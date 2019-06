Nga Viktor Malaj

Para disa kohësh, zoti Aldo Bumçi tha në një studio televizive se nuk duhej marrë me opozitën pasi, sipas tij, vendit nuk i vjen asgjë e keqe nga opozita, por nga qeverisja. Pohimi i tij nuk i përgjigjet aspak të vërtetës. Në mënyrë figurative, opozita është vajza që pretendon të bëhet nuse dhe zonjë shtëpie dhe verifikimi i sjelljeve të saj, analiza e tyre janë po aq të rëndësishme sa edhe të qeverisjes. Kjo rëndësi bëhet akoma më e madhe kur kemi të bëjmë me një opozitë që ka nusëruar disa herë dhe po aq herë është treguar e padenjë dhe për këtë shkak është ndarë nga “burri” popull, herë me marrëveshje dhe herë me dhunë. Dhe, tani dëshiron dhe mëton të kthehet tek “burri i parë” me dhunë dhe me alibinë se herën tjetër e ndau nga “burri popull” ajo (shumica e sotme) që u martua me popullin duke e shformuar vullnetin e tij, sepse ai vullnet, “i përkiste” asaj, pra Partisë së Aldos.

Qysh kur vendosën të organizojnë protestat e dhunshme dhe imponuese, figurat e konsumuara opozitare nuk pushojnë asnjëherë së thëni se, gjasme, populli del në protesta sepse është i zemëruar me Qeverinë dhe jo pse e nxjerrin ata dhe se, ata vetë thjesht shkojnë pas popullit. Që populli shqiptar, si çdo popull në botë, ka shumë arsye të jetë i pakënaqur me këtë qeverisje dhe të protestojë për shumë probleme të jetesës individuale dhe kolektive kjo nuk vihet në dyshim. Lulzim Basha tha para pak ditëve se herën tjetër: “Në protestën e ardhëshme fjalën do ta ketë vetëm sovrani, vetëm ju”. E përkthyer në jetën e përditëshme dhe në perspektivë, kjo do të thotë se për dhunën e ardhëshme Basha dhe skuadra e tij qesharake e “udhëheqësve të roitur” nuk do të mbajnë asnjë përgjegjësi dhe se deri tani kanë qenë ata që e kanë përmbajtur “zemërimin popullor” por tani e mbrapa nuk do ia bëjnë më këtë nder qeverisjes.

Nëse është vërtetë kështu siç përrallisin Basha dhe gjithë të rënët nga pushteti, të dëshpëruarit nga kjo rënie dhe të pamerituarit për pushtet, atëherë këta nuk duhet as të caktojnë datë, orë dhe vend protestash, as të bëjnë thirrje për protesta dhe, aq më pak, të organizojnë autobuzë e makina anekënd Shqipërisë për të mbledhur në protestë “të revoltuarit” me Qeverinë. Le t’i lënë ata të dalin vetë në rrugë e sheshe dhe, kur të shohin se çfarë po iu bën “diktatura”, të vrapojnë për t’iu dalë zot. Në fund të fundit, le të ndodhë vetëm një herë që të mos i shohim në shesh këto fytyra hipokritësh dhe sharlatanësh, le të shohim vetëm zemërimin e popullit me qeverisjen dhe jo lajthitjen, egërsinë dhe pafytyrësinë e të eturve për qeverisje dhe sundim.

