokratike më të mirët dhe për t’u bashkuar rreth tyre në betejë”, deklaronte Basha në fjalët e tij para zgjedhjeve të katër viteve më parë, në maj të 2017-s.

Pyetjet e Alfred Lelës në intervistën pa të ftuar për Lulzim Bashën:

“Kjo është një deklaratë e zotit Basha në maj të 2017-s. Zoti Basha u betua se do të jetë hera e fundit që është kryetari që i bën listat. Jam i detyruar ta bëj këtë intervistë pa të ftuar dhe ta pyes zotin Basha pa qenë këtu sepse unë që nga fillimi i emisionit, nga shtatori personalisht dhe nëpërmjet disa kanaleve të tjera të komunikimeve i kam kërkuar zotit Basha të ulet me mua për një intervistë dhe muaj më vonë ende asnjë përgjigje. Duke nisur nga ky emision, unë do i bëj një pyetje zotit Basha në intervistën pa të ftuar, ndoshta do ta shtrij dhe me personazhet e tjerë politikë, ose jo.

Pyetja lidhet me atë që kryetari i PD-së ka deklaruar në 2017-n që është hera e fundit që listat në PD i bën kryetari. Kur keni shpallur listat e kandidatëve për deputet para 1 muaji në platformën Zoom a i keni fikur ju ose tekniku mikrofonat e anëtarëve të kryesisë dhe a keni bërë gjë tjetër veçse keni lexuar listën tuaj të plotë, të kandidatëve për deputetë pa lënë askënd të protestojë, të japë mendimin duke u hequr të drejtën anëtarëve të kryesisë që të japin mendimet e tyre? Dhe duke kujtuar majin e 2017-s, a ishte kjo hera e fundit që listat në PD i bën kryetari, apo çfarë? Unë ju pres në studio dhe ju bëj shumë të fala”.

o.j/dita