Larg hipokrizisë, demagogjisë dhe mashtrimit, për mendimin tim, simboli i këtyre protestave mbetet ai qytetari protestues me gjuhën e nxjerrë jashtë një pëllëmbë që na tallte përballë kamerave. Fotografia e tij, e botuar nga disa gazeta, nuk më hiqet nga kujtesa si përqeshje e gjithë shqiptarëve, pa dallime politike apo krahinore. Gjuhëjashti, si viktimë e padijes, vegël e manipulimit politik dhe pasqyrë e mjerimit tonë moral, duke na nxjerrë gjuhën përpara kamerave, ndërsa ishte pjesë e një proteste të dhunshme, duket sikur na thotë: Unë kam tridhjetë vjet që tallem me ju; iu shkoj mbrapa atyre që ju kanë dhunuar, mashtruar keqtrajtuar dhe nëpërkëmbur; unë iu kam shërbyer atyre shumë herë për fasadë nëpër mitingje, kam marrë pjesë në djegie e shkatërrime të vendit dhe pronës së përbashkët, iu kam zënë rrugën kundërshtarëve politikë të këtyre që më kanë thirrur sot në protestë; kam marrë pjesë në dhunimet e shumëhershme të proceseve zgjedhore dhe në mbushjen e kutive të votimit me fletëvotime të rreme; jam entuziazmuar dhe i kam përkrahur drejtuesit e protestës së sotme kur ju kanë rrahur, burgosur dhe vrarë; unë nuk kam lënë gjë pa bërë që këta të vijnë ose qendrojnë në pushtet me pahir dhe në kundërshtim me vullnetin e shumicës dhe, tani që janë pakicë morale dhe politike, unë po iu shërbej nëpërmjet dhunës të bëhen shumicë e rreme qeverisëse; edhe nëse nuk e arrij këtë, të paktën do të jap ndihmesën time në pengimin e progresit të vendit drejt Evropës; mua nuk më nevoitet Evropa pasi më mjafton kasollja në fshat, pylli pas saj dhe pijetorja e katundit ku unë bëj qejfin tim falë demokracisë që më sollën zotërit e mi; ju mund të jeni shumica, por ligjin e bëjmë ne bartësit dhe ushtruesit e dhunës dhe të mosarësyes, si dje në pushtet ashtu edhe sot pa pushtet; ne kemi pushtetin e rrugës; a ka thënë dikur udhëheqësi ynë legjendar Sali Berisha se: “Pa pushtetin e rrugës PD-ja zor se do të kishte ardhur ndonjëherë në pushtet”?.

Ne nuk duhet ta fajësojmë Gjuhëjashtin, por ta lëmë në mjerimin e tij kulturor e moral pasi ai, fatkeqësisht, bën pjesë në atë masën e shqiptarëve që, ose s’ka mbaruar asnjë klasë shkollë ose pas mbarimit të fillores nuk ka lexuar kurrfarë libri në jetën e tij (sipas Eurostat). Ne duhet të merremi me demagogët politikë, keqpërdoruesit e Gjuhëjashtit dhe megafonët e tyre të medias të cilët t’i sjellin zorrët në grykë me demagogjinë, hipokrizinë dhe mashtrimet e tyre, me vajtimet e rreme për situatën aktuale politike dhe me predikimet e tyre antidemokratike, antihumanitare dhe antishqiptare. Përveç “Skuadrës së Shpëtimtarëve Politikë”, të kryesuar nga Basha, një numër jo i vogël analistësh inatçorë dhe anarkistësh të papërgjegjshëm, studiuesish të fushave të tjera dhe figurinash politike pa asnjë vlerë bombardojnë çdo ditë veshët e shqiptarëve me rrezikun që i kanoset vendit nga qeverisja aktuale dhe fatin e madh që po na troket tek dera me shfaqjen e shumëpërsëritur si shpëtimtarë të atyre që s’kanë lënë gjë pa i bërë këtij vendi përgjatë tridhjetë vjetëve.

Goditjen asgjësuese ua dha hipokrizisë, shumëfytyrësisë dhe mungesës së parimeve të tyre pohimi i zonjës Odri Glaver (Audry Glover), Drejtuese e Delegacionit të OSBE/ODIHR në zgjedhjet e 30 qershorit. Zyrtarja e lartë e organizmit evropian që kujdeset dhe vëzhgon proceset zgjedhore prej shumë dekadash, deklaroi: “Nuk kam marrë kurrë pjesë në vëzhgimin e zgjedhjeve ku opozita nuk ka marrë pjesë në ato zgjedhje… Ne nuk i kemi njohur vetëm një palë zgjedhje dhe ato kanë qenë të vitit 1996”.

Për turpin e mëtuesve të “luftës për zgjedhje të lira” dhe të avokatëve të tyre të paskrupullt, të vetmet zgjedhje politike të kontestuara dhe të papranuara kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht kanë qenë zgjedhjet e organizuara, të administruara dhe të dhunuara nga “partia e lirisë”, partia e Lulzim Bashës dhe tutorit të tij politik, Sali Berishës. Zgjedhjet e para pluraliste, të organizuara dhe të administruara nga komunistët në vitin 1991 u pranuan ndërkombëtarisht si të lira dhe të drejta (free and fair) dhe Sali Berisha e Lulzim Basha, që na japin përditë leksione antikomuniste, nuk iu arrijnë as tek thembra e këmbës organizatorëve komunistë të zgjedhjeve të 1991. Nga ana tjetër, pohimi i zonjës Glaver tregon edhe ironinë e madhe historike, politike dhe morale të braktisjes së procesit zgjedhor, të paragjykuar si të padrejtë, pikërisht nga dhunuesit e çertifikuar botërisht të të vetmit proces zgjedhor të papranuar e panjohur nga OSBE.

Tani, përpiquni të gjeni qendrimet e analistëve, publicistëve, studiuesve dhe anarkistëve të sotëm ndaj procesit zgjedhor të dhunuar të vitit 1996. Atëhere ata heshtnin ose e miratonin dhunimin, ndërsa sot “shqetësohen” dhe çirren kundër një procesi zgjedhor të çertifikuar ndërkombëtarisht dhe të firmosuar (pra, të pranuar) nga të gjithë përfaqsuesit e “opozitës së rrugës”, në të gjithë nivelet e komisioneve zgjedhore. Atëherë heshtnin ose e përkrahnin një proces zgjedhor antidemokratik dhe kriminal sepse iu mbante në pushtet zotat dhe idhujt e tyre pa krena kurse sot çirren ndaj një procesi zgjedhor të ligjshëm. Këtu dalin hapur dhe qartë morali, parimësia dhe ndërgjegjja e tyre.

Aksioni i dhunshëm dhe imponues i opozitës së kaosit nuk duhet refuzuar për hir të Edi Ramës, por për tre shkaqe madhor: sepse mbështetet plotësisht mbi një alibi dhe keqpërdorim të disa informacioneve sporadike të paverifikuara ligjërisht; sepse pranimi i dorëzimit të mandateve dhe braktisjes së zgjedhjeve mbi këtë alibi krijon precedentë të rrezikshëm dhe të dëmshëm për stabilitetin afatgjatë të Shqipërisë dhe sepse nënshtrimi ndaj këtij truku politik mund t’i sjellë vendit jo vetëm dëme të mëdha ekonomike, por edhe konflikte dhe ndasi të gjata kombëtare e shoqërore. Alibisë dhe ekstremizmit të sotëm opozitar i duhet vënë “kufiri tek thana” në mënyrë që as e ardhmja të mos i nënshtrohet orekseve dhe lojërave politike të opozitave të ardhshme. Vetëm njerëzit pa parime, pa skrupuj, pa moral qytetar dhe pa ndërgjegje shoqërore mund të mos përfillin të vërtetën dhe tre shkaqet e sipërpërmendur, vetëm e vetëm që të ndenjurat e Ramës t’i zëvendësojë me ato të Bashës në kolltukun qeveritar. Autorët dhe avokatët e abuzimeve berishiste dhe të zgjedhjeve të papranuara të 1996 nuk mund të na shiten sot si luftëtarë të zgjedhjeve të drejta e të ndershme dhe as si gjykatës suprem të zgjedhjeve të çertifikuara të vitit 2017.

Ata që janë sot në pushtet nuk i dorëzuan mandatet parlamentare as kur iu dhunuan hapur zgjedhjet e 1996, as kur i rrahën publikisht në Sheshin “Skënderbej” pse protestonin kundër dhunimit të zgjedhjeve, as kur partia e Lulzim Bashës kishte mbushur kutitë e votimit me fletë-votime të rreme në 2009 dhe nuk pranonte hapjen e kutive për të verifikuar pretendimet e opozitës, as kur Lulzim Basha humbi zgjedhjet lokale për kryetar bashkie në kryeqytet dhe e përmbysi rezultatin duke marrë fletë-votimi paligjshmërisht nga kutitë e tjera, as kur ndodhi tragjedia e Gërdecit (e pranuar edhe nga S. Berisha si “krim shtetëror”), as kur nënkryetari i qeverisë së atyre që protestojnë sot u kap me figurë dhe zë duke bërë plane për korrupsin, as kur ” përfaqsuesi i vlerave evropiane ” me emrin Lulzim Basha u vrau katër protestues të pafajshëm në bulevard as… as.

Ky Lulzim Bashë, që përfaqson me krenari shpirtërisht, moralisht dhe politikisht berishizmin, e cila mbetet forma më e vrazhdë, arkaike, banale, e dështuar dhe antidemokratike e politikës shqiptare të këtyre 30 viteve, pretendon se “Unë jam brezi i ri. Do apo nuk do zoti Rama apo lakenjtë e tij, unë jam brezi i ri. Unë kam ardhur si pjesë e brezit të ri dhe përfaqsoj vlerat evropiane të besimit tek demokracia, tek zgjedhjet e lira e të ndershme. Jam njeri që kurrë nuk kam bërë kompromis me krimin…”. Lulzim Basha nuk përfaqson “brezin e ri” as si moshë por, mbi të gjitha, ai nuk përfaqson asnjë mentalitet, moral apo sjellje të re. Mjafton marrja përsipër prej tij në vijimsi të politikës kriminale berishiste, pjesëmarrja e tij në krimet elektorale të 2009 dhe 2011 dhe përfitimi prej tyre për ta bërë atë jo vetëm pjesë e “gardës së vjetër politike”, por edhe një individ politik i dalë tërësisht jashtë mode dhe madje i dëmshëm. Lulëzim Basha që iu ka borxh shqiptarëve 230 milion euro të korrupsionit në Rrugën e Kombit, që ka nxjerrë nga burgu me leje dy javore kriminelë të dënuar me mbi 20 vjet burg për ta ndihmuar në zgjedhjet e 2009 (shih korespondencën diplomatike amerikane të kohës) nuk mund të hiqet sot si luftëtar për drejtësi, dekriminalizim apo zgjedhje të lira.

Në një intervistë pë radion Dojçe Velle ai pohonte se: “Në shumicën e vendeve të BE-së predominon mendimi se nuk do të ketë vendim pozitiv për hapjen e negociatave pa u tejkaluar kriza politike…”. Moshapja e negociatave ishte edhe njëri nga synimet e tij dhe njëri nga shkaqet pse “kriza politike” u krijua artificialisht prej tij dhe grupit të politikanëve pa dinjitet që e shoqërojnë në aventurën regresive politike. Jo më kot Ministri Gjerman për Evropen, z. Michael Roth deklaronte para dy javësh: “Dhuna dhe urrejtja, bojkotimi i zgjedhjeve dhe largimi i opozitës nga Parlamenti janë absolutisht të papranueshme. Shqipëria ka bërë një rrugë të gjatë drejt BE-së. Opozita po rrezikon njohjen e këtyre arritjeve me politikën e saj penguese. Dyshoj se ajo nuk ka interes që Shqipëria të hyjë në BE”. Tani, le t’i japim përgjigje: a mund të “përfaqsojë vlerat evropiane” një njeri politika e të cilit konsiderohet “absolutisht e papranueshme” nga autoritetet më të larta politike evropiane?!

Propagandës mashtruese të Bashës dhe taborrit të tij se, gjasme, me aventurën e tyre po i shërbejnë Shqipërisë dhe shqiptarëve si dhe demokratizimit të vendit, iu jep goditje të pashërueshme Kryetari aktual i OSBE-së, zoti Miroslav Lajçak kur thotë: ” Ajo që shohim tani ulë besueshmërinë e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe rrezikon mundësinë e integrimit të mëtejshëm. Këto lloj taktikash politike penguese po e kthejnë vendin në vitet ’90 dhe nuk i shërbejnë askujt përveç se interesave politike të atyre që i praktikojnë ato “.

Lulzim Bashën dhe çetën e tij politike nuk mund t’i shpëtojë dhe as ndihmojë në aventurën e tyre vetëvrasëse as aleanca e një pjese të drejtësisë së vjetër e të korruptuar me politikën e vjetër e të dështuar dhe disa gazetarë militantë që po bëjnë çmos që disa materiale hetimore me përgjime të prokurorisë shqiptare po i përkthejnë dhe botojnë në gazeta të huaja me synimin për të ndikuar moshapjen e negociatave për pranim në BE dhe për të mashtruar popullin shqiptar sikur ato janë “përgjime gjermane”, siç tha njëri nga petritët më të padinjitet të politikës shqiptare. Këto përgjime nuk sjellin asnjë provë për përdorim parashë kundrejt votave, por thjesht përmbajnë biseda rreth votimeve dhe angazhime në propagandën zgjedhore të disa individëve pa integritet moral por, gjithësesi, që qendrojnë shumë më lart se vrasësit e liruar nga Lulzim Basha për zgjedhjet e 2009, se tutorët e prostitutave që i erdhën në ndihmë Bashës gjatë “Epopesë së Çadrës” në 2017.

Vetëvrasjes së Bashës nuk mund t’i bëjë derman as pohimi i turpshëm dhe tërësisht i kundërt me të gjitha vlerësimet e kancelarive politike euroatlantike i ndonjë studiuesi që pohon se “Opozita ka bërë një veprim në mbrojtje të demokracisë dhe në rrethana demokratike”.

Diagnozës opozitare nuk i shërben as teorizimi filozofik anarkist dhe antipopullor i ndonjë pedagogo-analisti, i cili, pasi ka dalë i ngazëllyer nga takimi në zyrë dhe fotografimi me kryebanditin politik të Shqipërisë Sali Berisha, pohonte se “Kryeministri po na ofron dy perspektiva, pa lënë shumë zgjidhje të ndërmjetme, diktaturën ose përplasjen civile… 30 qershori po shfaqet në horizont si apokalips”. E ndërsa dikatura nuk ka kurrfarë gjasash të vendoset, “apokalipsin” po përpiqet ta sjellë medoemos opozita e dhunshme e rrugës dhe ndihmësit e saj si autori i pohimit të mësipërm. Diktaturë është atëherë kur, me ose pa ligj, nuk lejohen organizimet politike, mitingjet dhe protestat politike si dhe konkurimi politik në procese zgjedhore dhe jo kur dikush që s’ka lënë të keqe pa i bërë Shqipërisë në të kaluarën, është diskredituar mu për këtë arësye dhe, rrjedhimisht, nuk gëzon përkrahjen e shumicë së popullit, largohet nga Parlamenti, dorëzon mandatet dhe përpiqet të imponohet nëpërmjet dhunës së rrugës. Nëse ka një përpjekje për diktaturë (pra, për diktat) kjo përpjekje po bëhet nga idhujt e analistit në fjalë. Dhe jo për të parën herë në historinë tonë të re. Është tallje me popullin shqiptar t’i paraqesësh si diktaturë qeverisjen e sotme kur këtë “diktaturë” as e sheh dhe as e pranon asnjë nga shtetet perëndimore. Nëse diktaturë konsiderohet mospërfillja e atyre që largohen vullnetarisht nga Parlamenti dhe moslejimi i tyre për të ardhur në pushtet nëpërmjet presionit të rrugës “si rrugë e shkurtër për të ardhur në pushtet” (sipas OSBE-së), atëherë unë jam dakord me këtë lloj “diktature”.

Duke pasur parasysh sa më sipër, mbetet që “herën tjetër”, pra në 8 qershor, Lulzim Basha dhe çeta e tij, ose të rrinë në shtëpi dhe ta ndjekin nga TV “zemërimin popullor” kundër Qeverisë, ose të vihen në krye të protestave të dhunshme, të thirrura, organizuara dhe nxitura prej tyre dhe, në rast dhune dhe krimesh të shkojnë në burg si përgjegjësit kryesorë të prishjes së rendit dhe normalitetit demokratik të Shqipërisë. Të tjerat janë përralla.

***

Botuar në Dita. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë